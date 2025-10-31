USR își desemnează candidatul pentru Primăria Municipiului București duminică

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 31 Octombrie 2025, ora 14:07
USR își desemnează candidatul pentru Primăria Municipiului București duminică
Candidatul USR la Primăria Capitalei - Cătălin Drulă / FOTO: Ziare.com

Duminică, 2 noiembrie, USR va organiza evenimentul oficial de desemnare a candidatului pentru Primăria Municipiului București, în cadrul conferinței municipale a filialei București și a ședinței Biroului Național, acolo unde va fi votat candidatul pentru alegerile locale parțiale programate pe 7 decembrie.

Evenimentul va avea loc la Nord Events, începând cu ora 13:00, iar la final, la ora 14:30, va fi organizată o conferință de presă.

La reuniune vor fi prezenți 400 de membri și simpatizanți USR, iar speakerii principali vor fi:

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București; Dominic Fritz, președintele USR; Vlad Voiculescu, președintele filialei USR București; Diana Buzoianu, ministra Mediului și deputată de București.

Alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei au fost stabilite pentru data de 7 decembrie 2025. Principalele partide și-au anunțat deja candidații care se vor confrunta pentru cea mai mare administrație publică din țară.

Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, cheltuielile necesare pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie.

Actul normativ stabilește bugetul total estimat la 67,6 milioane lei, sumă destinată asigurării organizării și desfășurării procesului electoral în bune condiții. Cheltuielile vor fi repartizate în funcție de ordonatorul de credite responsabil, respectând prevederile legale în vigoare.

Cea mai mare parte a fondurilor - 45 milioane lei revine Ministerului Afacerilor Interne, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă, care va beneficia de peste 16,9 milioane lei pentru gestionarea alegerilor.

