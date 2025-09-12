USR și PNL, șantajați de PSD să meargă separat în alegerile pentru Capitală. Gestul care trădează teama social-democraților de un nou eșec electoral

Alegerile pentru Primăria București sunt în continuare subiect de ceartă în interiorul coaliției, iar PSD par să pună la bătaie chiar și o rupere a coaliției, „asumată și fără alte nuanțe”, așa cum declară chiar Sorin Grindeanu, în cazul în care USR și PNL merg cu un candidat comun în alegeri. Liderul interimar al social-democraților a argumentat acest punct de vedere prin faptul că PSD este izolat printr-o astfel de decizie politică și a pledat pentru varianta unui candidat comun din partea întregii coaliții sau, în cazul în care nu se poate, pentru candidaturi separate.

Subiectul a fost atins și de primarul Sectorului 4 din partea PSD, Daniel Băluță, al cărui nume deși a fost vehiculat pentru candidatură, a anunțat că nu va intra în cursa pentru alegerile parțiale. Acesta a criticat o atitudine „izolaționistă” a PNL și USR.

Raționamentul PSD este unul simplu, în contextul în care cu un candidat comun de dreapta, cel mai probabil pierd alegerile pentru București. În schimb, două candidaturi separate din partea USR și PNL duc la canibalizarea electorală a dreptei, iar șansele social-democraților sunt exponențial mai mari, mai ales că sondajele de opinie îl dădeau la un moment dat pe Daniel Băluță pe primul loc, iar AUR nu pare să aibă prea multă forță electorală în București.

Ruperea coaliției, în schimb, s-ar putea dovedi o decizie radicală și greu de justificat de către PSD în contextul măsurilor de austeritate pe care Guvernul trebuie să le ia. Totodată, varianta unui candidat comun al alianței este una greu de realizat, atâta timp cât PSD și USR nu pot conveni pe niciun aspect ce ține de guvernare, iar rivalitatea dintre cele două partide este prea mare. În plus, varianta candidatului comun PSD-PNL s-a dovedit deja falimentară în alegerile din 2024.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță este de părere că PSD știe că nu poate câștiga în fața unei alianțe USR-PNL la Capitală și, din acest motiv, nasc astfel de discuții.

„PSD știe că nu poate să câștige alegerile la Capitală dacă se unesc USR și PNL. Este clar. Dacă ne uităm pe cifre, dreapta câștigă fluierând, cum spunea primarul Ciucu, așa că de aceea este toată această discuție, dar nu este de substanță. Adică nu va fi un motiv real de fractură în interiorul coaliției. Este multă retorică, sunt amenințări, dar nu au cum să fie puse în practică în acest moment”, spune analistul.

În acest moment, spune Ion M. Ioniță, Sorin Grindeanu și PSD au alte griji, cum este, de exemplu, organizarea congresului pentru numirea noii conduceri. „Nu cred că pentru ei, în acest moment, o chestiune vitală este soarta alegerilor din București.”

Jurnalistul consideră că, din moment ce primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, este unul dintre opozanții unei alianțe pentru București, în PNL și USR indică faptul că s-ar putea răzgândi.

„Nu știm dacă nu candidează. El a spus că nu, dar să mai stăm puțin să vedem, poate spune nu candidez, dar iată, lumea mă vrea. Fac parte din arsenalul politic genul acesta de declarații. Am văzut de destule ori. Deocamdată suntem departe, nu avem o decizie legată de alegeri. Guvernul se luptă cu alte probleme, nu este foarte grăbit să meargă în alegeri, pentru că nemulțumirile se adună și trebuie timp pentru a ajunge la rezultatele unei reforme”, adaugă el.

În contextul în care AUR nu excelează în sondajele făcute în Capitală, succesul PSD în cazul unor candidaturi separate din partea USR și PNL depinde și de candidat, susține analistul.

„În al doilea rând, fiind alegeri într-un singur tur, este greu de spus că vor fi răsturnări. Practic, într-un singur tur lucrurile sunt destul de simple. Nu se pot face coaliții. Cine are mai multe voturi din prima câștigă și pot fi diferențe foarte mici, de câteva mii de voturi, dar PSD nu cred că este favorit în acest moment”, spune Ioniță.

Acesta este de părere că, dacă PNL și USR reușesc să se înțeleagă cu privire la un candidat comun, „90% Primăria Capitalei este a lor”, dar situația rămâne imprevizibilă în contextul în care nu este cunoscută data exactă a alegerilor.

„Nu știm cum va fi toamna, cât de mari vor fi nemulțumirile, cât de mari vor fi creșterile de prețuri, în special Bucureștiul are problema cu căldura și cu lucrările la rețea. Sunt multe elemente care țin de lucruri care nu sunt cuantificabile”, subliniază Ion M. Ioniță.

Totodată, dacă alegerile ar avea loc în primăvară, așa cum își dorește PSD, erodarea politică a guvernării ar fi și mai mare, iar asta poate afecta șansele candidaților de dreapta.

Până la acest moment, USR și PNL nu au ajuns la un acord cu privire la candidatul comun pentru București și este incert dacă acest lucru se va întâmpla, atâta timp cât USR îl susține deja pe Cătălin Drulă, care are și susținerea lui Nicușor Dan, iar Ilie Bolojan pare să-l susțină pe primarul de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu.

Discuții aprinse sunt și pe marginea datei alegerilor. În timp ce USR vrea alegeri anul acesta, PSD consideră că acestea sunt inoportune și doresc să fie organizate în primăvara anului 2026.

