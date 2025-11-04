Un musulman ar putea ajunge primar al orașului New York. Zohran Mamdani propune transport în comun gratuit și taxarea suplimentară a bogaților

Un musulman ar putea ajunge primar al orașului New York. Zohran Mamdani propune transport în comun gratuit și taxarea suplimentară a bogaților
Democratul Zohran K. Mamdani Foto: Facebook/Zohran Kwame Mamdani

În cursul zilei de astăzi, 4 noiembrie, au loc alegerile pentru primăria din New York, dar și alte alegeri locale în Statele Unite. Aceste alegeri sunt luate drept primul examen pentru administrația Trump.

În lupta pentru primăria din New York se află democratul Zohran K. Mamdani, candidatul independent, Andrew Cuomo și republicanul Curtis Sliwa.

Potrivit sondajelor de opinie, Mamdani ar fi pe primul loc.

Secțiile de votare sunt deschise între 06:00 și 21:00 (13:00 și 04:00 ora României).

Presa americană și britanică precizează că rezultatul din New York va fi luat drept un indicator timpuriul al raportului de forțe dintre aripa progresistă și moderată a democraților în contextul confruntării cu președintele american Donald Trump.

Sondajele recente au indicat un avans pentru Mamdani, iar dacă acesta ar câștiga ar deveni primul primar musulman și primul primar indo-american al orașului.

Președintele Donald Trump a anunțat duminică pentru CBS că îl susține pe Andrew Cuomo.

„Dacă ar trebui să aleg între democratul rău Andrew Cuomo şi un comunistul Zohran Mamdani, aş alege întotdeauna democratul rău”, a declarat Trump.

Tot Trump a scris luni seara, 3 noiembrie, pe Truth Social că „indiferent dacă vă place sau nu Andrew Cuomo, nu aveţi de ales. Trebuie să-l votaţi şi să speraţi că va face o treabă fantastică. El este capabil de asta, Mamdani nu!”

Cine este Zohran K. Mamdani?

Zohran Kwame Mamdani (34 de ani) este deputat în Adunarea statului New York din 2021, ales într-un district din Astoria (Queens). El s-a născut în Kampala, Uganda, și este fiul politologului Mahmood Mamdani și al regizoarei Mira Nair.

Mamdani a crescut la New York și s-a format politic în mișcări civice de locuire și drepturi sociale. Este și membru al Partidului Democrat și al Democratic Socialists of America (DSA).

În anul 2024 și-a anunțat intrarea în cursa pentru Primăria din New York, iar în iunie 2025 a fost ales candidat al democraților în fața lui Andrew Cuomo.

Aceste este căsătorit cu Rama Duwaji, o artistă americano-siriană, pe care ar fi cunoscut-o pe Hinge (o aplicație de întâlniri).

Cum a atras votanți

Mamdani a atras votanți pe platforma sa care are o amprentă socialistă explicită cu apel la teme legate de „cost of living”.

Mesajul său central este despre criza costului de viață: autobuze gratuite, îngrijirea a copiilor finanțată public, înghețarea chiriilor pentru apartamentele stabilizate, extinderea locuințelor accesibile, salariu minim de 30 de dolari pe oră până în anul 2023 (în prezent 16,5 dolari pe oră) și taxe mai mari pentru corporații.

El s-a adresat în special electoratului tânăr.

„Trebuie să vorbești într-un limbaj pe care toată lumea îl poate înțelege și în care se poate regăsi, și trebuie să vorbești și despre dificultățile prin care trec oamenii și despre cele care le domină viața de zi cu zi”, a spus Mamdani pentru publicația britanică New Statesman în septembrie. „De multe ori democrații au vorbit despre democrație, dar dacă nu-ți permiți să locuiești în orașul pe care îl numești acasă, nu ai timp să te preocupe valorile”, a mai precizat democratul.

Mamdani a utilizat rețelele de socializare ca să interacționeze cu tinerii, iar clipurile sale i-au adus aproape 5 milioane de urmăritori pe Instagram și 1,6 milioane pe TikTok.

Miza politică

Andrew Cuomo a intrat ca independent după înfrângerea în alegerile interne ale Partidului Democrat. Acesta a centrat mesajul pe siguranță publică și experiență executivă.

Republicanul Curtis Sliwa rămâne în cursă și ar putea fragmenta votul moderat/conservator.

„Dacă candidatul comunist Zohran Mamdani câştigă alegerile pentru primăria oraşului New York, este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar, pentru prima mea casă iubită”, a mai scris Trump luni seară.

