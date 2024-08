Gabriela Firea a amintit de momentul numirii actualei conduceri a PSD și episodul înlăturării lui Liviu Dragnea, în contextul în care șeful PSD, Marcel Ciolacu a dat un răspuns ocolitor privind prezența sa în viitoarea echipă de conducere a partidului, pe care o va propune în cadrul Congresului.

„Eu sper să mă regăsesc. Dacă ne aducem aminte, actuala conducere a PSD a fost aleasă tot într-un moment dificil pentru partid. Noi, practic, dl. președinte Ciolacu, dl. Grindeanu, dl. Stănescu și cu mine am fost primii semnatari ai scrisorii față de activitatea fostului președinte Liviu Dragnea, noi ne-am asumat atunci acel proiect politic. Am fost 38 pe o listă din care mulți au renunțat să-și mai mențină semnătura și am rămas vreo șapte-opt și așa am devenit conducerea PSD. Dacă acest lucru uită cineva, eu îl reamintesc”, a afirmat Gabriela Firea.

Potrivit fostei primărițe a Capitalei, „acum, practic, este o prelungire a acestei conduceri, un fel de act adițional”, pentru că mandatul expiră pe 22 august.

Ads

„De comun acord, am decis să avem acest congres ordinar, cu o singură moțiune, o competiție în sensul acceptării acestei formule la congresul din 24 august și cred că ar fi corect și cu respect pentru munca politică pe care am dus-o atunci și riscurile pe care mi le-am asumat atunci să fim în continuare împreună până la următorul congres, când se va organiza un alt fel de competiție politică”, a mai adăugat Firea, precizând că a fost a fost votată să rămână vicepreședinte în că cinci sectoare și în județul Ilfov.

Totodată, Gabriela Firea a subliniat aportul pe care consideră că l-a avut la ultimele alegeri europarlamentare și locale.

„Acum, dacă se dorește altceva, nu pot decât să mă supun ca un coleg adevărat și un soldat disciplinat, cum am făcut-o și la locale cu 3-4 săptămâni înainte de alegeri și neavând timp de pre-campanie și de o campanie serioasă, dar am spus că o fac pentru partid, pentru colegii mei, chiar dacă știam că având pe același tronson politic încă un contracandidat va fi dificil spre imposibil să câștig. Dar cred că am obținut voturi importante din punct de vedere politic, am stabilizat voturile pentru Consiliul General, pentru lista la europarlamentare și sunt convinsă că mi-am adus un aport și pentru câștigarea Primăriei Sectorului 2”, a mai spus Gabriela Firea.

Ads

Premierul a afirmat vineri, 9 august că, în mod „categoric vor fi și doamne în echipă, ar fi culmea să nu fie, ați și văzut la alegeri că, totuși, doamnele, încet, încet prind cât mai mult avânt în politică și mă bucură aceste lucruri”.

Întrebat dacă Gabriela Firea se va mai regăsi pe lista conducerii, Ciolacu a afirmat că va fi o discuție. „Vom vedea. Vom avea o discuție. Doamna Gabriela Firea e președinta organizației de la București”, a spus premierul.

Ads