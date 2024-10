Andrei Caramitru prevestește o înfrângere a Maiei Sandu în Republica Moldova: „E un dezastru geostrategic pentru noi”

Andrei Caramitru prevestește înfrângerea Maiei Sandu în turul doi al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova.

În contextul în care nu mai e mult timp până la al doilea tur al alegerilor, Caramitru susține că România trebuie să ia unele măsuri urgente.

„La cum arată lucrurile acum, Maia Sandu probabil va pierde turul 2 (pentru că are 42%, și toți ceilalți sunt pro-ruși). E extraordinar de complicat. Ce ar trebui România să facă? Urgent că mai sunt doar 10 zile - și sincer e un dezastru geostrategic pentru noi să avem o Rep. Moldova ostilă în pat cu rușii fix lângă.

Deci:

- 1) trimiși câteva sute de observatori în toate punctele cheie acolo (la rundă trecută a bătut vântul, erau mai mulți observatori ucraineni decât Români)

- 2) susținut masiv votul european prin propagandă din RO prin servicii / media / online înainte de alegeri și în ziua votului

- 3) comunicat clar prin diversele canale acolo ce se va întâmplă dacă votează anti-Europa: zero bani și zero căldură (de ce nu am folosi și noi presiune, că depind exclusiv de energia noastră și de banii noștri plus ai UE, fără devin instant nefuncționali).

Momentul de a visa și de fi "civilizat" a trecut. Momentul de realism clar și precis a venit”, a scris Andrei Caramitru pe Facebook.

El continuă spunând că sistemul poate nu o susține cu adevărat pe Maia Sandu.

„PS: ce îmi e teamă e că, de fapt, sistemul de la noi nu o susține pe Maia (că e de fapt controlată de Sholz și Macron, deci ia direcții posibil contra intereselor noastre precise acolo). Speculez, nu știu (dar înainte de a fi președinte nu o băga nimeni în seamă aici, nici măcar guvernul Cioloș). Și poate ai noștri vor să vină unul pe sfert controlat și de noi, dar și de ruși (cum a fost Plahotniuc) și e mai ușor așa. Dar nu e smart și nici strategic asta, deloc. Mă rog. Vedem. Foarte nasoală situațiunea”, a conchis Andrei Caramitru.

