Un politician pro-Putin din Republica Moldova a fost luat în spațiu de interlopi ca să își facă buletin românesc. Zeci de percheziții la Iași

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 14:17
229 citiri
Un politician pro-Putin din Republica Moldova a fost luat în spațiu de interlopi ca să își facă buletin românesc. Zeci de percheziții la Iași
FOTO Facebook/SRI

Polițiștii ieșeni au făcut 23 de percheziții în mai multe locații din Iași și au legitimat 30 de persoane, scopul acțiunii vizând legalitatea stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina, dar și din Federația Rusă.

Polițiștii au făcut verificările în baza informațiilor puse la dispoziție de către structurile de evidență a persoanelor. Au fost analizate și circumstanțele în care a fost realizată luarea în spațiu.

Printre persoanele vizate este și fosta procuroare și candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, scrie Unimedia.info.

Surse judiciare susțin că aceasta ar fi apelat la exponenți ai lumii interlope din zona Moldovei, pentru stabilirea fictivă a domiciliului în România. Ea și-ar fi declarat domiciliul la o locație din municipiul Iași, deținută de soții Mirela și Vasile Bogdan, membri ai clanului Cordunenilor.

Imobilul ar fi fost folosit de aceștia pentru obținerea de venituri substanțiale, punându-l, contra-cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni, care și-ar fi declarat fictiv domiciliul aici pentru a obține documente de identitate românești. Pe lângă asta, Vasile Bogdan a fost condamnat în repetate rânduri, în trecut pentru diferite infracțiuni.

Diverși membri ai clanului Corduneanu au apărut alături de Călin Georgescu la mai multe evenimente ale politicianului extremist pro-rus.

Schema de influențare a alegerilor din Republica Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu, s-a dat de gol chiar unul dintre oamenii plătiți de Moscova ca să manipuleze votul moldovenilor.

Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu VIDEO
Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu VIDEO
O investigație jurnalistică realizată pe tema tentativelor de influențare a alegerilor din Republica Moldova, alegeri programate la data de 28 decembrie 2025, aduce în atenția publică și...
Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
Siegfried Mureșan spune că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. „Kremlinul vrea să o țină slabă”
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că teama Rusiei este că parcursul european al Republicii Moldova va deveni ireversibil cu o victorie pro-europeană la alegeri. Mureșan mai...
#alegeri Republica Moldova, #victoria furtuna, #clanul Corduneanu, #buletin romanesc, #perchezitii iasi, #politie romania , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, dupa gestul facut de spaniol la finalul ceremoniei
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Camerele au surprins totul: gestul facut de Lamine Yamal, imediat dupa finalul ceremoniei de la Balonul de Aur

Ep. 133 - Simion a fost prins cu minciuna!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un politician pro-Putin din Republica Moldova a fost luat în spațiu de interlopi ca să își facă buletin românesc. Zeci de percheziții la Iași
  2. O româncă a murit în timp ce făcea baie în mare, pe o plajă din Italia. Femeia împlinea 64 de ani chiar miercuri
  3. Macron, pus să meargă pe jos de Trump. Coloana oficială i-a fost blocată în New York: „Totul este închis pentru tine” VIDEO
  4. Un bărbat de 58 de ani a murit după ce a căzut de pe trotineta electrică. El se afla de mai multe zile la ATI
  5. Putin este cu degetul pe butonul nuclear. Riscul unui accident este enorm. Analiza unui spion militar american dă fiori întregii lumi
  6. Efectele jucăriei kendama asupra copiilor. Psiholog: „Oferă un sentiment de apartenență și dezvoltă toleranța la frustrare”
  7. Când se deschide circulația pe lotul 3 al autostrăzii A7 Ploiești-Buzău. Anunțul directorului CNAIR VIDEO
  8. Ministrul Sănătății, declarații după ce Donald Trump a spus că paracetamolul luat de gravide cauzează autism copiilor: "Am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat"
  9. Angajata unui hotel din Alba Iulia a fost amenințată și violată când se afla la muncă. Polițiștii l-au reținut pe suspect
  10. Doi români, reținuți în Grecia pentru spionaj. Au fotografiat cea mai mare bază navală a țării. Ce au găsit polițiștii asupra lor când i-au percheziționat