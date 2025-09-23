Un politician pro-Putin din Republica Moldova a fost luat în spațiu de interlopi ca să își facă buletin românesc. Zeci de percheziții la Iași

Polițiștii ieșeni au făcut 23 de percheziții în mai multe locații din Iași și au legitimat 30 de persoane, scopul acțiunii vizând legalitatea stabilirii în România a cetățenilor români originari din Republica Moldova, Ucraina, dar și din Federația Rusă.

Polițiștii au făcut verificările în baza informațiilor puse la dispoziție de către structurile de evidență a persoanelor. Au fost analizate și circumstanțele în care a fost realizată luarea în spațiu.

Printre persoanele vizate este și fosta procuroare și candidată la alegerile prezidențiale din Republica Moldova, Victoria Furtună, scrie Unimedia.info.

Surse judiciare susțin că aceasta ar fi apelat la exponenți ai lumii interlope din zona Moldovei, pentru stabilirea fictivă a domiciliului în România. Ea și-ar fi declarat domiciliul la o locație din municipiul Iași, deținută de soții Mirela și Vasile Bogdan, membri ai clanului Cordunenilor.

Imobilul ar fi fost folosit de aceștia pentru obținerea de venituri substanțiale, punându-l, contra-cost, la dispoziția a peste 10.000 de cetățeni moldoveni, care și-ar fi declarat fictiv domiciliul aici pentru a obține documente de identitate românești. Pe lângă asta, Vasile Bogdan a fost condamnat în repetate rânduri, în trecut pentru diferite infracțiuni.

Ads

Diverși membri ai clanului Corduneanu au apărut alături de Călin Georgescu la mai multe evenimente ale politicianului extremist pro-rus.

Schema de influențare a alegerilor din Republica Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu, s-a dat de gol chiar unul dintre oamenii plătiți de Moscova ca să manipuleze votul moldovenilor.

Ads