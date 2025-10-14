Câți români cred că victoria pro-europenilor la alegerile din Moldova este un rezultat bun SONDAJ

Autor: Adrian Zia
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 17:03
250 citiri
Câți români cred că victoria pro-europenilor la alegerile din Moldova este un rezultat bun SONDAJ
Moldovean la vot FOTO / Hepta

Mai mult de jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câștigat alegerile cu mai mult de 50% din voturi, relevă un sondaj INSCOP dat marți, 14 octombrie, publicității.

Conform cercetării sociologice, 58,4% dintre respondenți au o părere bună despre rezultatele acestor alegeri din Republica Moldova, 20,7% au o părere proastă, iar 20,9% nu știu sau nu răspund.

Totodată, 71% dintre votanții PSD au o părere bună despre victoria partidului pro-european din Republica Moldova și doar 10% dintre aceștia au o părere proastă. În privința votanților PNL, 85% dintre aceștia o părere bună despre rezultatele acestor alegeri, 12% - o părere proastă.

92% dintre votanții USR o părere bună și doar 1% o părere proastă, în timp ce 39% dintre votanții AUR au o părere bună și 39% una proastă.

Sondajul arată și situația privind categoriile de gen. Astfel, 65% dintre bărbați au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova, iar 21% una proastă, în timp ce 52% dintre femei au o părere bună și 20% - proastă.

În funcție de vârstă, la categoria 18-29 de ani: 74% o părere bună față de rezultatul alegerilor din Republica Moldova, 20% - proastă; la categoria 30-44 de ani: 51% - o părere bună și 23% - proastă, la categoria 45-59 de ani: 56% - o părere bună și 19% proastă, iar la categoria 60 plus ani: 59% - o părere bună și 21% - proastă.

Cercetarea sociologică arată și situația în funcție de studiile respondenților. Astfel 46% dintre cei cu studii primare au o părere bună față de rezultatul alegerilor din Republica Moldova și 26% - una proastă, în timp ce 57% dintre intervievații cu studii medii o părere bună și 23% proastă, iar 79% dintre cei cu studii superioare au o părere bună și doar 8% proastă.

Situația în București este că 73% dintre bucureșteni au o părere bună despre aceste rezultate, 11% una proastă. În mediul rural, 52% au o părere bună și 28% proastă, în mediul urban mare (peste 90.000 locuitori), 68% - o părere bună și 12% proastă, iar în mediul urban mic (sub 90.000 locuitori), 55% - o părere bună și 19% una proastă.

De asemenea, 60% dintre angajații la stat au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova și 12% una proastă, în timp ce 62% dintre angajații în sectorul privat au o părere bună și 20% - una proastă.

''Percepția opiniei publice din România reflectă o susținere consistentă pentru direcția pro-europeană a Republicii Moldova, ceea ce sugerează apropierea culturală și politică, dar și încrederea românilor în evoluția democratică a Republicii Moldova. Pe de altă parte, opinia pozitivă este puternic corelată cu orientarea partidelor.

Votanții USR (92%), PNL (85%) și PSD (71%) susțin puternic rezultatele alegerilor, în timp ce votanți AUR sunt divizați. În condițiile în care conducerea AUR a criticat intens partidul de guvernământ din Republica Moldova, care a câștigat detașat alegerile, devine relevant faptul că jumătate dintre votanții AUR au o evaluare contrară liderilor AUR, având o părere bună despre rezultatul alegerilor de peste Prut'', a declarat Remus Ștefureac - director INSCOP Research, conform comunicatului.

El a menționat că ''nu există nicio categorie de populație în care părerea defavorabilă despre rezultatul alegerilor să fie mai puternică decât părerea bună''.

''Cu toate acestea, publicul cu educație primară, din mediul rural sau orașele mici este ușor mai sceptic, dar și în rândul acestor categorii, ponderea părerilor bune despre deznodământul alegerilor este net superioară ponderii părerilor proaste'', a mai explicat acesta.

Cercetarea a fost realizată în perioada 6 - 10 octombrie de INSCOP Research la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus/minus 2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Mii de români vor beneficia de noul sistem de pensii din Germania și vor primi 2.000 de euro fără să plătească impozite
Mii de români vor beneficia de noul sistem de pensii din Germania și vor primi 2.000 de euro fără să plătească impozite
Guvernul german a anunțat un acord privind reforma pensiilor, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Conform noilor măsuri, pensionarii care au atins vârsta standard de pensionare (66...
Zelenski, scădere abruptă în preferințele ucrainenilor. Câți îl mai vor la conducerea Ucrainei după război SONDAJ
Zelenski, scădere abruptă în preferințele ucrainenilor. Câți îl mai vor la conducerea Ucrainei după război SONDAJ
Volodimir Zelenski nu mai are parte de încrederea conaționalilor săi potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), publicat luni 13 octombrie. Doar...
#alegeri Republica Moldova, #sondaj, #romani, #rezultat bun, #victorie proeuropeni moldova , #sondaj opinie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Dupa 12 ani! Michael Schumacher a dat "primul semn de viata" dupa accidentul "horror" si a aparut dovada
Digi24.ro
Se schimba modul in care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect MAI
DigiSport.ro
OUT! A aflat ca va fi dat afara chiar dupa Romania - Austria

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicolas Maduro, ameninţat de laureata Nobelului pentru Pace: "Va pleca de la putere cu sau fără negocieri"
  2. "Metroul nostru se compară cu orice metrou de oriunde", susține președintele Autorității pentru Reformă Feroviară. Cu ce nu ne putem mândri
  3. Poliția Română lămurește condițiile în care se acordă majorarea de până la 50% a salariului: ”Nu este destinată exclusiv funcțiilor de conducere”
  4. Câți români cred că victoria pro-europenilor la alegerile din Moldova este un rezultat bun SONDAJ
  5. Delegație UE la București pentru a discuta despre cum România poate susține apărarea europeană în estul continentului
  6. Profesorii, furioși că au salarii mai mici din luna septembrie. Primeau "spor la spor", explică Ministerul Educației
  7. „Meseriile trecutului”. Locurile de muncă pe care inteligența artificială le amenință cel mai tare cu dispariția. Microsoft a publicat TOP 40
  8. Viteza medie, concept nou în legislația rutieră din România. Ce alte modificări mai pregătește Poliția VIDEO
  9. Final de film pentru jaful de la Poșta Timișoara. Fugarul acuzat că a furat 10 milioane de lei, arestat în Italia
  10. Ajutor la întreținere prin eliminarea TVA pentru apă la consumatorii casnici. Limita prevăzută de noul proiect legislativ