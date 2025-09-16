Comportament neautentic pe TikTok, legat de alegerile din Republica Moldova. CNA a notificat din nou platforma

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) anunțat marți, 16 septembrie, că a notificat pentru a doua oară platforma TikTok, cu privire la existența unui comportament neautentic coordonat al unui număr de 84 de conturi, care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova. CNA a acționat în baza Digital Services Act - DSA, legislația europeană în domeniu.

„Propunerea este aceea de a notifica TikTok cu solicitarea clară de a verifica autenticitatea și comportamentul neautentic semnalat pe aceste conturi, respectiv, în cazul confirmării, să elimine conturile în întregime”, a afirmat Valentin Jucan, vicepreședinte al CNA.

El a explicat că ”pe noi (CNA - n.r.) ne interesează faptul că pe teritoriul României există active conturi cu un comportament neautentic, care, de această dată, au ca obiect și se folosesc de subiectul alegerilor dintr-un alt stat, dar care produc efecte pe teritoriul României”.

„La fel am proceda și dacă pe teritoriul unui alt stat învecinat nouă, în Ungaria de exemplu, am vedea că există conturi cu un comportament neautentic care targetează minoritățile naționale și care riscă să producă o dezinformare gravă. La fel am procedat, noi, ca autoritate, orientându-ne și bazându-ne decizia exclusiv pe efectele care se produc asupra cetățenilor români aflați pe teritoriul României”, a spus Jucan.

Valentin Jucan a subliniat că este „important că este targetat un anumit segment al cetățenilor români care au dublă cetățenie în cazul acesta și care votează pe teritoriul României”.

Influențarea votanților moldoveni din România

Au fost identificate conturi - active, vizibile pe teritoriul României - care promovează un conținut neautentic și care targetează cetățeni români, o anumită minoritate, supuși unui anumit narativ, alții au dublă cetățenie și urmează să își exercite un drept constituțional atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul unui alt stat sau într-un cu totul alt mod, a arătat el.

„Dezinformarea sistemică nu are ca subiect doar pătlăgica românească, dacul român și, nu știu, subiecte care sunt de o anumită factură autohtonă. Dacă există un mesaj care targetează cetățeni români, cetățeni care beneficiază de drepturile și libertățile fundamentale ale omului și de principiile de funcționare ale statului român ca stat membru al Uniunii Europene, atunci noi avem obligația să acționăm”, a adăugat Jucan.

Propunerea vicepreședintelui CNA a fost votată de toți membrii Consiliului, o poziție aparte având membrul CNA Georgică Severin, care a părăsit ședința, înainte de votarea ordinii de zi a ședinței de marți a Consiliului, când Mircea Toma a propus luarea în discuție a acestui subiect.

Georgică Severin (PSD), fost senator în legislaturile 2008-2012 și 2012-2016, a deținut anterior funcția de președinte - director general al Societății Române de Radiodifuziune.

„Mi se pare o forțare să se anunțe un element atât de important la începutul ședinței, iar această ședință a fost anunțată cu un singur punct pe ordinea de zi. Chestii din acestea sunt (...) la forțarea legii. Există un raport înaintat de către monitorizarea din România și asumat de Serviciul Juridic? Nu vă supărați, documentele trebuie date în timp util, ca să poată fi studiate, rapoartele care ni se dau în timpul ședinței nu avem timp să le citim. Și, oricum, este o forțare a notei. Înțeleg că trebuia eliminarea mea din ședință, mai ales că am și o serie de puncte de vedere în ceea ce privește decizia de astăzi, care și asta este cel puțin la limita legii, dacă nu mai mult. Deci, eu nu pot să votez, dacă se va merge pe așa ceva, o ordine de zi în care avem un conținut ilegal și care privește alegerile din cu totul altă țară”, a afirmat Georgică Severin.

Comportament ilegal pe TikTok

Pe 4 septembrie, Mircea Toma a semnalat Consiliului Național al Audiovizualului un material realizat de Expert Forum (EFOR) privitor la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, în care organizația semnala existența unui comportament neautentic coordonat „ilegal din punctul de vedere al comportamentului platformei” TikTok.

În urma dezbaterilor, CNA a decis, la propunerea președintelui Consiliului, Valentin Jucan, trimiterea unei notificări către TikTok, în baza Digital Services Act - DSA (reglementare a Uniunii Europene care impune noi reguli pentru serviciile digitale, inclusiv platforme online și motoare de căutare, pentru a crea o lume online mai sigură și mai echitabilă), privind existența unui comportament neautentic coordonat care poate influența alegătorii care votează în România pentru parlamentarele din Republica Moldova.

O poziție aparte a avut membrul CNA Georgică Severin, care a votat împotriva deciziei Consiliului.

