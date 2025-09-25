Alegerile din Republica Moldova nu vor avea exit-polluri. S-a ajuns la această situație din cauza suspiciunilor legate de finanțarea companiei de sondare

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 11:08
La alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova nu vor fi realizate exit-polluri, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă de compania „Date Inteligente”.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a precizat că decizia de respingere a cererii a fost luată din cauza „suspiciunilor rezonabile” legate de sursele de finanțare ale companiei și a capacității acesteia de a desfășura un proiect complex, cu dificultăți logistice ridicate, arată noi.md.

Data de 21 septembrie a fost termenul limită pentru depunerea cererilor privind organizarea exit-poll-urilor la alegerile parlamentare, notează Noi.md cu referire la IPN. Ultimul exit-poll organizat în Moldova a avut loc în 2020, în turul doi al alegerilor prezidențiale.

