Jurnalista care s-a infiltrat în rețeaua de troli din Moldova, povestește ce mesaje trebuiau să răspândească aceștia. „Ideile vin din aceeași arsenal de propagandă rusească” INTERVIU

Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook. Natalia Zaharescu, jurnalistă din Republica Moldova la publicația Ziarul de Gardă, a realizat o amplă anchetă jurnalistică după ce s-a infiltrat în rețeaua de troli ruși.

Deși scopul principal al rețelei finanțate de Rusia a fost legat de alegerile din Republica Moldova, activiștii pro-ruși au avut sarcina, în februarie 2025, să posteze la foc automat mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, candidatul pro-rus anchetat în România, arată o investigație sub acoperire a publicației Ziarul de Gardă.

Natalia Zaharescu a aflat cum funcționează rețeaua, cum sunt plătiți trolii ruși și modul în care aceștia sunt instruiți să răspândească temele de propagandă rusă. Aceasta povestește că datele sale au rămas conectate cu rețelele de propagandă după o altă anchetă, din campania din 2024 pentru prezidențiale. Așa că acum a fost sunată pentru a fi „reactivată” în contextul viitoarelor alegeri legislative din Moldova.

„Instruirea a durat câteva luni, iar în final, acești activiști au fost puși la muncă și li s-a promis că vor fi plătiți cu bani care vin direct de la Moscova, după cum s-au exprimat persoanele vorbitoare de limbă rusă care instruiau activiștii de aici, de pe loc. Deci e cumva o întâmplare că ei au avut o asemenea scăpare și nu și-au dat seama că sună un jurnalist. Ta ne-a făcut să ne dorim foarte mult să vedem ce se întâmplă mai departe și nu am putut rata o asemenea ocazie să îi studiem din interior”, povestește jurnalista într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Aceasta povestește pe ce teme se bazează propaganda rusă pentru a stârni frica și indignarea oamenilor. Principalele direcții vizează denigrarea UE, ideea de cenzură și dictatură, dar și valorile tradiționale moldovene care ar fi mai aproape de cele rusești.

„Ideile cu care operau acei curatori din Rusia și pe care le dictau oamenilor de pe aici, de pe loc, să facă postări, să facă tot felul de texte pe rețelele sociale, par să provindă într-adevăr din aceeași arsenal de propagandă rusească, și important pentru ei a fost, în primul rând, să denigreze Uniunea Europeană și ideea de integrare europeană aici în Republica Moldova, să speculeze orice eveniment pe marginea folosind aceste narative, să răspândească ideea că în Republica Moldova ar fi cenzură și dictatură și că valorile noastre ar fi mai aproape de cele ale spațiului rus decât de cele ale spațiului european”, spune Natalia Zaharescu.

Jurnalista povestește cum în narativă a fost implicat și numele candidatului extremist la alegerile din România, din toamna lui 2024, respectiv Călin Georgescu. Tema reținerii lui Călin Georgescu, pe care trolii trebuiau să îl prezinte ca „candidatul poporului”, ar fi trebuit să arate modul în care „globaliștii” conduc Guvernul marionetă de la București.

„La câteva zile după ce a fost Călin Georgescu reținut în România, una dintre sarcini a fost ca oamenii din rețea să facă postări pe Facebook și pe TikTok, mai exact câte două pe fiecare rețea, despre reținerea, așa cum spuneau ei, reținerea ilegală a lui Călin Georgescu. Iar în textul care li s-a dat activiștilor se menționa că trebuie neapărat subliniat că o parte a societății din Republica Moldova își dorește unirea cu România, astfel că adresați-le lor această întrebare dacă vă place așa ceva și dacă nouă ne trebuie așa ceva, dacă nouă ne trebuie o asemenea Europă și asemenea valori. Și că Călin Georgescu ar fi, de fapt, candidatul poporului, iar autoritățile din România neglijează voința poporului și că guvernul ar fi unul marionetă, guvernul de la București, care este condus de niște globaliști; deci termeni de felul ăsta se utilizează în această rețea și am și făcut astăzi cumva un articol separat, în care să arătăm cel puțin câteva dintre aceste postări și cum arătau ele. Multe dintre ele erau chiar în limba rusă, ceea ce la fel arăta foarte curios. Mesaje și texte de susținere a lui Călin Georgescu în limba rusă”, mai povestește Zaharescu.

Jurnalista subliniază că mesajele erau țintite pentru publicul din Republica Moldova, pentru a arăta că în România ar fi ilegalități, iar România este în Europa. Tema vine în contextul în care Republica Moldova este în proces de aderare la UE.

„Printre temele documentate de Ziarul de Gardă sunt și mesaje de susținere a lui George Simion, în contextul alegerilor prezidențiale din România, mesaje prin care este blamată Maia Sandu că și-a oferit deschis susținerea pentru Nicușor Dan”, mai spune Zaharescu.

Jurnalista susține că se așteaptă ca astfel de campanii de propagandă să se intensifice, în contextul alegerilor legislative din Moldova, din 28 septembrie.

„Întotdeauna în preajma campaniilor și în preajma alegerilor s-a manifestat Rusia pentru a influența aici deciziile. Am văzut ce s-a întâmplat în preajma și în timpul campaniei electorale pentru prezidențiale, când a fost acea rețea masivă de cumpărare a voturilor. Acum vedem că se întâmplă lucrurile mai degrabă online, deși vedem că sunt unele activități pe stradă, proteste nu atât de masive, cum erau anul trecut, dar ele încă există, organizate de acest Bloc Victorie, care este clar dirijat de la Moscova”, mai spune aceasta.

