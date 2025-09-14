Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și boți pentru a influența alegerile. Kremlinul încearcă să "captureze Moldova prin intermediul urnelor"

Rusia și-a extins interferența în alegerile din Republica Moldova asupra votanților care locuiesc în străinătate înainte de parlamentarele din această lună, potrivit președintei Maia Sandu.

Sandu, care s-a bazat pe diaspora pentru a câștiga un al doilea mandat anul trecut și pentru a-și asigura un vot „da” privind aderarea la UE, a declarat pentru Financial Times că Moscova și-a intensificat campania de dezinformare online.

„Rușii vizează diaspora”, a spus ea, acuzând Moscova că folosește preoți ortodocși ruși pentru a răspândi propagandă și că implementează rețeaua de boți „Matryoshka” pentru a genera conținut fals, dându-se drept mass-media străină legitimă.

Sandu - al cărei partid pro-UE, Acțiune și Solidaritate, speră să-și păstreze majoritatea pe 28 septembrie - a declarat că se teme de o repetare a campaniei din 2024, când agenți ruși ar fi lansat amenințări false cu bombă la secțiile de votare moldovenești din străinătate, inclusiv în Germania.

Serviciile de securitate moldovenești au detaliat anul trecut un atac rusesc „fără precedent” asupra procesului electoral al țării, acuzând Moscova că a canalizat sume uriașe de bani în fosta țară sovietică pentru a cumpăra voturi printr-o rețea extinsă de proxy-uri.

Sandu a estimat că Rusia a cheltuit echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei „să se joace cu alegerile noastre” în 2024.

Tacticile Rusiei evoluează acum, a spus Sandu. Infractorii aflați pe ștatul de plată al Moscovei, a susținut ea, sunt folosiți acum și pentru a stârni tulburări în închisorile moldovenești. „Este într-adevăr o gamă foarte largă de instrumente pe care Rusia le folosește... încercând să ne copleșească instituțiile”, a spus ea.

Kremlinul a negat anterior că ar fi implicat în vreun amestec în alegerile din străinătate.

Sandu a cerut sprijinul UE în timpul unui discurs la Parlamentul European de la Strasbourg la începutul acestei săptămâni.

„Vreau ca UE să învețe din experiența noastră”, a declarat ea pentru FT înainte de discursul său. „Moldova este o democrație fragilă, dar putem vedea că unele dintre lucrurile pe care Rusia le face în Moldova sunt apoi exportate în alte locuri. Nu ar trebui să subestimăm pericolul pentru democrațiile noastre.”

Bruxelles-ul a promis anul trecut 1,8 miliarde de euro în sprijin economic pentru Moldova, înaintea unui referendum privind apartenența la UE, convocat de Sandu, care a fost câștigat la limită prin votul „da”.

Alegerile prezidențiale desfășurate în același timp au fost, de asemenea, la egalitate între Sandu și un candidat pro-rus, Alexandr Stoianoglo.

Sandu a câștigat turul doi cu 55% din voturi, datorită diasporei moldovenești numeroase. Dacă ar fi fost numărate doar voturile interne, ea ar fi pierdut alegerile, deoarece alegătorii s-au întors împotriva ei din cauza creșterii costurilor energiei legate de războiul din Ucraina și de decizia Moldovei de a reduce dependența de aprovizionarea cu Rusia.

Progresul Republicii Moldova pe calea aderării la UE a stagnat, deoarece candidatura sa este dublată de cea a Ucrainei. Ambele țări au depus cereri de aderare la bloc în 2022, după invazia la scară largă a Rusiei.

Însă Viktor Orbán, președintele Ungariei, a refuzat să deschidă discuțiile de aderare cu Ucraina, iar președintele Volodimir Zelenski a insistat că Kievul și Chișinăul ar trebui să avanseze în același timp.

„Având în vedere presiunea cu care ne confruntăm din partea Rusiei și amenințările cu care ne confruntăm, integrarea în UE este singura modalitate prin care putem supraviețui ca democrație”, a declarat Sandu. „Credem cu adevărat că UE ar trebui să găsească o soluție, astfel încât atât Republica Moldova, cât și Ucraina să treacă la următorii pași.”

Maia Sandu a prezentat viitoarele alegeri parlamentare drept ultimul obstacol în calea aderării Republicii Moldova la UE.

Însă partidul său se confruntă cu un adversar puternic după ce Stoianoglo a anunțat o coaliție de trei partide de opoziție care se unesc pentru a-i contesta PAS-ul.

Stoianoglo, fost procuror general, a cerut ca Republica Moldova să fie în „armonie atât cu vestul, cât și cu estul”. Coaliția sa, Blocul Alternativ, susține nominal integrarea în UE, dar Sandu a spus că oponenții ei urmăresc să anuleze progresul Republicii Moldova și să se realăture sferei de influență a Rusiei.

Marți, ea a declarat Parlamentului European că Kremlinul încearcă „să cucerească Republica Moldova prin intermediul urnelor”.

