Republica Moldova refuză să acrediteze observatori ruși la alegerile din 28 septembrie. Reacția Kremlinului

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 17:01
Ambasadorul moldovean la Moscova, Lilian Darii - Foto: Captură video YouTube / Primul în Moldova TV Translations

Ministerul de Externe de la Moscova l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova, pentru a-i transmite un protest față de refuzul guvernului de la Chișinău de a acredita observatori ruși la alegerile din Republica Moldova.

Rusia ar fi dorit să trimită observatori la alegerile parlamentare din ziua de duminică, 28 septembrie 2025. Ca urmare a refuzului Republicii Moldova de a-i acredita, Ministerul rus de Externe a anunțat că l-a convocat, în ziua de 24 septembrie, pe ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii.

”Șefului misiunii diplomatice moldovenești i-a fost exprimat un protest ferm în legătură cu refuzul nemotivat al autorităților moldovene de a acredita reprezentanți ruși în calitate de observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a ODIHR OSCE, precum și a membrilor Camerei Civice a Federației Ruse în calitate de observatori internaționali la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie”, a transmis MAE al Rusiei.

Ministerul rus de Externe susține că acest pas ”reprezintă o încălcare gravă de către Chișinău a obligațiilor sale internaționale, în special a Documentului de la Copenhaga al CSCE din 1990 și a Convenției CSI din 2002 privind standardele alegerilor democratice, drepturile și libertățile electorale, la care Republica Moldova este parte. Acțiunea este incompatibilă cu valorile democratice față de care conducerea moldovenească își declară atașamentul și constituie o nouă manifestare a cursului antirusesc. Acțiunile menționate ale autorităților oficiale de la Chișinău subminează grav încrederea în legitimitatea alegerilor viitoare și în transparența procesului de vot. Chestiunea acestei decizii scandaloase a autorităților moldovene va fi ridicată în fața conducerii ODIHR, precum și în cadrul ședințelor organelor de conducere ale OSCE”.

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a reacționat confirmând că ambasadorul a fost convocat la sediul MAE al Rusiei dar explicând, totodată, care este procedura de acreditare a observatorilor străini.

„Autoritățile Republicii Moldova întreprind toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea și transparența alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Deciziile privind acreditarea observatorilor internaționali se iau conform legislației naționale și angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, în vederea garantării unui proces electoral liber, corect și transparent”, subliniază Ministerul de Externe al Republicii Moldova.

Decizia Republicii Moldova de a refuza să accepte observatori din Rusia vine la o zi după ce serviciul de spionaj al Rusiei (SVR) a anunțat (fără a prezenta probe) că Uniunea Europeană ar pregăti o intervenție militară în Republica Moldova, imediat după alegerile din 28 septembrie.

