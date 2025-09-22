Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO

Centrul Național Anticorupție, Poliția și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova au operat peste 250 de percheziții, soldate cu 74 de persoane reținute, în ziua de luni, 22 septembrie 2025.

Dosarul la care lucrează anchetatorii se referă la "pregătirea dezordinii în masă", a anunțat, într-un briefing de presă, Victor Furtună, procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), informează Unimedia.

Conform declarațiilor procurorului șef Victor Furtună, un grup de persoane a participat la sesiuni de instruire în Serbia, vizând pregătirea unor acțiuni de destabilizare în masă, care ar fi urmat să fie coordonate din Federația Rusă. Perchezițiile s-au desfășurat atât la persoane aflate în libertate, cât și în patru penitenciare.

În urma acțiunilor din 22 septembrie, 74 de persoane au fost reținute, pe termen de 72 de ore. Unele dintre persoanele reținute cooperează cu organele de anchetă, au specificat anchetatorii.

Anchetatorii au declanșat acțiuni de urmărire penală sub acuzații de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Forțele de ordine au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul Republicii Moldova.

Ads

”Potrivit datelor preliminare, investigațiile vizează un grup organizat, format din factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, care, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional. Acesta consta în recrutarea alegătorilor sau susținătorilor politici, cărora li se promiteau sau ofereau bani, bunuri, servicii ori alte foloase pentru a-i determina să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod, inclusiv în favoarea unor partide.

Activitățile erau coordonate prin diverse aplicații, inclusiv prin multiple conturi de pe platforma Telegram. În fapt, membrii grupului sunt bănuiți că ar fi participat la transferul, convertirea și deghizarea originii mijloacelor financiare provenite din venituri ilicite, utilizând conturi bancare și portmonee electronice, inclusiv din afara țării. Fondurile erau introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și folosite ulterior pentru finanțarea activităților politice, contrar prevederilor legale. Totodată, sunt investigate acțiuni de corupere electorală prin care persoane afiliate politic identificau și recrutau alegători, oferindu-le beneficii materiale pentru influențarea comportamentului electoral”, au precizat reprezentanții Centrului Național Anticorupție.

Ads

În replică, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este liderul PSRM, a reclamat că în anchetă sunt vizați și „colegii - șefii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani”. „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere”, susține un mesaj postat de fostul președinte Dodon.

Ads