Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO

Autor: Mihai Diac
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 18:06
311 citiri
Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO
Polițiști din Republica Moldova - FOTO politia.md

Centrul Național Anticorupție, Poliția și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova au operat peste 250 de percheziții, soldate cu 74 de persoane reținute, în ziua de luni, 22 septembrie 2025.

Dosarul la care lucrează anchetatorii se referă la "pregătirea dezordinii în masă", a anunțat, într-un briefing de presă, Victor Furtună, procurorul-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), informează Unimedia.

Conform declarațiilor procurorului șef Victor Furtună, un grup de persoane a participat la sesiuni de instruire în Serbia, vizând pregătirea unor acțiuni de destabilizare în masă, care ar fi urmat să fie coordonate din Federația Rusă. Perchezițiile s-au desfășurat atât la persoane aflate în libertate, cât și în patru penitenciare.

În urma acțiunilor din 22 septembrie, 74 de persoane au fost reținute, pe termen de 72 de ore. Unele dintre persoanele reținute cooperează cu organele de anchetă, au specificat anchetatorii.

Anchetatorii au declanșat acțiuni de urmărire penală sub acuzații de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și coruperea alegătorilor, comise în circumstanțe agravante. Forțele de ordine au efectuat percheziții în municipiile Chișinău și Orhei, precum și în sudul Republicii Moldova.

”Potrivit datelor preliminare, investigațiile vizează un grup organizat, format din factori de decizie, membri și simpatizanți ai unor formațiuni politice, care, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, ar fi pus în aplicare un plan infracțional. Acesta consta în recrutarea alegătorilor sau susținătorilor politici, cărora li se promiteau sau ofereau bani, bunuri, servicii ori alte foloase pentru a-i determina să își exercite drepturile electorale într-un anumit mod, inclusiv în favoarea unor partide.

Activitățile erau coordonate prin diverse aplicații, inclusiv prin multiple conturi de pe platforma Telegram. În fapt, membrii grupului sunt bănuiți că ar fi participat la transferul, convertirea și deghizarea originii mijloacelor financiare provenite din venituri ilicite, utilizând conturi bancare și portmonee electronice, inclusiv din afara țării. Fondurile erau introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova și folosite ulterior pentru finanțarea activităților politice, contrar prevederilor legale. Totodată, sunt investigate acțiuni de corupere electorală prin care persoane afiliate politic identificau și recrutau alegători, oferindu-le beneficii materiale pentru influențarea comportamentului electoral”, au precizat reprezentanții Centrului Național Anticorupție.

În replică, fostul președinte pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, care este liderul PSRM, a reclamat că în anchetă sunt vizați și „colegii - șefii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani”. „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze, să sperie lumea, să ne reducă la tăcere”, susține un mesaj postat de fostul președinte Dodon.

Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu
Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu
O investigație jurnalistică realizată pe tema tentativelor de influențare a alegerilor din Republica Moldova, alegeri programate la data de 28 decembrie 2025, aduce în atenția publică și...
Percheziții la politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că ia exemplu din România: „Caută motive să anuleze alegerile”
Percheziții la politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că ia exemplu din România: „Caută motive să anuleze alegerile”
Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziție, a afirmat că perchezițiile de luni...
#alegeri Republica Moldova, #alegeri parlamentare Moldova, #Republica Moldova, #Rusia Republica Moldova, #Igor Dodon , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru in cazul lui Dan Petrescu
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Simona Halep a recunoscut, dupa ce americanii au scris ca "se confrunta cu dificultati": "A existat o singura cale"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Metalul care face aurul să pară ieftin. Cât valorează un kg din comoara ascunsă a lumii moderne
  2. "Kremlinul crede că Moldova e de vânzare. Aruncă cu sute de milioane de euro", a atacat Maia Sandu înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie VIDEO
  3. Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO
  4. Cu sprijin american, Netanyahu sfidează comunitatea internațională și promite măsuri împotriva statelor care recunosc Palestina
  5. Comisie de control după ce doi elevi adolescenți ar fi întreținut relații sexuale în toaleta școlii
  6. Gafa de proporții a guvernului portughez, după recunoașterea statului Palestina. Ce steag au afișat de fapt într-o postare pe X
  7. "Păpușa lui Putin" a confirmat că urmează un tratament pentru cancer. "În curând, mă veți vedea cu peruci"
  8. Flota "fantomă" a Rusiei, care livrează petrol în ciuda sancțiunilor internaționale, ar fi operat chiar în preajma litoralului românesc
  9. Putin propune americanilor prelungirea unui tratat nuclear pe care Trump îl considera mult prea avantajos pentru Rusia. E semnat de pe vremea lui Obama și prelungit de Biden
  10. CTP recomandă un serial despre fugarul moldovean Vladimir Plahotniuc: ”Dacă vreți să vedeți cum arată otrava injectată românilor de peste Prut...” VIDEO