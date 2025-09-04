”Armata digitală” a Kremlinului îl promovează pe Călin Georgescu în Moldova. „Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor, ca să capturăm acest public” VIDEO

Sute de conturi cu identități false, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie”, controlat de Ilan Șor de la Moscova, au fost create pentru a răspândi propagandă rusească pe TikTok și Facebook.

Deși scopul principal al rețelei finanțate de Rusia a fost legat de alegerile din Republica Moldova, activiștii pro-ruși au avut sarcina, în februarie 2025, să posteze la foc automat mesaje de susținere pentru Călin Georgescu, candidatul pro-rus anchetat în România, arată o investigație sub acoperire a publicației Ziarul de Gardă.

Proiectul „InfoLider” a fost folosit și în susținerea lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, lider suveranist, cercetat penal pentru constituirea ori sprijinirea grupărilor ce au caracter fascist, rasist, xenofob sau antisemit. Când Georgescu a fost reținut de autoritățile din România, celor din rețea li s-a cerut să scrie mesaje în susținerea acestuia. Postările erau însoțite de hashtaguri precum: #NuRomânia, #NuEU, #Nuglobaliștilor, #Crizademocrației. Toate postările trebuiau expediate în chatbotul „InfoLider” – pentru a fi contabilizate.

Toate postările acestei „armate digitale” pro-ruse sunt monitorizate riguros, iar comunicarea este coordonată prin grupuri și canale secrete de Telegram, arată investigația citată.

Ads

Câteva luni la rând, așa-numiții „activiști responsabili de comunicare” ai Blocului „Victorie” au fost instruiți online de o echipă de curatori vorbitori de limbă rusă cum să folosească rețelele sociale și cum să păcălească algoritmii pentru a obține un impact cât mai mare.

Ulterior, „activiștii” au fost înarmați cu texte propagandistice anti-europene, aliniate la narațiunile de propagandă rusă, și au început a bombarda zilnic spațiul online, acționând ca o armată digitală a Kremlinului împotriva Republicii Moldova, ținta fiind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

„Activista” Irina Zahar, adică jurnalista Natalia Zaharescu de la Ziarul de Gardă, infiltrată în 2024 în rețeaua lui Ilan Șor, a fost deconspirată la nivel național odată cu publicarea investigației „În slujba Moscovei”. Informațiile de contact ale Irinei Zahar nu au fost însă eliminate din baza de date a rețelei, astfel că, pe 7 noiembrie 2024, la doar patru zile după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale și la exact o săptămână de la publicarea părții a doua a investigației „În slujba Moscovei”, a fost sunată de la numărul de telefon al oficiului central al Blocului „Victorie”. Era același număr de telefon de la care jurnalista ZdG a fost sunată de mai multe ori atunci când era infiltrată în rețea și de la care i s-a dictat pentru cine trebuie să voteze în turul doi al alegerilor prezidențiale din 2024.

Ads

Vocea din telefon i-a mulțumit în limba rusă „activistei Irina” că a rămas „parte a echipei” și i-a propus să participe la o „instruire gratuită privind rețelele sociale”, pentru a-și putea îndeplini „funcția de activist pentru coordonarea comunicării” în cadrul Blocului „Victorie”: „Trebuie să scrieți pe un număr de Telegram și o să vă expedieze o anchetă. Acolo curator este Eva Sergheevna.”

Contul de Telegram transmis avea afișat un număr de telefon din Federația Rusă.

Ulterior, comunicarea a avut loc în mare parte utilizând aplicația Telegram. Eva Sergheevna a trimis un link la un grup numit în limba rusă despre „Instruirea activiștilor responsabili de comunicare”.

Modul de lucru al grupului de comunicatori era următorul: în timpul zilei, în chat erau publicate instrucțiuni video despre cum pot fi utilizate rețelele sociale, iar seara, de obicei la ora 20:00, erau organizate apeluri audio în grupul de pe Telegram.

În calitate de instructoare era o femeie care vorbea în limba rusă și care s-a prezentat cu numele Asea Albertovna. Aceasta a subliniat că publicul-țintă al mesajelor politice trebuie să fie persoanele vârstnice, deoarece acestea sunt cei mai activi alegători. Iar tactica cea mai eficientă ce trebuie aplicată față de acestea este… frica.

Ads

„Atenția publicului poate fi captată pe două căi. Prima sunt banii, a doua este frica. Noi jucăm pe seama unor temeri ale oamenilor. Și noi putem să ne folosim de asta în cadrul instruirii noastre și a promovării pe rețelele sociale, ca să capturăm acest public. Să-l „capturăm” nu-i chiar frumos spus, dar să-l cucerim. Acest public este cel mai interesat de conținutul nostru, anume prin această tactică. Adică, să manipulăm cu… iarăși, nu-i chiar frumos spus, dar să le arătăm care sunt îngrijorările lor și să-i aducem la discuții importante”, a lămurit curatoarea.

Rolul ei a fost să-i instruiască cu privire la funcțiile de bază ale aplicației Telegram. Ea a menționat că activiștii urmau să primească mai multe însărcinări:

„Câte o însărcinare o dată la trei zile. Însărcinările nu vor fi complicate. (…) Prima însărcinare va fi postată aici, în chatul nostru închis. Nu vă faceți griji. Acest chat nu e cu acces public. Totul se face cu scopul de a promova și a crea o comunitate nouă. Pentru că, în prezent, lupta este informațională și metodele vechi nu funcționează, este necesar să trecem la un nou nivel. Iar noul nivel este, oricât de înfricoșător ar suna, sistemul războiului informațional. Colectivul nostru, care s-a adunat astăzi, este pilot de lansare a unui proiect mare, care se va răspândi în toată țara.”

Membrii Blocului Victorie, contactați de Ziarul de Gardă, nu au vrut să răspundă la întrebări sau au lansat narațiuni propagandistice similare cu cele promovate de rețeaua de conturi false.

Ads