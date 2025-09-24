Imagini de la întâlnirile conspirative de recrutare pentru operațiunea Rusiei de influențare a alegerilor din Republica Moldova VIDEO

Imagini de la una dintre întâlnirile de recrutare în rețeaua de FOTO captură video YouTube /BBC World Service

După ce o anchetă BBC a dezvăluit o rețea uriașă de dezinformare în Republica Moldova, finanțată de Rusia pentru a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie, jurnaliștii televiziunii naționale britanice au publicat și înregistrările video. Imaginile prezintă întâlnirile dintre jurnalista sub acoperire și o membră a rețelei care o recruta pentru a publica conținut pro-rus și anti-Maia Sandu.

Investigația publicată duminică, 21 septembrie, arată cum persoanele recrutate în rețea au primit bani pentru a produce și distribui pe rețele sociale conținut pro-rus și anti-guvernamental, menționat explicit ca atacuri la adresa Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-UE fondată de președinta Maia Sandu.

Noile înregistrări video prezintă inclusiv imagini de la ultima întâlnire a jurnalistei BBC sub acoperire cu femeia care lucra deja în rețea. Aceasta refuză categoric să dezvăluie ce știe despre sursa de finanțare a operațiunii.

Participanții erau instruiți să creeze videoclipuri pentru TikTok și Facebook, folosind inclusiv instrumente precum ChatGPT. Conținutul trebuia să fie satiric și aparent organic, pentru a atrage mai ușor atenția publicului.

Ulterior, li s-a cerut să posteze acuzații false, între care:

că guvernul de la Chișinău plănuiește să falsifice rezultatul alegerilor;

că aderarea Moldovei la UE ar presupune „obligatoriu” adoptarea valorilor LGBTQ+;

că președinta Maia Sandu ar fi implicată în trafic de copii.

Autoritățile de la Chișinău au demonstrat în repetate rânduri că sursa de finanțare ține de Moscova.

