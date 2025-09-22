Schema de influențare a alegerilor din R. Moldova e similară celei din România. O echipă de 65 de oameni ar fi lucrat pe TikTok, în favoarea lui Călin Georgescu

O investigație jurnalistică realizată pe tema tentativelor de influențare a alegerilor din Republica Moldova, alegeri programate la data de 28 decembrie 2025, aduce în atenția publică și noi informații despre imixtiunile Rusiei în alegerile din România, din anul 2024.

Echipa de jurnaliști de la publicația NordNews a reușit s-o infiltreze pe Olga, membră a grupului lor, într-una dintre "multiplele rețele de influență" care au fost create prin intermediul ONG-ului „Evrazia” (Eurasia), controlat de condamnatul fugar Ilan Șor. Persoanele care urmau să lucreze pentru acest ONG au fost invitate să participe, prin mesaje transmise pe Telegram, la un program de instruire care s-a numit "Liderii Evraziei".

Potrivit Dianei Cearskaia, "responsabilă de polit-tehnologi și imagine" la Partidul ”Moldova Mare”, o schemă similară a funcționat și în primul tur al alegerilor prezidențiale din România (noiembrie 2024). În acea perioadă, un detașament de 65 de persoane ar fi lucrat în campania pe TikTok pentru politicianul prorus Călin Georgescu, a dezvăluit Diana Cearskaia, potrivit nordnews.md.

„Știi că pentru români a lucrat o echipă formată din 65 de oameni numai pe TikTok? Ești la curent? Dar știi câți bani au fost investiți acolo? Am o mapă cu toate pozițiile indicate. Echipa tehnică era atât de puternică. Dacă aș fi avut asemenea posibilități, pot doar să visez la asta. Deși Partidul ”Moldova Mare” este, poți să spui, zero, începând de la conducere și până la participarea în alegeri, dacă aș avea o asemenea echipă, aș învinge la sigur în alegeri”, a spus Cearskaia în cadrul unei discuții cu producătorul NordNews, Dumitru Pelin.

„În România, ca și în Republica Moldova, rețelele sociale sunt folosite ca armă de distrugere a coeziunii sociale. Am văzut adevărate operațiuni speciale din partea ta de regiune, care au influențat atât algoritmii rețelelor sociale, cum sunt TikTok, Telegram, Facebook, Twitter, dar și operațiuni de cumpărare a unor persoane — în sensul plății unor sume destul de mari — către diferite persoane cu un număr mare de followeri, pentru a face propagandă în favoarea acestui candidat. De asemenea, un fenomen interesant a fost cooptarea unei mase de mini-influenceri, persoane care aveau de la 5 mii, poate spre 30 de mii de followeri, pentru a transmite același mesaj, fără a personaliza mesajul”, a explicat comentatorul politic Mihai Isac.

Conducerea ONG-ului „Evrazia” este formată din politicieni de rang înalt de la Moscova și propagandiști apropiați de Kremlin. Aceștia ar fi următorii:

- Aliona Arșinova, președintele Comisiei pentru Educație din Duma de Stat de la Moscova și coordonatoare a proiectului partidului „Rusia Unită”;

- Veaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat a Federației Ruse;

- Margarita Simonian, redactor-șef Russia Today și al grupului media „Rossia Segodnia”.

Este de subliniat că însăși denumirea Evrazia (Eurasia, în limba română) face aluzie la ambiția Rusiei de a reprezenta o superputere pe două continente: Europa și Asia.

După cum se știe, alegerile prezidențiale din România, de la finalul anului 2024, au fost anulate, ca urmare a identificării unor imixtiuni ale Rusiei în desfășurarea acestora. După primul tur al acestor alegeri, candidatul cel mai bine plasat fusese Călin Georgescu. Turul al doilea al alegerilor prezidențiale din anul 2024 nu s-a mai desfășurat.

Peste 250 de percheziții, cu 74 de persoane reținute în Republica Moldova. Ar fi pregătit "dezordini în masă" în timpul alegerilor parlamentare VIDEO
Centrul Național Anticorupție, Poliția și Serviciul de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova au operat peste 250 de percheziții, soldate cu 74 de persoane reținute, în ziua...
Percheziții la politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că ia exemplu din România: „Caută motive să anuleze alegerile"
Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziție, a afirmat că perchezițiile de luni...
