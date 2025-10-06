Oamenii din rețeaua lui Șor vor ajunge în Parlament, avertizează șeful poliției din Republica Moldova. „Vor începe ilegalitățile”

Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:17
Oamenii din rețeaua lui Șor vor ajunge în Parlament, avertizează șeful poliției din Republica Moldova. „Vor începe ilegalitățile"
Ilan Șor FOTO: Captură video YouTube/PrimariaOrhei

Printre cei 101 deputaţi aleşi în Parlamentul Republicii Moldova se vor regăsi oameni apropiaţi reţelei oligarhului fugar prorus Ilan Şor, iar prezenţa lor în legislativ ar putea deschide calea unor noi acţiuni ilegale, a avertizat duminică, 5 octombrie, într-o emisiune televizată, şeful Inspectoratului General al Poliţiei (IGP), Viorel Cernăuţeanu.

Cernăuţeanu a atras atenţia asupra riscurilor la care va fi expusă instituţia parlamentară, menţionând că persoane asociate cu gruparea lui Ilan Şor ar fi fost deja implicate în tentative de corupere şi ar fi avut legături cu activităţi criminale.

„Cred că noi toţi înţelegem că ei se regăsesc în Parlament. Se vor regăsi, de fapt, pentru că urmează să aşteptăm validarea. Unii dintre ei s-au afiliat şi au fost în spaţiul public, chiar dacă nu au fost deputaţi. S-au afiliat cu elementele criminale ale lui Şor. Cu siguranţă, ilegalităţile vor începe şi în Parlament”, a afirmat Viorel Cernăuţeanu la TV8, citat de agora.md.

Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat, în şedinţa din 5 octombrie, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Pe baza rezultatelor finale, cinci concurenţi electorali au depăşit pragul minim de reprezentare. PAS va deţine 55 de mandate, Blocul Electoral „Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei” – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – opt mandate, iar Partidul Politic „Partidul Nostru” (PN) şi Partidul Politic „Democraţia Acasă” câte şase mandate fiecare.

În total, CEC a atribuit cele 101 mandate de deputat, iar candidaţii care nu au fost aleşi au fost declaraţi supleanţi.

Potrivit legislaţiei, Curtea Constituţională are zece zile pentru a valida sau a anula scrutinul şi mandatele deputaţilor aleşi. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial în cel mult două zile.

De asemenea, Curtea Constituţională este cea care va lua decizia în privinţa mandatelor obţinute de Partidul „Democraţia Acasă”, condus de Vasile Costiuc, după ce Comisia Electorală Centrală (CEC) a constatat, în şedinţa sa de vineri, implicarea formaţiunii Democraţia Acasă într-o campanie de promovare online coordonată, inclusiv prin conturi false pe TikTok, în care ar fi fost implicat şi liderul AUR România, George Simion, declarat persoană indezirabilă în R. Moldova.

CEC a precizat, în decizia sa de vineri, că există suficiente temeiuri pentru anularea înregistrării partidului. Totuşi, pentru că alegerile s-au încheiat deja, instituţia nu mai are competenţa de a o face. Prin urmare, toate materialele au fost transmise Curţii Constituţionale, care va decide dacă validează sau nu rezultatele scrutinului din 28 septembrie 2025.

