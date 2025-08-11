Șoigu acuză Republica Moldova că va falsifica voturile din diasporă la alegerile parlamentare din septembrie. Răspunsul Chișinăului

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, acuză Chișinăul că se pregătește să falsifice voturile din diasporă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a răspuns că acuzațiile lui Șoigu fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale”.

Șoigu a scris un articol intitulat „Moldova la răscruce”, publicat de agenția rusă de stat RIA Novosti, în care analizează situația din țară înaintea alegerilor legislative din 28 septembrie și acuză Chișinăul că ar intenționa, „la fel ca și în trecut”, „să se concentreze pe falsificarea voturilor diasporei”.

„Comisia Electorală Centrală a Moldovei a anunțat deja că numărul secțiilor de votare din Rusia va rămâne același pentru alegerile parlamentare viitoare. Totuși, chiar și acest complex de acțiuni al autorităților moldovenești nu le garantează victoria. De aceea, nu sunt excluse și variantele extreme – de la falsificarea directă a rezultatelor până la destabilizarea situației în stilul „maidanului” ucrainean”, a declarat Serghei Șoigu, fost ministru al apărării, în articolul publicat de RIA Novosti, scrie NewsMaker.md.

„Statisticile triste și exemplul negativ al Ucrainei nu opresc apropierea regimului de la Chișinău de NATO, ceea ce va duce la pierderea suveranității Republicii Moldova”, a mai declarat secretarul Consiliului rus de Securitate, Serghei Șoigu, în articolul său pentru RIA Novosti, în care deplânge, de asemenea, reducerea legăturilor economice cu Moscova.

Un astfel de demers editorial, din partea lui Serghei Șoigu, un oficial rus cu rang înalt, care lucrează direct cu Vladimir Putin, este mai puțin obișnuit.

Răspunsul Chișinăului la provocarea lui Serghei Șoigu

În replică, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău condamnă declarațiile oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Ministerul susține că astfel de afirmații reprezintă „o nouă ingerință neacceptabilă” în afacerile interne ale țării și fac parte dintr-o „campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și să denigreze comunitățile de moldoveni din afara țării”.

„MAE dezaprobă categoric aceste manevre ale războiului informațional și subliniază că autoritățile Republicii Moldova sunt pe deplin concentrate pe organizarea alegerilor parlamentare în mod democratic, transparent și conform cadrului legal. Se depun eforturi susținute pentru ca fiecare alegător să își poată exprima liber și neinfluențat votul, inclusiv cetățenii moldoveni din diaspora, care reprezintă o parte importantă și respectată a societății noastre”, precizează Ministerul de Externe într-un comunicat transmis luni.

MAE reiterează, totodată, că Republica Moldova își reafirmă angajamentul ferm față de valorile democratice și respinge orice tentativă externă de subminare a proceselor electorale și a stabilității statului.

Și săptămâna trecută, ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a acuzat Moscova de amestec în treburile interne ale țării, după ce mai mulți oficiali de rang înalt din Federația Rusă au criticat autoritățile de la Chișinău pentru condamnarea guvernatoarei proruse a Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțare ilegală a unui partid.

Câte secții de votare are pentru diasporă Republica Moldova

Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a propus deschiderea a 294 de secții de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista este una preliminară și urmează să fie aprobată oficial. Secțiile sunt repartizate în peste 40 de țări în care se află cetățeni moldoveni, cele mai multe – 73 – fiind în Italia. În schimb, în țările afectate de conflicte militare — precum Federația Rusă, Ucraina și Israel — CEC propune să fie deschise, ca și la alegerile din 2024, câte două secții de votare.

Luna trecută, președinta Maia Sandu a avertizat că „Federația Rusă vrea să preia controlul asupra Republicii Moldova începând din toamnă” și că susține activ forțele politice care i se opun.

De asemenea, consilierul prezidențial pentru apărare și securitate națională, Stanislav Secrieru, a declarat pentru Politico că Rusia își intensifică eforturile de a influența moldovenii pro-europeni din diaspora să nu meargă la vot, pentru a deturna alegerile parlamentare din 28 septembrie, un scrutin crucial pentru viitorul european al Republicii Moldova. Secrieru a avertizat că și la acest scrutin ar putea fi repetate metode de perturbare cunoscute din alegerile precedente, precum alertele false cu bombă la secții din diaspora sau proteste regizate, menite să creeze percepția unei nemulțumiri largi față de autorități.

