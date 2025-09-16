Partidul Maiei Sandu conduce detașat în opțiunile de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Dar peste un sfert dintre cetățenii Republicii Moldova nu sunt încă deciși - SONDAJ

Autor: Mihai Diac
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 10:16
161 citiri
Partidul Maiei Sandu conduce detașat în opțiunile de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Dar peste un sfert dintre cetățenii Republicii Moldova nu sunt încă deciși - SONDAJ
Parlamentul Republicii Moldova - FOTO Hepta

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), cel care o susține pe președinta Maia Sandu, conduce detașat în preferințele alegătorilor din Republica Moldova, în perspectiva alegerilor parlamentare care sunt programate la data de 28 septembrie 2025.

Potrivit unui sondaj de opinie, actuala formațiune de guvernare, PAS, ar obține 29,7% din sufragii, informează site-ul Deschide.md la data de 16 septembrie 2025. Pe următoarele locuri s-ar plasa blocul format din PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei (13,2 la sută), urmat de Partidul Nostru (7,5 la sută).

Acestea sunt singurele formațiuni care ar intra în viitorul parlament de la Chișinău.

PAS îl are ca președinte pe Igor Grosu, care este și liderul actualului Parlament al Republicii Moldova. Blocul electoral PSRM, PCRM, Inima și Viitorul Moldovei îl are drept cap de listă pe Igor Dodon, președintele PSRM și fost șef de stat al Republicii Moldova. Partidul Nostru, intrat în cursa electorală în anul 2025, este condus de Renato Usatîi, fostul primar al orașului Bălți.

Pe de altă parte însă, conform aceluiași sondaj, circa 27 la sută dintre respondenți încă nu sunt deciși cu ce partid să voteze.

Sondajul a fost efectuat pe teritoriul aflat sub controlul autorităților de la Chișinău. Nu au fost luate în calcul opțiunile locuitorilor din Transnistria și nici cele ale cetățenilor Republicii Moldova din diasporă.

