Cine conduce în sondaje în Republica Moldova. Analiștii dezvăluie planul de rezervă al Maiei Sandu pentru a împiedica pro-rușii să preia puterea

Alegerile parlamentare din Moldova sunt extrem de tensionate Foto: Facebook/Maia Sandu

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie, se anunță extrem de strânse, partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu confruntându-se cu formațiunile pro-ruse.

Un sondaj iData arată un avans marginal al PAS față de Blocul Patriotic, în timp ce peste un sfert dintre alegători sunt încă indeciși. Analiștii avertizează că, în cazul pierderii majorității, Sandu ar putea căuta alianțe cu Partidul Nostru, pentru a evita desemnarea unui premier pro-rus, arată stirileprotv.ro

La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri în Republica Moldova. O singură companie, „Date Inteligente", a depus cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.

Care sunt rezultatele sondajului

Campania electorală a fost marcată de acuzații reciproce privind interferența Rusiei și presiunea asupra votului, iar autoritățile moldovene resping orice tentativă de influență externă.

Sondajul de opinie publicat miercuri de compania iData arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), susținut de Sandu, este creditat cu 24,9% din intențiile de vot, având un mic avans față de Blocul Patriotic (pro-rus), care ar obține 24,7% din sufragii. Blocul Alternativa, acuzat de guvern că promovează o agendă pro-Kremlin, este susținut de 7,2% din alegători, iar Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, fost primar al orașului Bălți, ar obține 5,4% din voturi, potrivit aceluiași sondaj.

Un total de 26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota, indică sondajul iData.

Dacă se iau în calcul doar alegătorii deciși, sondajul arată că Blocul Patriotic ar obține 33,9%, iar PAS 33,6% din voturi.

Alianță împotriva pro-rușilor

Dacă PAS nu reușește să-și păstreze majoritatea, este posibil ca Maia Sandu să încheie o înțelegere cu formațiunea Partidul Nostru decât să desemneze un premier pro-rus, sunt de părere analiștii politici.

Sandu a denunțat invazia rusă în Ucraina vecină și a acuzat Rusia de interferență în procesul electoral, în timp ce opoziția a denunțat constant creșterea costului vieții.

Și Dorin Recean, premierul moldovean, a acuzat Rusia miercuri de încercare de preluare a puterii prin vărsarea a milioane de euro în Republica Moldova pentru a cumpăra voturi și pentru a instiga la dezordine.

„Kremlinul se află și în centrul acestei campanii electorale pentru a obține puterea asupra Moldovei prin ocolirea opțiunii ei suverane”, a spus Recean după o ședință a cabinetului său.

Rusia neagă orice tentativă de a influența votul și acuză autoritățile moldovene de suprimarea opoziției și încurajarea rusofobiei.

