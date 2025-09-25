Cine conduce în sondaje în Republica Moldova. Analiștii dezvăluie planul de rezervă al Maiei Sandu pentru a împiedica pro-rușii să preia puterea

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:11
1443 citiri
Cine conduce în sondaje în Republica Moldova. Analiștii dezvăluie planul de rezervă al Maiei Sandu pentru a împiedica pro-rușii să preia puterea
Alegerile parlamentare din Moldova sunt extrem de tensionate Foto: Facebook/Maia Sandu

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie, se anunță extrem de strânse, partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu confruntându-se cu formațiunile pro-ruse.

Un sondaj iData arată un avans marginal al PAS față de Blocul Patriotic, în timp ce peste un sfert dintre alegători sunt încă indeciși. Analiștii avertizează că, în cazul pierderii majorității, Sandu ar putea căuta alianțe cu Partidul Nostru, pentru a evita desemnarea unui premier pro-rus, arată stirileprotv.ro

La alegerile parlamentare din 28 septembrie nu vor fi organizate exit-polluri în Republica Moldova. O singură companie, „Date Inteligente", a depus cerere în acest sens, însă solicitarea i-a fost respinsă de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.

Care sunt rezultatele sondajului

Campania electorală a fost marcată de acuzații reciproce privind interferența Rusiei și presiunea asupra votului, iar autoritățile moldovene resping orice tentativă de influență externă.

Sondajul de opinie publicat miercuri de compania iData arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), susținut de Sandu, este creditat cu 24,9% din intențiile de vot, având un mic avans față de Blocul Patriotic (pro-rus), care ar obține 24,7% din sufragii. Blocul Alternativa, acuzat de guvern că promovează o agendă pro-Kremlin, este susținut de 7,2% din alegători, iar Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, fost primar al orașului Bălți, ar obține 5,4% din voturi, potrivit aceluiași sondaj.

Un total de 26,6% din alegătorii moldoveni încă nu s-au decis cum vor vota, indică sondajul iData.

Dacă se iau în calcul doar alegătorii deciși, sondajul arată că Blocul Patriotic ar obține 33,9%, iar PAS 33,6% din voturi.

Alianță împotriva pro-rușilor

Dacă PAS nu reușește să-și păstreze majoritatea, este posibil ca Maia Sandu să încheie o înțelegere cu formațiunea Partidul Nostru decât să desemneze un premier pro-rus, sunt de părere analiștii politici.

Sandu a denunțat invazia rusă în Ucraina vecină și a acuzat Rusia de interferență în procesul electoral, în timp ce opoziția a denunțat constant creșterea costului vieții.

Și Dorin Recean, premierul moldovean, a acuzat Rusia miercuri de încercare de preluare a puterii prin vărsarea a milioane de euro în Republica Moldova pentru a cumpăra voturi și pentru a instiga la dezordine.

„Kremlinul se află și în centrul acestei campanii electorale pentru a obține puterea asupra Moldovei prin ocolirea opțiunii ei suverane”, a spus Recean după o ședință a cabinetului său.

Rusia neagă orice tentativă de a influența votul și acuză autoritățile moldovene de suprimarea opoziției și încurajarea rusofobiei.

Imagini de la întâlnirile conspirative ale agenților Rusiei din Moldova. Cum recrutau "postaci" care să facă jocurile Moscovei VIDEO
Imagini de la întâlnirile conspirative ale agenților Rusiei din Moldova. Cum recrutau "postaci" care să facă jocurile Moscovei VIDEO
După ce o anchetă BBC a dezvăluit o rețea uriașă de dezinformare în Republica Moldova, finanțată de Rusia pentru a influența alegerile parlamentare din 28 septembrie, jurnaliștii...
Percheziții la politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că ia exemplu din România: „Caută motive să anuleze alegerile”
Percheziții la politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Igor Dodon o acuză pe Maia Sandu că ia exemplu din România: „Caută motive să anuleze alegerile”
Igor Dodon, fostul președinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziție, a afirmat că perchezițiile de luni...
#alegeri Republica Moldova, #sondaj, #maia sandu, #plan, #coalitie , #Republica Moldova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Patronul Igor Surkis a luat decizia, dupa ce fanii lui Dinamo Kiev au aruncat cu oua in Vladislav Blanuta
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Mesajul ciudat transmis de Rusia Romaniei si Moldovei, decriptat de un cunoscut expert: "Aparent complet bizar si inept, parte a unui plan aflat la inceput"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un cutremur cu magnitudinea 6,2 a avut loc în vestul Venezuelei. Unde a fost resimțit FOTO/VIDEO
  2. 171.500 de euro, pierduți la păcănele în doar 5 zile de un șofer de TIR. Bărbatul acuză firma că a mușamalizat o ilegalitate: ”I-am filmat pe ascuns”
  3. Coreea de Nord dispune de până la două tone de uraniu puternic îmbogățit, anunță ministrul sud-coreean. „Suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”
  4. CTP compară alegerile anulate din 2024 cu campania Rusiei de influențare a parlamentarelor din Moldova: ”Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj!”
  5. Noi alerte de vreme rece. Bucureștiul și mai multe județe, sub cod galben HARTĂ
  6. Cine conduce în sondaje în Republica Moldova. Analiștii dezvăluie planul de rezervă al Maiei Sandu pentru a împiedica pro-rușii să preia puterea
  7. Noi informații despre suspectul în cazul mesajelor de amenințare primite de școli și spitale. Ce le-a spus anchetatorilor
  8. Un fost ministru al Apărării cere un CSAT mai puternic, cu experți civili și subcomitete tematice. Acum avem doar un "for cu valențe formale"
  9. Cine va fi interzis în America?
  10. Barack Obama îl pune la punct pe Donald Trump după declarațiile legate de paracetamol. "Acest lucru subminează sănătatea publică și poate dăuna femeilor"