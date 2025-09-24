Vladimir Plahotniuc o amenință pe Maia Sandu, cu o zi înainte să fie adus în Moldova și băgat în închisoare: „Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”

Vladimir Plahotniuc transmite un nou mesaj electoral pe rețele sociale, chiar înainte de a fi extrădat în Republica Moldova. Acesta îndeamnă moldovenii să voteze cu partidele de opoziție, care au șanse reale să acceadă în Parlament.

„Este momentul pentru un Parlament nou, capabil să le redea cetățenilor libertatea, iar legea să fie pusă din nou în capul mesei. Vă chem, așadar, să mergeți la urne și să votați opoziția cu șanse reale de a trece pragul electoral. Este dreptul vostru să decideți pe cine să susțineți, însă trebuie să înțelegem importanța momentului. Sondajele arată limpede care sunt forțele politice de opoziție care pot accede în Parlament. Să fie clar: nu am nicio tangență cu aceste blocuri și partide, totuși, astăzi trebuie să fim cu mintea trează și să punem în față interesele țării. Voturile oferite partidelor fără șansă se vor redistribui automat și ar putea ajuta indirect partidul de guvernare. Niciun vot direct sau indirect nu trebuie să ajungă la PAS”, scrie Plahotniuc.

Acesta face apel la partidele fără șanse să fie „pragmatice” pentru a îndemna votanții să susțină partidele de opoziție care au șanse să intre în Parlament.

„Regret că, din cauza metodelor dictatoriale ale guvernării PAS, fosta echipă Democratică n-a reușit să se unească într-o forță politică unică în această campanie electorală. În aceste condiții, pentru că nu e posibil să fie atins un rezultat de calificare în aceste alegeri, colegilor din echipa PDM, dar și liderilor partidelor fără șanse le spun: acum este nevoie de pragmatism și unitate ca să îndemnăm consolidat cetățenii la vot pentru partidele din opoziție cu șanse reale, pentru a opri abuzurile și a readuce instituțiile statului în slujba legii și a cetățenilor!”, mai scrie Plahotniuc.

Acesta sfătuiește partidele de opoziție care vor intra în Parlament să formeze rapid o coaliție.

„Liderilor opoziției le transmit că cetățenii așteaptă maturitate și coeziune, nu promovarea intereselor înguste de partid. Veți avea majoritatea matematică, dar trebuie să demonstrați și putere politică – să formați rapid o coaliție, care să le redea oamenilor un stat care îi respectă. Dacă veți ceda intrigilor și promisiunilor disperate ale guvernării, veți trăda încrederea alegătorilor”, a mai declarat Plahotniuc.

Fostul deputat susține că revine în Moldova pentru a se „disculpa” de învinuirile care i se aduc și pentru a se implica în mod direct și activ în viața publică și pentru a relua proiectele sociale începute anterior.

„Republica Moldova să fie un stat care protejează cetățenii și le garantează pacea, ordinea și bunăstarea”, se arată în mesajul lui Plahotniuc.

Ultimele sondaje de opinie arată că, dintre forțele politice de opoziție, în Parlament au șanse reale să acceadă Blocul Electoral Patriotic, Partidul Nostru și Blocul Alternativa.

Vladimir Plahotniuc va ajunge joi, 25 septembrie, în Republica Moldova, fiind adus din Grecia sub escortă, și va fi plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Potrivit ministrei Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, ex-deputatul va fi plasat într-o celulă individuală, conform prevederilor Codului de detenție.

Pe 19 septembrie, Ministerul Justiției din Grecia a anulat decizia de suspendare a procesului de extrădare a lui Vlad Plahotniuc, iar acum nu mai există niciun impediment ca acesta să ajungă în Republica Moldova.

Autoritățile grecești l-au arestat pe Vladimir Plahotniuc, fost lider al PD, pe 22 iulie, după ce ar fi descoperit în posesia lui un document fals, emis pe numele „Stanislav Kirsanov”.

Vladimir Plahotniuc deținea 21 de acte false. IGP a publicat mai multe informații despre toate identitățile fostului lider democrat și ale lui Constantin Țuțu.

Presa elenă scria că cei doi intenționau să plece în Dubai. Alături de foștii deputați ar fi fost reținută și o tânără de la Tiraspol - Elisaveta Kuznețova.

Pe 7 februarie 2025, după 4 ani și jumătate de la fuga sa din Republica Moldova și nenumărate cereri din partea autorităților de la Chișinău, Interpol a acceptat într-un final solicitarea și l-a dat în căutare internațională pe Vladimir Plahotniuc.

Procuratura a anunțat anterior că Vladimir Plahotniuc este beneficiarul banilor obținuți în urma furtului miliardului, prin intermediul grupului Șor, iar în privința sa urmează a fi înaintate încă trei capete de acuzare și solicitată extrădarea pentru a fi tras la răspundere în Moldova.

