Cum au votat românii în cei 35 de ani de democrație. De la "Duminica Orbului" la prezidențialele care n-au mai fost

Alegerile post-decembriste din România sunt un important punct de referință istoric, care descrie principalele curente din societate și frustrările românilor în epoca tranziției și a post-tranziției. Prezența la rundele de alegeri desfășurate de-a lungul timpului arată și scăderea interesului și a încrederii românilor în clasa politică, care odată cu ultimele alegeri pare să se fi schimbat. Exodul românilor în Vest se dovedește pe parcursul anilor un factor decisiv în multele runde de alegeri, în special în ultimii 15 ani.

Ziare.com propune o prezentare și o analiză a alegerilor din România post decembriste, de la referendumuri până la alegeri prezidențiale și parlamentare.

Alegeri prezidențiale 1990 - „Duminica orbului”

Zorii democrației din România, după căderea regimului comunist și execuția soților Ceaușescu, puneau poporul român într-o poziție în care nu s-a mai aflat de zeci de ani, aceea de a vota liber.

Încă din primele zile ale Revoluției, în studioul Televiziunii Române își făcuse apariția un personaj provenit din eșaloanele Partidului Comunist, Ion Iliescu, iar popularitatea sa era uriașă.

Iliescu era președintele Frontului Salvării Naționale, organismul care ar fi trebuit să asigure buna desfășurare a alegerilor din România.

Pe 30 mai 1990, prezența la vot a fost cea mai mare din istoria României, 86% din populația cu drept de vot prezentându-se la urne.

Contracandidații lui Ion Iliescu erau Ion Rațiu, din partea Partidului Național Țărănesc și președintele PNL, proaspăt reînființat, Radu Câmpeanu.

România a avut parte și de prima dezbatere prezidențială televizată, difuzată de Televiziunea Română.

Rezultatul a fost covârșitor în favoarea lui Ion Iliescu, care a obținut 85%.

Duminica Orbului, așa cum a rămas data primelor alegeri în istorie, marca astfel începutul hegemoniei lui Ion Iliescu și a FSN.

Alegeri parlamentare 1990

Primele alegeri parlamentare din istoria post-comunistă a României au avut loc pe 20 mai 1990, pe baza unui decret al Comitetului Provizoriu de Uniune Națională (CPUN).

Decretul stabilea că Parlamentul va fi ales prin vot proporțional, pe liste de partid, fără existența unui prag electoral. Astfel a fost posibilă intrarea în Parlament a nu mai puțin de 27 de formațiuni politice la Camera Deputaților (între care 11 aparținând unor minorități naționale) și 7 la Senat.

Raportul de forțe din Parlament era unul dezechilibrat, FSN având 67,53% din mandate, o majoritate zdrobitoare, în timp ce doar UDMR și PNL se mai puteau numi opoziție, cu un scor de 15% cumulat.

Alegerile parlamentare din 1990 au avut loc simultan cu cele prezidențiale, ambele soldate cu victoria FSN și a lui Ion Iliescu.

Referendum 1991 - Prima constituție post-decembristă

Pe 8 decembrie 1991, românii mergeau din nou la vot, de data aceasta pentru a vota prima constituție democratică de după Revoluție. Acesta a fost și primul referendum de după 1989.

Frontul Salvării Naționale (FSN), partidul de la putere. a îndemnat alegătorii să voteze „pentru” la referendum. Aceeași poziție a avut-o și Partidul Unității Națiunii Române (PUNR).

Pentru boicotarea referendumului s-au pronunțat partidele de opoziție Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) și Partidul Național Liberal (PNL). O parte dintre susținătorii acestora au mers totuși la vot și au votat împotrivă.

77% dintre oamenii care au ieșit la vot au răspuns pozitiv, iar Constituția a fost adoptată.

Printre altele, Constituția adoptată în 1991 stabilea că sistemul politic din România este semiprezidențial, iar parlamentul este bicameral.

Alegeri locale 1992

Primele alegeri locale din România post-decembristă au avut loc pe 9 februarie primul tur și pe 23 februarie cel de al doilea tur. Alegerile locale s-au desfășurat în două tururi până în 2012.

La nivel național, după două tururi de scrutin, Frontul Democrat al Salvării Naționale obținea majoritatea covârșitoare a primăriilor din România, însă pierdea niște primării importante.

La București, Crin Halaicu din partea CDR câștiga cu 55% din voturile exprimate în al doilea tur. CDR lua și toate sectoarele, precum și primăriile din Arad, Timiș, Deva, Alba Iulia, Sibiu, Brașov, Ploiești, Satu Mare, Constanța, Bacău, iar la Consiliile Județele situația era asemănătoare.

Partidul Unității Națiunii Române lua și el Consiliul Județean Cluj, primăria Cluj Napoca, cu Gheorghe Funar, precum și primăriile Zalău, Baia Mare și Buzău.

UDMR lua consiliile județele din Harghita, Covasna, Mureș și Satu Mare, însă la Satu Mare nu obținea și primăria, pierzând în favoarea CDR.

În primul tur al alegerilor locale, prezența a fost de 65%, însă a scăzut la 50% în turul al doilea.

FDSN lua în total 1.400 de mandate de primar din 2.900 și majoritatea Consiliilor Județene.

Alegeri prezidențiale 1992

La doar 2 ani de la primele alegeri prezidențiale, un nou scrutin avea să decidă președintele României pentru următorii 4 ani.

De data aceasta, toate partidele care se opuneau Frontului Salvării Naționale (FSN) s-au reunit în Convenția Democrată Română. Candidatul acestora era Emil Constantinescu, de profesie geolog și membru al unor mișcări care se opuneau politicilor regimului de atunci.

Constantinescu era și membru fondator al Alianței Civice, o organizație nonguvernamentală, care alături de partidele de opoziție a format alianța electorală CDR.

Lipsa de experiență politică a lui Emil Constantinescu s-a văzut cel mai bine în dezbaterile prezidențiale televizate, când acesta s-a pus de mai multe ori în încurcătură în timpul dezbaterilor, fapt care a constituit un avantaj pentru experimentatul Iliescu.

Dacă în turul întâi părea că Emil Constantinescu are o șansă în fața președintelui în funcție, obținând 31,24% din voturi, în timp ce Ion Iliescu obținea 47,34%.

În turul al doilea, diferența a fost și mai mare: 61,43% pentru Ion Iliescu și 38,57% pentru Emil Constantinescu.

Alegeri parlamentare 1992

În 1992 aveau loc din nou alegeri parlamentare, organizate pe 27 septembrie. Alegerile se desfășurau într-un context de polarizare politică și socială între FDSN și celelalte partide, care susțineau reforme mai rapide și orientarea înspre euro-atlantism.

Frontul Democrat al Salvării Naționale a luat cele mai multe voturi în alegeri, 27% la Camera Deputaților și 28% la Senat, urmat de Convenția Democrată din România, cu 20% atât la Cameră, cât și la Senat, urmați de partidul scindat al lui Petre Roman, FSN, cu 10% din voturi.

Intrau în Parlament și UDMR, obținând în jur de 7%, dar și PUNR, tot cu 7%, dar și PRM.

Victoria FDSN a consolidat poziția lui Ion Iliescu și a permis formarea unui guvern condus de Nicolae Văcăroiu, care a avut o politică economică prudentă, care a dus la stagnarea reformelor structurale, însă se consolida și CDR ca principala forță de opoziție.

Alegeri locale 1996

Alegerile locale din anul 1996 s-au desfășurat pe 2 iunie primul tur și 16 iunie turul al doilea, opoziția PDSR reușind să se consolideze în teritoriu.

Convenția Democratică din România (CDR) și Partidul Democrat (PD) erau principalele forțe de opoziție împotriva PDSR.

În marile orașe și zone urbane, opoziția reprezentată de CDR și PD a câștigat teren semnificativ. În București, candidatul CDR, Victor Ciorbea, a câștigat alegerile pentru funcția de primar general, consolidând poziția opoziției în capitală, Convenția obținând și 5 din 6 sectoare ale Capitalei.

PDSR a avut rezultate bune în zonele rurale și în județele din sud și estul țării.

Astfel, alegerile locale arătau o tendință de schimbare în țară și un declin al PDSR, partidul lui Ion Iliescu.

Alegeri prezidențiale 1996

După 6 ani cu Ion Iliescu, schimbarea plutea în aer. Situația economică a României se înrăutățea, restructurările și privatizările lăsau oamenii fără locuri de muncă.

Convenția Democrată îl arunca, din nou, în cursa prezidențială, pe Emil Constantinescu, de data asta mai pregătit. Totodată, Ion Iliescu avea o slăbiciune care, într-o societate conservatoare și ortodoxă, putea fi ușor exploatată de competiție: credința, sau mai bine zis lipsa credinței sale în Dumnezeu, Iliescu declarându-se în mai multe rânduri „liber cugetător”.

În timpul dezbaterii prezidențiale din 1996 dintre Emil Constantinescu și Ion Iliescu, candidatul CDR a trecut să-i pună o întrebare președintelui în funcție, iar aceasta a fost „Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?”.

Întrebarea era una fără vreun răspuns corect, Ion Iliescu pierdea orice ar fi răspuns.

„Domnule Constantinescu, eu m-am născut în familie de oameni evlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai moral și mai creștin decât credincios decât mulți alții care-și etalează în public această credință, din care nu trebuie să facă nici comerț, nici propagandă politică”, a răspuns Iliescu atunci.

Iliescu a răspuns evaziv și alambicat, fapt care se estimează că au determinat pierderea unui număr important de voturi și câștigarea alegerilor de către Emil Constantinescu.

Încă un eveniment s-a dovedit crucial în înfrângerea lui Ion Iliescu: moartea lui Corneliu Coposu.

Corneliu Coposu, președintele PNȚ era fost deținut politic în perioada comunistă și principalul simbol al anticomunismului în scena politică, iar moartea sa a creat un fenomen de masă, care, spun analiștii, ar fi determinat un vot anti-Iliescu. Scorul final a fost 54,4% pentru Emil Constantinescu, 45,59% Ion Iliescu.

Votul din 92’ a înregistrat o anomalie: Aproximativ un milion de voturi au fost anulate.

Alegeri parlamentare 1996

Alegerile parlamentare din România din 1996 au avut loc pe 3 noiembrie și au reprezentat un punct de cotitura în istoria politică a României, fiind pentru prima dată când puterea era schimbată prin vot. Începea declinul Frontului Democrat al Salvării Naționale (FDSN), care devenea Partidul Democrației Sociale din România (PDSR).

Votul era în continuare proporțional, pe liste de partid, cu prag electoral de data aceasta, de 3% din voturile valabil exprimate la nivel național (sau un mandat obținut într-un județ).

În tandem cu o victorie importantă a președintelui CDR, Emil Constantinescu, în fața lui Ion Iliescu, Convenția obținea și 30% din mandatele din Parlament, urmată de PDSR cu 21% din voturi la Cameră și 23% la Senat și de USD (Uniunea Social Democrată, formată din PD-ul lui Roman și PSDR), cu 13%.

UDMR, PRM și PUNR intrau și ele în Parlament, trecând pragul de 3%.

Alegerile parlamentare din 1996 se desfășurau simultan cu cele prezidențiale, iar prezența la urne a fost de 76%.

Alegeri parțiale București 1998

Victor Ciorbea, sindicalist în anii 90 și ales primar al Capitalei din partea CDR în 1996, părăsea funcția de edil pentru cea de premier al Convenției Democrate.

Guvernarea Ciorbea a fost marcată de scandaluri, intrigi și critici, în contextul în care economia se eroda și mai mult, conflictele cu Partidul Democrat măcinau din interior Convenția, iar privatizarea era defectuoasă.

Deși își dă demisia doi ani mai târziu, în urma unei crize în coaliție și sub amenințarea unei moțiuni de cenzură, acesta nu mai revine la Primăria Capitalei.

Astfel, trebuiau organizate alegeri parțiale pentru București, în timp ce interimatul era asigurat de Viorel Lis, din partea PNȚCD.

Primul tur, de pe 25 octombrie, a fost invalidat al alegerilor pentru București din cauza prezenței scăzute la vot, având să fie reluat două săptămâni mai târziu.

Printre candidați se numărau Viorel Lis (PNȚCD), Sorin Oprescu (independent) și Gheorghe Toma (PDSR). Viorel Lis a fost reconfirmat în urma alegerilor din 1998 și a rămas în funcție până la alegerile din 2000.

Alegeri locale 2000

Alegerile locale din 2000 din România s-au desfășurat pe 4 iunie 2000 (primul tur) și 18 iunie 2000 cel de al doilea tur, în contextul unei nemulțumiri generale legate de guvernarea CDR și de președintele Constantinescu.

În București, Traian Băsescu (Partidul Democrat - PD) a câștigat funcția de primar general al Capitalei, învingându-l în turul II pe Sorin Oprescu (independent, susținut de PDSR). Se năștea astfel o stea în ascensiune, care avea să marcheze politica post-decembristă.

În alte orașe mari, PDSR a obținut rezultate semnificative, consolidându-și poziția la nivel național.

În consiliile județene, PDSR obținea majoritatea mandatelor, iar opoziția scădea simțitor în fața lui Ion Iliescu și a lui Adrian Năstase.

Alegeri prezidențiale 2000

Anul 2000 aducea un nou rând de alegeri prezidențiale, cu același Ion Iliescu candidat pentru un nou mandat din partea partidului său, însă, de data aceasta, Emil Constantinescu a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat, declarând că „a fost învins de sistem”.

Mandatul lui Emil Constantinescu a fost marcat de o situație economică precară cu inflație galopantă, cu o nouă mineriadă în anul 1999.

De data aceasta, partidele care se opuneau lui Iliescu, în mod inexplicabil, au decis să nu se mai coalizeze ci, în schimb, au trimis în luptă patru candidați, care, așa cum era de așteptat, s-au anulat unul pe celălalt.

Theodor Stolojan de la PNL, Mugur Isărescu de la CDR, Petre Roman de la PD și Teodor Meleșcanu de la ApR și Corneliu Vadim Tudor, candidatul PRM, erau contracandidații lui Iliescu.

De debandada din interiorul dreptei a profitat Corneliu Vadim Tudor, care a intrat în turul al doilea cu Iliescu, însă a fost învins la diferență destul de mare. Candidatul PRM, un personaj extremist, îl făcea pe Ion Iliescu să pară alegerea sănătoasă, iar oamenii au votat în consecință.

Alegerile prezidențiale din 2000 urmau să fie ultimele câștigate de social-democrați.

Alegeri parlamentare 2000

Pe fondul unei ascensiuni a extremismului pe scena politică, reprezentat de Corneliu Vadim Tudor și PRM, alegerile parlamentare din 2000, noua opoziție devenea extremismul, în contextul în care CDR fusese măcinat din interior, iar PNȚCD ajunsese la fundul clasamentului politic.

PDSR câștiga 37% la Senat și 36,6% din voturi la Camera Deputaților, urmat de Partidul România Mare (PRM) cu 21% la Senat și 19% la Camera Deputaților. Partidul Democrat al lui Petre Roman intra și el în Parlament cu 9%, urmați de PNL cu un scor similar și de UDMR cu 8,57% din Senat și 7,83% din Camera Deputaților.

Urmau niște ani tulburi și instabili în Parlamentul României, cu scandaluri și certuri în plenurile celor două camere, orchestrate de Corneliu Vadim Tudor, furios și convins că a fost furat în alegerile prezidențiale.

Referendum pentru revizuirea constituție 2003

Referendumul pentru modificarea Constituției, din 2003, s-a desfășurat pe 18-19 octombrie 2003, în contextul în care România se alinia standardelor NATO și UE, pentru aderarea ulterioară.

Din estimări a reieșit că ar fi necesare 2 zile pentru ca 50% + 1 din alegători să se prezinte la vot, așa că referendumul a fost organizat pe parcursul a două zile.

Au avut loc scene de lumea a III-a, urnele fiind plimbate fără niciun control prin piețe sau la casele oamenilor. Doar astfel s-a atins pragul de prezență necesar validării, de 50%.

Printre modificările importante care au fost aduse Constituției s-a aflat declararea intenției României de a se alătura Uniunii Europene și NATO, o serie de drepturi pentru minorități, precum și mărirea duratei mandatului președintelui României, de la 4 la 5 ani.

Din 9,9 milioane de votanți prezenți la urne, 8,9 milioane au votat „pentru”.

Alegeri locale 2004

Alegerile locale din 2004 au avut loc pe 6 și 20 iunie, iar după turul al doilea, harta politică a României era ceva mai pestriță.

PSD, fostul PDSR sau FDSN, lua aproape tot sudul țării, părți importante din Moldova și Dobrogea, dar și în nord-estul țării.

PD și PNL se consolidau în restul țării, părând să recupereze scorurile CDR din 1996, iar Traian Băsescu câștiga din primul tur al doilea mandat pentru Primăria București, în fața lui Mircea Geoană, candidatul PSD.

UDMR câștiga în continuare în Covansa, Harghita, Mureș, Satu Mare și Bihor.

În tot acest timp, PRM scădea puternic în intențiile de vot, dar obținea majoritatea în CJ Tulcea și Vaslui.

Alegeri parlamentare 2004

Alegerile legislative din 2004 s-au desfășurat pe data de 28 noiembrie iar prezența a fost de 58%. Deja se observa o tendință de scădere a prezenței la urne, pe fondul dezamăgirii din societate cu privire la politicieni.

Principalele forțe care se confruntau în alegeri erau alianța PSD-PC și alianța D.A (Dreptate și Adevăr), formată din Partidul Democrat și PNL, al cărui candidat la prezidențiale devenise Traian Băsescu, un personaj cu notorietate și în plină ascensiune.

PSD și PUR au obținut 37% din mandatele de parlamentari, urmați de D.A. cu 31%. În parlament au mai intrat și PRM, cu 13% și UDMR cu 6%. Fusese introdus pragul de 5% pentru intrarea în parlament pentru partide și de 8% pentru alianțe.

Era un semn clar că schimbarea plutea, din nou, în aer, în contextul în care aveau loc și alegerile prezidențiale, iar Traian Băsescu și Adrian Năstase erau principalii favoriți.

Alianța D.A., alături de UDMR și Partidul Conservator intrau la guvernare, pe baza unor protocoale semnate de toate părțile.

Războiul dintre cele două palate este probabil cel mai important aspect al guvernării DA. Traian Băsescu, lider de facto al PD, și Călin Popescu Tăriceanu nu puteau coabita. Băsescu dorea reforme rapide, în timp ce Tăriceanu era ceva mai moderat.

Alegeri prezidențiale 2004

Scena politică a anului 2000 arăta altfel în timpul guvernării Adrian Năstase. Ion Iliescu făcea un pas în spate și rămânea la Palatul Cotroceni, în timp ce adevăratul lider al partidului devenea Adrian Năstase, care redenumise partidul în PSD.

Năstase, provenit din aripa tânără a Partidului Comunist era rigid în exprimare și nu avea neapărat priză la public.

Dar contracandidatul său anunțat atunci, Theodor Stolojan, din partea alianței Dreptate și Adevăr (PNL + Partidul Democrat) nu putea ține pasul cu competiția.

Astfel, în cadrul unei conferințe de presă din 2004, Theodor Stolojan anunța că starea de sănătate nu îi mai permite să continue cursa, iar Traian Băsescu, care era pe val în acel moment, după ce preluase PD de la Petre Roman și câștigase primăria Capitalei, a izbucnit în lacrimi la auzul veștii.

Atunci a fost rostită celebra replică „dragă Stolo”, Băsescu părând să regrete ieșirea lui Stolojan din scenă. Mișcarea era însă una gândită în interiorul partidului, care voia să-i dea un imbold pentru noul candidat, Băsescu.

Guvernarea Năstase a fost catalogată drept una dintre cele mai corupte din istoria țării, asta deși România făcea progrese în economie și în relațiile internaționale, pe partea de aderare la Uniunea Europeană și la NATO.

Pe tema anti-corupției și-a axat campania Traian Băsescu, iar această strategie a dat roade.

Dezbaterea dintre cele două tururi dintre Năstase și Băsescu avea să-i pecetluiască soarta liderului PSD. În cadrul dezbaterii, Traian Băsescu a întrebat retoric „Bă, ce blestem pe poporul ăsta de a ajuns, până la urmă, să aleagă între doi foști comuniști? Între Adrian Năstase și Băsescu”.

Întrebarea era una la care Adrian Năstase nu avea niciun răspuns sau replică, iar blocajul său s-a văzut în acel moment.

Traian Băsescu intrase de pe locul doi în finala prezidențială, la 7 procente de Adrian Năstase, iar în seara alegerilor, la ora 19.00 când s-au anunțat exit-poll-urile, cei doi erau la egalitate. Spre miezul nopții însă, balanța a înclinat înspre Traian Băsescu, iar Năstase și PSD erau învinși.

Referendum pentru demiterea președinte - 2007

Pe 19 aprilie 2007, Parlamentul României a votat cererea de suspendare pe motiv de neconstituționalitate a președintelui României, cu 322 voturi pentru, 108 împotrivă și 10 abțineri.

Dacă, inițial, președintele Traian Băsescu a declarat că va demisiona „în maxim 5 minute” de la votul Parlamentului, ulterior, acesta a revenit într-o declarație publică și a afirmat că s-a răzgândit, pentru a nu amplifica și mai mult criza politică.

8,1 milioane de cetățeni s-au prezentat atunci la urne, numărul real fiind însă controversat, 74,48% votând împotriva suspendării președintelui Traian Băsescu.

Traian Băsescu era încă prea popular pentru a cădea.

Alegeri europarlamentare 2007

La 1 ianuarie 2007, România intrase în Uniunea Europeană, la 17 ani de la Revoluție, iar țara noastră trebuia să trimită la Bruxelles europarlamentari, care să reprezinte interesele cetățenilor în cel mai înalt for european.

În Europa avuseseră deja loc alegeri europene în 2004, iar România a organizat această rundă de alegeri în contratimp cu celelalte state, astfel că eurodeputații aleși stăteau în funcție doar 2 ani, până în 2009.

O controversă legată de alegerile din 2007 este cea legată de amânarea acestora.

La 12 martie 2007, prim-ministrul de atunci, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat că va propune amânarea alegerilor pentru Parlamentul European, stabilite iniţial pentru data de 13 mai. Şeful Executivului şi-a motivat gestul prin faptul că apelul său pentru o campanie electorală europeană ţinută în spiritul agendei reale a românilor a fost ignorat.

În aceeaşi zi, Executivul a decis, printr-o ordonanţă de urgenţă, amânarea datei alegerilor pentru Parlamentul European pentru semestrul al doilea al anului 2007. În ordonanţă se preciza că procesul referitor la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 trebuie să se desfăşoare în condiţii optime, iar acestea nu erau întrunite la momentul respectiv.

La 22 august, Guvernul a fixat data alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul European pentru ziua de 25 noiembrie 2007.

Prezența la urne a fost cea mai scăzută dintre toate rundele de alegeri de până atunci, de doar 29,46%, iar România trimitea la Bruxelles 35 de reprezentanți.

PD obținuse 13 mandate, PSD luase 10 mandate, iar PNL 6 mandate. Și Partidul Liberal Democrat, condus de Theodor Stolojan, lua 3 mandate, iar UDMR-ul lui Marko Bela lua 2 mandate.

Din lista primilor europarlamentari au făcut parte politicieni de la PD, PSD, UDMR, independenți: Sorin Frunzăverde, Roberta Anastase, Petru Filip, Monica Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre, Rareş Niculescu, Marian Zlotea, Dragoş David, Mihaela Popa, Constantin Dumitriu, Nicodim Bulzesc şi Sebastian Bodu, Titus Corlăţean, Adrian Severin, Rovana Plumb, Daciana Sârbu, Cătălin Nechifor, Silvia Ţicău, Ioan Paşcu, Gabriela Creţu, Corina Creţu Victor Boştinaru, Renate Weber, Daniel Dăianu, Adina Vălean, Cristian Buşoi, Ramona Mănescu şi Magor-Imre Csibi, Theodor Stolojan, Dumitru Oprea, Nicolae Vlad Popa, Gyorgy Frunda, Csaba Sogor și Laszlo Tokes.

În ședința de guvern din data de 12 martie 2008 a fost stabilită regula că cetățenii vor putea vota numai în localitățile de reședință unde au domiciliul, precum și faptul că nu vor fi organizate secții speciale. Fondurile alocate acestor alegeri sunt de aproximativ 66 milioane lei.

Ca urmare a adoptării votului uninominal, președinții consiliilor județene au fost aleși prin vot uninominal. Această hotărâre este controversată din cauza faptului că legea uninominalului a fost promulgată după declanșarea procedurilor pentru localele din 2008 iar efectul legii ar trebui amânat pentru localele din 2012. Practic, regulile erau schimbate în timpul jocului.

PSD și PDL își adjudecau fiecare câte jumătate din țară. PSD câștiga predominant în Moldova și în județele din sudul țării și din Dobrogea, în timp ce PDL lua partea de nord a țării, vestul țării, Ilfovul și Dâmbovița. Clujul și Alba Iulia mergeau tot la PDL.

La București se întâmpla ceva atipic. Candidatul independent, medicul Sorin Oprescu, susținut de PSD, câștiga Primăria Capitalei, după mai multe tentative eșuate.

Prezența la vot scădea și la alegerile locale, ajungând sub 50% în cele două tururi.

Alegeri parlamentare 2008

În 2008 se renunța la votul pe liste și se trecea la votul uninominal cu distribuire proporțională, un sistem mixt.

Procentul participării la vot în alegerile parlamentare din 2008 a scăzut spectaculos la 39,20%.

Astfel, Alianța PSD-PC lua 33% dintre voturi la Camera Deputaților și 34% din Senat, iar PDL lua 32,4% la Cameră și 33,5 la Senat. PNL lua 18,6% la Camera Deputaților și 18,7% la Senat, urmați de UDMR CU 6,2%.

Ca urmare a acestor alegeri, niciun partid politic care a acces în parlament nu a obținut majoritatea, cele două principale partide din Parlament, Partidul Social Democrat (PSD) și Partidul Democrat Liberal (PDL) formând ulterior o coaliție care a rezistat o perioadă relativ scurtă de timp până în anul 2009.

Alegeri europarlamentare 2009

În România, alegerile s-au desfășurat duminică, 7 iunie 2009, la nivel național, la doi ani după ce a avut loc primul scrutin de acest fel, odată cu intrarea în UE.

Conform Tratatului de la Nisa, România a avut un număr de 33 de reprezentanți în legislatura 2009–2014, cu 2 mai puțini decât în urmă cu 2 ani.

Prezența era și mai mică decât în 2007. Doar 27,67% dintre alegători s-au prezentat la urne, iar rezultatele i-au dat pe social-democrați pe prima poziție, cu 11 mandate, urmați de PDL cu 10 mandate, PNL cu 5 mandate și UDMR și PRM cu câte 3 mandate.

Printre numele noi care au intrat în Parlament se regăseau Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Monica Macovei, Corneliu Vadim Tudor și Gigi Becali.

Referendum pentru schimbarea structurii parlamentului - 2009

Președintele Traian Băsescu chema oamenii la referendum în noiembrie 2009 pentru trecerea la parlament unicameral și reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de aleși.

Pe 29 octombrie 2009, patru ONG-uri: Pro Democrația, Centrul pentru Resurse Juridice, Transparency România și Agenția de Monitorizare a Presei au cerut Avocatului Poporului să sesizeze CCR referitor la convocarea referendumului odată cu alegerile prezidențiale motivând că președintele Traian Băsescu are două atu-uri, deoarece, în calitate de șef de stat poate convoca referendumul, el fiind totodată și candidat la alegerile prezidențiale. Băsescu apare astfel pe două afișe, atât pe cel pentru alegerile prezidențiale, cât și pe cel privind referendumul. După dezbatere, Curtea de Apel București a respins cererea ca fiind inadmisibilă.

Referendumul era unul consultativ, iar românii au votat în mod covârșitor pentru ambele propuneri, prezența la urne fiind de 50%.

Cele două întrebări ale referendumului au fost complet independente una de cealaltă, fără nicio condiționare între ele, fiind înscrise pe buletine de vot separate.

Dacă pentru reducerea numărului de Parlamentari este nevoie doar de o lege organică, în ceea ce privește eliminarea uneia dintre camerele parlamentare, este nevoie de un referendum separat.

Deși validat, deciziile luate la acest referendum nu au fost încă implementate până în acest moment.

Curtea Constituțională a precizat atunci diferența dintre referendumul consultativ și cel decizional.

Alegeri prezidențiale 2009

După ce Constituția fusese amendată în 2003, în sensul majorării duratei mandatului de Președinte al României la 5 ani, se forma un decalaj între alegerile parlamentare și locale pe de-o parte și cele prezidențiale.

Campania electorală din anul 2009 a fost, probabil, una dintre cele mai dure din istoria alegerilor prezidențiale, cu acuze de o parte și de alta.

În cursă era din nou Traian Băsescu, din partea PDL și Mircea Geoană de la PSD, învins de același Băsescu în 2004 la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Runda de atacuri dure a culminat cu momentul în care Băsescu, prezent la o emisiune la Realitatea TV, este pus față în față cu un filmuleț din campania sa din 2004. În clip-ul video, președintele lovea un minor cu pumnul în față la un miting electoral.

Reacția lui Băsescu a fost confuză la vederea imaginilor, spunând că nu-și aduce aminte dar o să se intereseze.

Au urmat lungi săptămâni de dezbateri pe marginea subiectului, fiind analizată ipoteza ca videoclipul să fie contrafăcut. Atunci a apărut și sintagma „pixelul albastru”.

Într-un final, Traian Băsescu venea cu rezultatul de la Institutul de Expertiză Criminalistică care atesta că videoclipul ar fi fost un fals, iar atunci, Traian Băsescu a rostit celebra replică „Rușine, Dinu Patriciu”, referindu-se la omul de afaceri, lider al Grupului Rompetrol și patron al unor publicații de presă, printre care și Adevărul.

Punctul culminant al luptei politice și lovitura de grație pentru Mircea Geoană a venit în timpul dezbaterii televizate de la Realitatea TV. La un moment dat, în timpul dezbaterii, cei doi candidați trebuiau să-și adreseze întrebări, iar Traian Băsescu a adus în discuție o întâlnire dintre Geoană și Sorin Ovidiu Vântu, controversat om de afaceri și patron al Realității TV, postul care găzduia dezbaterea, care avusese loc în noaptea precedentă.

Întrebarea lui Băsescu a venit după ce Geoană a negat că s-a întâlnit cu Vântu, în contextul în care Nicolae Popa, martor principal în dosarul FNI, fusese arestat la Jakarta.

Mircea Geoană, care oricum fusese dominat în timpul dezbaterii, s-a arătat, din nou, incapabil să contracareze, iar Băsescu a profitat din plin și l-a atacat pe această temă, mulți analiști considerând că Geoană a pierdut foarte mult în acele momente.

Seara alegerilor a fost una pe cât de amuzată, pe atât de tragică pentru Mircea Geoană, care s-a bucurat pentru victorie, deși nu fuseseră numărate și voturile din diaspora, care îl ajutau într-un final pe Băsescu să câștige al doilea mandat.

Referendum pentru demiterea președintelui 2012

O a doua suspendare avea să fie votată de Parlamentul României pe 6 iulie 2012, la inițiativa USL.

Președintele Traian Băsescu era acuzat atunci că „a instigat la nerespectarea deciziilor Curții Constituționale”, ar fi făcut presiuni directe asupra judecătorilor CC, a inițiat un proiect neconstituțional de revizuire a Constituției și s-a substituit funcțional Guvernului. Un alt lucru care i s-a reproșat președintelui este că a declarat că nu va numi un premier USL, chiar dacă această coaliție va obține majoritatea absolută în Parlament.

La 10 iulie, Curtea Constituțională a decis în unanimitate că referendumul de demitere este valid „în măsura în care se asigură participarea la vot a cel puțin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente”.

Din numărul total al cetățenilor cu drept de vot care se ridică la 18.292.464, la vot s-au prezentat 46,24% din români. 87,52% - 7.403.836 - au votat DA, fiind în favoarea suspendării președintelui Traian Băsescu. 11,15% - 943.375 persoane - au votat NU, fiind contra demiterii președintelui.

Astfel, Curtea Constituțională a invalidat referendumul pentru lipsă de cvorum, iar Traian Băsescu a scăpat de suspendare.

Din 2012, procedura de suspendare a președintelui României a fost simplificată, în sensul în care nu mai este nevoie de Curtea Constituțională pentru a se pronunța dacă motivul suspendării este justificat sau nu.

Alegeri parlamentare 2012

În urma alegerilor parlamentare numărul de parlamentari a crescut de la 470 la 588. Numărul deputaților ajungea astfel la 412, iar cel al senatorilor la 176.

Cu un an înaintea alegerilor, se forma USL, cu PSD, PNL și PC. Uniunea Social Liberală obținea un scor imens, cu 395 de mandate (122 de senatori și 273 de deputați).ARD (PNL-PDL) lua 80 de mandate (24 de senatori și 56 de deputați), PP-DD 68 de mandate (21 de senatori și 47 de deputați), iar UDMR 27 de mandate (9 senatori și 18 deputați).

Partidul Poporului Dan Diaconescu intra în premieră în Parlamentul României, însă formațiunea s-a scindat rapid și a pierdut din tracțiune.

Acestora li se adăugau cei 18 reprezentanți ai minorităților naționale.

Era ultimul an cu vot uninominal cu distribuirea proporțională a locurilor în Parlament.

Alegeri locale 2012

Alegerile locale și cele parlamentare din 2012 au avut loc sub semnul controversei. Guvernul Ungureanu dorea comasarea celor două scrutinuri, astfel încât ambele să aibă loc în toamnă.

Opoziția reprezentată de USL s-a opus ideii, pe motiv de neconstituționalitate, iar CCR s-a pronunțat împotriva comasării

S-a folosit sistemul de alegere dintr-un singur tur al președinților CJ (introdus în 2007 de guvernul Tăriceanu) și a primarilor (adoptat la data de 31 mai 2011 de guvernul Boc I).

Prezența la urne a fost de 56%, mai mare decât în urmă cu patru ani. Județele României erau acaparate aproape în întregime de USL, chiar și în județe în care câștigat de obicei cei de la UDMR.

La București, Sorin Oprescu recâștiga Primăria Generală, iar primăriile de sector, cu excepția sectorului 2, erau luate de tot de marea alianță formată de PSD și PNL.

Sub semnul victoriei zdrobitoare obținută de USL, se preconiza un succes răsunător și la prezidențialele din 2014.

Alegeri prezidențiale 2014

Scena politică se schimbă din nou în 2014. Președintele Băsescu iese din peisaj, Ion Iliescu a făcut și el un pas în spate din politica mare, iar Adrian Năstase decăzuse din poziția pe care o avea în 2004, pe de-o parte din cauza ambițiilor din partid, iar de cealaltă parte, din cauza problemelor cu legea.

USL-ul se destrămase în urma neînțelegerilor dintre Victor Ponta și Crin Antonescu.

În joc intraseră alți politicieni, mai tineri, precum Victor Ponta, care preluase partidul de la Mircea Geoană, iar pe dreapta, după plecarea lui Crin Antonescu de la șefia PNL și dispariția PDL, se formare ACL, Alianța Creștin Democrată.

Klaus Iohannis, pe atunci primar la Sibiu, era noul președinte al partidului și avea misiunea de a-l învinge pe Victor Ponta și să ajungă la Cotroceni.

Iohannis nu avea experiență în politica mare, deși fusese propus premier din partea PSD și PNL, în 2009, după căderea guvernului Boc, însă Traian Băsescu a refuzat propunerea.

De partea cealaltă, Victor Ponta venea după doi ani petrecuți la Palatul Victoria, cu controverse legate de lucrarea sa de doctorat, care s-a dovedit că era plagiată și mai multe gafe la guvernare, plus o alianță eșuată cu PNL.

Ponta era favorit în cursa prezidențială, în turul întâi având un avans considerabil față de Iohannis, însă, a neglijat o parte de electorat care poate face, și în ultimii ani face diferența între câștigător și pierzător: diaspora.

Sute de mii de oameni au mers la vot în afara țării, însă infrastructura de vot deficitară, cu cozi imense la urne, i-a făcut să se revolte și să își îndrepte furia către singurul pe care îl puteau învinovăți, Victor Ponta.

În tandem cu manifestațiile din afara țării, la București, oamenii au ieșit de asemenea în stradă pentru a susține votul diasporenilor, iar guvernul Ponta părea cu totul depășit de situație.

Tot avantajul obținut de Victor Ponta în turul 1 de prezidențiale, s-a spulberat în al doilea. Prezența la vot în diaspora în turul al doilea se dublase față de primul tur, pe fondul acestui val de furie împotriva lui Ponta, iar Klaus Iohannis câștiga la o diferență mare de adversarul său, obținând 89% din cele 377.000 de voturi din diaspora.

Alegeri europarlamentare 2014

În 2014, România trimitea din nou la Bruxelles 32 de eurodeputați, iar prezența la vot a fost mai mare decât în anii precedenți, ajungând la 32,4%.

Partidele care au obținut mandate:

PSD-UNPR-PC (Alianța social-democrată): 16 mandate.

PNL (Partidul Național Liberal): 6 mandate.

PDL (Partidul Democrat Liberal): 5 mandate.

UDMR (Uniunea Democrată Maghiară din România): 2 mandate.

PMP (Partidul Mișcarea Populară): 2 mandate.

Surpriza scrutinului a fost independentul Mircea Diaconu, cunoscut actor român, care reușea să intre în Parlamentul European.

Alegeri parlamentare 2016

Alegerile parlamentare din 2016 marcau cel mai mare succes al PSD de după 2000.

Deși Victor Ponta fusese demis de la șefia Guvernului după manifestațiile stradale provocate de incendiul de la Colectiv, rezultatul PSD era zdrobitor, 45,67% din voturi, în timp ce foștii colegi de alianță, PNL, se confruntau cu un declin după era USL.

Liberalii obțineau 20% din voturile pentru Parlament.

Exploatând tema anti-corupției și prezentându-se ca o alternativă la partidele tradiționale, USR intrau pentru prima dată în Parlament, sub conducerea lui Nicușor Dan, actualul primar al Capitalei și candidat la alegerile prezidențiale, obținând peste 8%.

O altă formațiunea nouă care trecea pragul electoral era ALDE, condus de Călin Popescu Tăriceanu, plecat din PNL, alături de PMP, o aripă scindată din fostul PDL, fondat de Traian Băsescu.

UDMR intrau și ei în Parlament cu peste 6% din voturi.

După alegeri, PSD și ALDE au format o coaliție de guvernare. Sorin Grindeanu a fost numit prim-ministru, însă ulterior a fost înlocuit de Mihai Tudose și, mai târziu, de Viorica Dăncilă, pe fondul tensiunilor interne în PSD.

Totul se derula sub atenta conducere a liderului Liviu Dragnea.

Prezența la vot a fost iar scăzută, doar 39% dintre alegători prezentându-se la urne.

Alegeri locale 2016

Alegerile locale din acel an au fost caracterizate de o competiție intensă între partidele tradiționale, dar și de o prezență modestă la vot.

Votul a avut loc într-un singur tur pentru funcția de primar, ceea ce a favorizat candidații partidelor mari sau pe cei cu o bază solidă de susținători, iar interesul oamenilor pentru vot era și mai scăzut.

Partidul Social Democrat a obținut majoritatea primăriilor din țară, 1680 din 3.186 și 31 de Consilii Județene.

Se înregistra, din nou, o premieră. Gabriela Firea devenea prima femeie primar, din partea PSD, la București.

PNL lua 1.081 de primării și 8 consilii județene, UDMR câștiga în județele lor tradiționale, iar PMP și ALDE obțineau rezultate modeste. PNL și-a recunoscut eșecurile, intrând într-o perioadă de reorganizare internă

Nou apărută pe scena politică, USB (precursoarea USR) a avut un succes remarcabil în București, câștigând 4 din cele 6 sectoare în consilii locale și devenind o alternativă semnificativă în politica locală.

48,43% din alegători s-au prezentat la urne, cea mai scăzută participare la alegerile locale din istoria post-decembristă. Bucureștiul a înregistrat o prezență foarte redusă, de doar 33,31%.

Referendumul pentru familie 2018

Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituția României a avut loc pe 6 și 7 octombrie 2018. Scopul acestuia a fost modificarea articolului 48, alin. 1 din Constituție, astfel încât să definească explicit că familia se bazează pe căsătoria între un bărbat și o femeie, în loc de formularea existentă, care face referire la căsătoria între soți.

Inițiativa a fost promovată de Coaliția pentru Familie, o organizație conservatoare, care a strâns peste 3 milioane de semnături pentru a susține propunerea de modificare constituțională.

Propunerea a fost susținută de partide politice precum PSD, ALDE și anumite segmente din PNL și UDMR, dar a fost contestată de USR, fapt care a dus la plecarea lui Nicușor Dan de la șefia partidului, care s-a opus adoptării unei poziții.

Referendumul a fost criticat public pentru faptul că era o distragere de la problemele majore ale țării.

„Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”, a fost întrebarea la care au răspuns doar 3,85 de milioane de români, adică 21,10%.

Pentru ca referendumul să fie validat, era nevoie de o prezență de cel puțin 30%. 91,56% s-au pronunțat pentru „familia tradițională”, iar 6,47% au votat împotrivă.

Organizarea referendumului a costat aproximativ 43 milioane de euro, ceea ce a atras critici semnificative, mai ales în contextul unor probleme sociale și economice importante.

În acest context, PSD se eroda, iar USR se consolida pe scena politică.

Referendumul pentru justiție din 2019

În 2019, Klaus Iohannis chema la vot românii pentru a se pronunța pe două probleme care măcinau opinia publică în acea perioadă. Pe de o parte, referendumul îl ajuta pe președintele în funcție în vederea alegerilor prezidențiale din același an, dar lovea și în bazinul electoral al PSD.

Care au fost întrebările de pe buletinul de vot:

„Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?”

„Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare, precum și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele de urgență direct la Curtea Constituțională?”

Referendumul a fost inițiat ca răspuns la modificările controversate ale legislației penale și judiciare promovate de PSD-ALDE, care au fost criticate pe plan intern și internațional pentru că ar fi afectat lupta împotriva corupției.

Organizarea simultană cu alegerile europarlamentare a fost văzută ca o strategie de mobilizare a electoratului favorabil președintelui Klaus Iohannis și opoziției.

Prezența la vot a fost de 41,28%, trecând pragul necesar pentru validare, iar aproape 90% au răspuns în favoarea celor două întrebări.

Întrebările referendumului au fost criticate pentru ambiguitatea lor, în contextul în care o parte a populației ar fi fost pusă în încurcătură.

Pe termen lung, referendumul nu a avut consecințe importante, fiind unul consultativ.

Alegeri parlamentare 2019

Declinul PSD din epoca Dragnea și post-Dragnea devenea evident la alegerile europarlamentare, organizate concomitent cu referendumul pentru justiție.

PNL revenea în forță după o perioadă în care a stat în umbra politicii românești, puternic afectați de asocierea cu PSD din era USL și reușea să obțină 10 mandate de europarlamentar.

Prezența la urne era record, 51,20%, având în vedere că aceasta de-abia trecuse cu 5 ani în urmă de 30%.

PSD luau 9 mandate, iar marea surpriză, USR-PLUS, format prin asocierea formațiunii lui Dan Barna și Dacian Cioloș, intrau în Parlamentul European cu 8 mandate.

PRO România lui Victor Ponta, PMP-ul lui Traian Băsescu și UDMR obțineau și ele câte 2 mandate.

Alegeri prezidențiale 2019

Cea de-a doua victorie a lui Klaus Iohannis din 2019, în fața Vioricăi Dăncilă era una previzibilă, având în vedere că adversarul președintelui în funcție era unul slab pregătit și fără prea multă influență în partidul său.

Totul a decurs conform planului, Viorica Dăncilă a ajuns în turul al doilea alături de Klaus Iohannis, demonstrând încă o dată forța electorală a PSD, care poate duce un candidat în turul al doilea, oricât de slab ar fi, însă a pierdut categoric în fața lui Klaus Iohannis.

A fost și primul an în care nu s-a organizat nicio dezbatere televizată.

Iohannis obținea 66% din voturi și un număr record de voturi din Diaspora, 878.000, marcând astfel cea mai mare înfrângere din istoria PSD.

Alegeri locale 2020

Alegerile locale din România din 2020 s-au desfășurat pe 27 septembrie, într-un context marcat de pandemia de COVID-19, ceea ce a influențat atât campania electorală, cât și organizarea scrutinului.

PNL a obținut cele mai multe mandate de Președinți de Consilii Județene de până atunci, 17 din 41 și mai multe primării importante din țară.

Nicușor Dan ajungea în premieră Primar al Capitalei, învingând-o pe Gabriela Firea, ca independent, dar cu susținerea PNL și USR. Nicușor Dan (PNL-USR-PLUS) a câștigat cu aproximativ 42,8% din voturi, în fața Gabrielei Firea (PSD), care a obținut 37,9%.

PSD a rămas în top în ceea ce privește numărul de primari, câștigând 1.400 de primării și 20 de consilii județene.

USR-ul, pe lângă victoria candidatului de la Capitală, pe care îl susținea, mai obținea și primăriile sectoarelor 1, cu Clotilde Armand și 2, cu Radu Mihaiu.

În țară, USR lua primăria Brașov, cu Allen Coliban, Câmpulung-Muscel, cu Elena Lasconi și Primăria Bacău cu Lucian Viziteu și primăria Timișoara, cu Dominic Fritz.

UDMR rămânea predominant în zonele sale tradiționale de influență, iar AUR, în ciuda performanței de la parlamentare, nu reușea să ia nicio primărie sau vreun Consiliu Local.

Prezența la nivel național, în contextul pandemiei, a fost de 46%.

Alegeri parlamentare 2020

După ani în care extremismul a intrat într-un con de umbră al politicii românești, alegerile parlamentare din 2020 scoteau la iveală o realitate ignorată a societății românești. Aderența oamenilor la doctrinele naționalist-extremiste, sau suveraniste.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condusă de George Simion, intra în premieră în Parlamentul României, cu 9%, 14 mandate la Senat și 33 la Camera Deputaților.

Ascensiunea extremismului venea și pe fondul pandemiei COVID-19, care a fost marcată de proteste de stradă anti-vaccin, pe care AUR și Diana Șoșoacă le-au exploatat la maxim.

PSD luau 29% din mandate, PNL 25%, USR-PLUS 15% și UDMR puțin peste pragul electoral de 5%.

PMP, Pro România și ALDE rămâneau în afara parlamentului, nereușind să treacă pragul electoral.

Urma formarea unui guvern PNL-USR-PLUS, care nu avea să reziste decât un an, urmând ca PNL să formeze ulterior guvernul cu PSD și UDMR. UDMR urmau să iasă de la guvernare în urma unor neînțelegeri cu celelalte două formațiuni, iar PSD și PNL au rămas la guvernare până în ziua de astăzi.

În tot acest timp, AUR și mișcarea suveranistă au căpătat având în Parlament, readucând în Legislativ violența care altădată caracteriza PRM-ul lui Vadim Tudor.

Alegeri locale și europarlamentare 2024

La alegerile locale din 9 iunie, PSD s-a consolidat în teritoriu, iar PNL a pierdut câteva Consilii Județene importante, dar și primării.

AUR, în ciuda ascensiunii, a luat câteva primării mici din țară, iar USR a pierdut sectoarele Capitalei și Primăria Brașov.

La București, bâlbele PSD-PNL în legătură cu candidatul comun Cătălin Cîrstoiu, care a fost retras ulterior, pentru ca partidele să meargă cu candidați proprii la alegeri, au facilitat victoria en fanfare a lui Nicușor Dan.

Europarlamentarele i-au adus pe PSD și PNL pe primele poziții din punctul de vedere al mandatelor, după ce au avut candidați pe liste comune, ponderea fiind în favoarea PSD.

USR a obținut rezultate slabe, în urma Alianței Dreapta Unită, cu Forța Dreptei și PMP, fapt care a dus la plecarea lui Cătălin Drulă de la șefia Partidului și venirea Elenei Lasconi la putere. Dreapta Unită a luat doar 3 mandate.

AUR a obținut un rezultat bun, luând 6 mandate, iar în Parlamentul European au mai intrat și Diana Șoșoacă și Luis Lazarus de la SOS Romania.

UDMR au luat și ei 2 mandate.

Surpriza europarlamentarelor a fost Nicu Ștefănuță, candidat independent, care a reșit să obțină un loc de eurodeputat.

Alegeri parlametnare 2024

Alegerile parlamentare de luna aceasta au confirmat ascensiunea curetului suveranist, indicată și de intrarea lui Călin Georgescu în turul al doilea.

Partidele tradiționale au primit o palmă din partea electoratului, PSD luând cel mai slab scor din istoria sa, în contextul în care candidatul social-democrat, Marcel Ciolacu, nici măcar nu a prins turul al doilea.

PNL a rămas undeva în zona de 14 la sută, iar USR, în ciuda intrării Elenei Lasconi în turul doi a obținut 12%.

AUR s-a consolidat cu un scor apropiat de 20%, iar în parlament au apărut două noi facțiuni extremiste, POT și AUR.

Discuțiile pentru formarea guvernului sunt încă în desfășurare la momentul redactării acestui articol, iar acestea sunt îngreunate de certurile dintre PSD, PNL și USR.

Prezidențiale 2024, anulate

După anularea alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie - 8 decembrie 2024, de către Curtea Constituțională, pe fondul ingerințelor Rusiei în procesul legislativ și al vicierii procesului electoral, clasa politică se găsește în poziția de a se uni pentru a forma un cordon sanitar în fața forțelor extremiste.

Data alegerilor prezidențiale este încă incertă, iar noul guvern pro-democratic va trebui să prioritizeze organizarea în siguranță a acestora.

Între timp, președintele Klaus Iohannis rămâne la Cotroceni, până la predarea mandatului către noul președinte.

