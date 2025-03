Bolojan – arbitru sau jucător? Ce candidat va propulsa la Cotroceni

Termenul de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale din luna mai a expirat, iar cea mai așteptată candidatură a momentului nu s-a întâmplat. Ilie Bolojan, actualul președinte interimar al României, a refuzat să dea curs solicitărilor venite din partea susținătorilor săi, tot mai numeroși, de a-și asuma o candidatură oficială pentru cea mai înaltă funcție în statul român, preferând să respecte întocmai înțelegerea parafată cu Marcel Ciolacu la formarea guvernului PSD-PNL.

Într-un maraton de interviuri acordate mass-media, Bolojan a încercat să vină în întâmpinarea dezamăgirii pe care a generat-o la nivelul societății prin decizia de a nu intra în această luptă electorală, invocând nevoia de stabilitate guvernamentală și explicând că o astfel de mișcare politică ar fi echivalat cu ruperea alianței de guvernare, mai ales că acesta nu ar fi beneficiat nici de susținerea unei părți importante din PNL, și nici de cea a PSD. "A folosi o conjunctură care te-ar putea avantaja pentru a face gesturi de piroman politic înseamnă să nu înțelegi care sunt problemele țării noastre" – afirmă acesta.

Dacă Bolojan folosește cartea responsabilității pentru a motiva lipsa prezenței sale din această competiție electorală extrem de importantă pentru destinul României, tot același criteriu ar trebui să stea și la baza deciziei de susținere a candidatului pe care îl vede cel mai potrivit să preia frâiele conducerii țării, chiar din mâinile sale. Deoarece tradiția susținerii unui succesor la Palatul Cotroceni nu îi mai poate reveni lui Klaus Iohannis, acesta părăsind scena politică printr-o demisie care i-a știrbit foarte mult din autoritatea personală, acest rol îl va reveni acum lui Ilie Bolojan.

În 2014, de exemplu, președintele ales al României, s-a implicat direct în campania electorală prin susținerea fățișă a unuia dintre candidații la alegerile prezidențiale. De la pupitrul Administrației Prezidențiale, Traian Băsescu i-a pulverizat pe principalii competitori de atunci, afirmând despre aceștia că sunt mincinoși, corupți și oportuniști, exprimându-și opțiunea personală pentru candidatul susținut de PMP. Probabil, Ilie Bolojan, fiind un personaj ceva mai reținut, nu va merge atât de departe, încât să folosească în mod direct instituția prezidențială pentru a face campanie electorală pentru candidatul pe care îl percepe drept succesor, însă un semnal tot este de așteptat să îl dea.

Chiar dacă în această competiție nu se va regăsi pe buletinul de vot, nu însemnă că Bolojan nu va fi și un actor important al alegerilor. Mai ales că, o mare parte din electoratul care ar fi optat pentru liderul de la Oradea, foarte probabil, nu se regăsește și în electoratul celor două partide care compun alianța de guvernare. Cum șansele Elenei Lasconi, cea care și-a exprimat intenția de a se retrage din competiția prezidențială în favoarea președintelui interimar, de a mai prinde turul al doilea sunt inexistente, aceasta fiind părăsită și de electoratul USR, opțiunile lui Ilie Bolojan se reduc la două nume: Nicușor Dan sau Crin Antonescu.

Teoretic, opțiunea naturală spre care ar trebui să se îndrepte Ilie Bolojan, în susținerea unui succesor la Palatul Cotroceni, ar fi Crin Antonescu, candidatul propus de alianța de guvernare PSD-PNL. Însă, cum profilul politic al acestuia este unul extrem de negativ, de la susținerea loviturii de stat din anul 2012 și identificarea Departamentului de Stat al SUA drept principalul inamic al României, până la dispariția completă timp de zece ani din peisajul politic, fără a declara niciun fel de sursă de venit, decât salariul soției, și contrastează extrem de puternic cu profilul lui Ilie Bolojan, acela de om activ, muncitor, cu vederi pro-occidentale, implicat în transformarea profundă a orașului pe care l-a administrat extrem de eficient, un semnal dat de Bolojan în mod explicit în favoarea lui Antonescu i-ar putea fi fatal din punct de vedere al imaginii.

De asemenea, un alt criteriu pe care Bolojan îl va avea în vedere în susținerea unui candidat cu șanse de a ajunge pe fotoliul de la Cotroceni va fi deschiderea acestuia față de scenariul de a-l desemna premier, după alegerile prezidențiale. Or, în aceste zile, am asistat la un festival de declarații anti-Bolojan venite atât din partea lui Crin Antonescu, cât și din partea lui Marcel Ciolacu. Dacă liderul PSD este extrem de îndreptățit să-și apere cu orice preț poziția de prim-ministru, care îi oferă protecție în fața unor eventuale acțiuni ale procurorilor în dosarul Nordis, prin vocea lui Crin Antonescu vorbește o întreagă grupare mafiotă din PNL, cu puternice conexiuni la cel mai înalt nivel în MAI și Parchetul General, care își dorește să preia atât conducerea partidului, cât și pe cea a guvernului și marginalizarea lui Bolojan în partid.

Cum competiția pentru accederea în turul al doilea va fi una extrem de strânsă, Ilie Bolojan, cu toată autoritatea pe care i-o conferă poziția de președinte interimar al României, dar și gradul de încredere mare de care se bucură din partea populației, va trebui să dea un semnal pentru favoritul său în această cursă electorală. Va fi Crin Antonescu, exponentul și vocea grupărilor interlope din PNL, sau va fi Nicușor Dan, primarul Bucureștiului, cel care susține schimbarea actualului guvern și formarea unei noi majorități reformiste. Pentru că a refuzat intrarea în ring, „arbitrul” Bolojan are o obligație morală uriașă față de electoratul său de a indica clar care este opțiunea sa pentru un succesor la Cotroceni. Opțiune de care va depinde atât viitorul său politic, cât și cel al României.

---------

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

