Ce se va întâmpla dacă Georgescu nu va fi lăsat să candideze la președinția României?

Politica romaneasca ramane o tema deschisa! Cat de puternice sunt interesele straine in Romania? Cine crede ca SUA va interveni in alegerile prezidentiale, in conditiile in care ambasadorul american la Bucuresti Excelenta Sa Kathleen Kavalec, a declarat ca " SUA nu spune democratiilor cum sa voteze"?

Cine promoveaza "bombe mediatice" cu cati ani va fi condamnat Calin Georgescu, inainte ca justitia sa se pronunte printr-o hotarare definitiva cu privire la asa zisele fapte penale de care este acuzat?

Noua Ordine Mondiala nu este o poveste! De ce pestisorii sunt inghititi mereu de rechini?

Razboiul pentru resurse ramane o alta tema pentru viitoare analize! "Tratatul de Dezinformare" al lui Vladimir Volkof obliga la cunoastere!

Cine conduce "statul paralel"?

De unde vin presedintii Romaniei?

In conditiile in care vectorii de tranformare a arhitecturii mondiale devin omniprezenti, de la presedintele Donald Trump si pana la interese stiute si nestiute existente intre Rusia si SUA, ce rol va juca Romania in ecuatia puterii mondiale?

Recent, presedintele interimar Ilie Bolojan declara ca " Romania este pregatita sa majoreze cheltuielile pentru inarmare"! Sa fie continuarea imprumuturilor externe, care au trecut de 200 miliarde de dolari, o alternativa serioasa pentru apararea tarii?

Ads

In conditiile in care, in repetate randuri, atat fostul presedinte Klaus Iohannis Werner, dar si Inalti oficiali guvernamentali au justificat "cedarea" sistemului "Patriot" prin faptul ca " Romania nu va fi atacata de Rusia", de ce a fost readusa in atentie tema inarmarii?

De fapt, cine doreste sa bage Romania intr-un razboi cu Rusia cu mize inca nedeslusite?

Intalnirea din Biroul Oval de la Casa Alba, dintre presedintele american Donald Trump si presedintele ucrainian Volodomir Zelensky, pe langa atitudinea de forta si interesul fata de preluarea controlului resurselor de metale rare, obliga la profunde reflectii.

Donald Trump este un presedinte jucator pe scena mondiala a puterii. La o simpla analiza psihologica asupra presedintelui Donald Trump, dar si asupra presedintelui ucrainian Volodomir Zelensky, cine gandeste la pace, in conditiile in care in Biroul Oval s-a vorbit in termeni duri, inclusiv de cel De-al treile Razboi Mondial?

Considerand profilul psihologic de invingator, al presedintelui Donald Trump, precum si profilul de luptator al lui Volodimir Zelensky, dar si raportul de forta SUA manifestat in relatia cu Uniunea Europeana, confruntarea dintre presedintele american si presedintele ucrainian inseamna tema unui curs de negociere, dar si a unei strategii pentru managementul puterii!

Ads

Cat de important este "costumul" la intalnirile de afaceri?

America nu are nevoie de "aplaudaci" sau de "creiere spalate", interesele americanilor, respectul lor fata de propria Constitutie fiind mai presus de orice!

Daca intr-un articol recent aminteam despre "generalii adormiti pe scaune cu spatele la tricolorul romanesc folosit in mod rusinos ca o fata de masa, drapelul american demonstreaza respectul americanilor fata de sacrificiul celor care au construit America de astazi!

Ce invatam noi insa din multitudinea umilintelor decintate, in mod nedrept, Romaniei?

Ce invatam din "duritatea" dialogului purtat de catre cei doi presedinti in Biroul Oval?

Dincolo de forta mesajului sau de spectacol, negocierile continua! Cine va castiga? Cine va pierde?

Imposibilul devine posibil!

Cine crede ca dusmaniile sunt vesnice? Este bine sa nu uitam ca "prieteniile nu sunt vesnice, dusmaniile nu sunt vesnice! Vesnice sunt interesele"!

Romania nu este o tara parasita, inca!

Cum isi apara romanii viitorul?

Despre tara noastra se vorbeste mult, de la faptul ca este un "stat furnizor de securitate euroatlantica" pana la motivarea absentei la Summit-ul desfasurat recent la Paris ca "nu suntem pregatiti" pentru o astfel de intalnire!

Ads

Cat a costat Romania, sapca primita de presedintele Klaus Iohanis Werner cand a fost convocat la Casa Alba, de presedintele Donald Trump?

Diplomatia obliga la informatii, dar si la masuri concrete. Altfel, de ce mai are nevoie Romania de diplomatie?

"Dansul Lebedelor" a devenit preferatul decidentilor politici aflati la conducerea tarii de 35 de ani.

Cine intelege insa semnificatiile lui Taleb si ale "Lebedei negre"?

Cat timp va mai exista Romania?

Fara principiul bunei vecinatati in Securitatea Nationala, fara aliante puternice si corecte, care va fi soarta noastra?

In acest context, cat de mult contam pentru SUA ca "stat partener" si cat de multa nevoie mai are UE in noi, stiu fiind ca nu mai avem aproape nimic de oferit in jocul de putere, dupa ce am oferit totul pe gratis?

Viitorul nu va fi unul roz!

Reconfigurarea arhitecturii puterii mondiale ar trebui sa preocupe decidentii nostri politici mai mult decat interminabilul "circ politic" activat pentru pastrarea puterii!

Ce inseamna pentru Romania un razboi cu Rusia? Cine ne apara?

Ads

Fara sa fiu malitios sau neconform cu respectul fata de lege, vor iesi "filosofii nostri" in viata sa lupte pentru tara? Merg oamenii politici la razboi?

De fapt, nu cumva interesul pentru "propriul buzunar" a devenit tot mai puternic in comparatie cu interesul fara de nevoile reale ale romanilor?

Dupa un simulacru de alegeri prezidentiale, devenite un "spectacol" platit cu circa 100 milioane de dolari, dar cu multiple consecinte pentru "democratia" din Romania, cat ne va costa noile alegeri din 4 mai 2025?

Cine va gandi cu adevarat la viitorul Romaniei si la problemele reale ale romanilor?

Candidatii bat deja la usa alegerilor viitoare! Termenul limită pentru înregistrarea candidaturilor la alegerile prezidențiale din 2025 este 15 martie, ora 24:00, conform Biroului Electoral Central (BEC).

Cine va fi viitorul presedinte al Romaniei?

Daca in urma alegerilor anulate pe motive de "riscuri pentru securitatea nationala", dar fara sa fie dovedite pana la aceasta data, in turul doi au ajuns din cei 14 candidati inscrisi, Elena Lasconi si Calin Georgescu, lista pentru noi alegeri incepe sa prinda contur!

Ads

Cristian Terhes,

Victor Ponta, Nicusor Dan, Crin Antonescu, Daniel Funeriu, Lavinia Sandru, Diana Sosoaca, George Becali, Ana Birchall si nu in ultimul rand Calin Georgescu sunt o parte dintre cei care au anuntat ca vor participa la alegerile prezidentiale!

Cat de adevarat este ca in aceasta cursa va intra si George Simion, in conditiile in care Calin Georgescu nu va fi lasat sa candideze?

Cine va fi viitorul presedinte al Romaniei?

Intrebarea invita la reflectie!

In mod cert, Calin Georgescu are sansa sa devina presedintele Romaniei, inca din primul tur! Dar nu cumva acesta este si motivul pentru care este acuzat de multiple fapte penale?

De ce au aparut 6 capete de acuzare acum si nu au fost sesizate si in primul tur al alegerilot anulate, cand era prognozat fara nicio sansa de reusita ca indeoendent?

Cine are nevoie de o "executie publica"?

Ce inseamna respectarea "prezumtiei de nevinovatie" prin adoptarea unei decizii de respingere a candidaturii lui Calin Georgescu?

Inseamna o asemenea respingere o noua lovitura pentru democratia autohtona sau un mers impiedicat spre "Romania normala"?

Ads

Daca Calin Georgescu va fi lasat sa candidezez si va castiga alegerile prezidentiale, cum va reusi acesta sa rezolve saracia si nesiguranta romanilor?

Cum va reusi Calin Georgescu, daca va fi presedintele Romaniei, sa plateasca datoria externa de peste 200 miliarde de dolari?

Daca nu va fi sprijinit politic, intern si extern, cum va reusi Calin Georgescu sa readuca increderea romanilor in buna credinta a celor care ne conduc, cu atat mai mult cu cat se aude tot mai des ca acestia nu mai gandesc pentru Romania?

Sa fie "amanetarea Romaniei" si imprumuturile externe la creditorii straini solutia pentru Romania de maine?

Desi o parte din candidatii amintiti au obtinut un scor sub 1% sau 1 % incredere din partea romanilor, cum poate fi explicat curajul acestora de a se reinscrie in cursa pentru Palatul Cotroceni?

Fara sa provoc la polemica, reamintesc ca in luna august 2024, in urma unei analizei psihologice combinata cu "analiza de intelligence" pe baza surselor deschise, anuntam ca independentul Calin Georgescu va fi viitorul presedinte al Romaniei, desi nu aparea cu sanse de reusita in niciun sondaj de opinie comandat de interese de partid!

Ads

Ce il recomanda pe Calin Georgescu sa devina presedintele Romaniei!

Simplitatea, atitudinea directa, credinta in Dumnezeu au castigat sufletul multor romani!

Dar ce se intampla cu barzaunilor din jur care simt miros de putere?

Este o intamplare ca puterea atrage pana si dusmanii, in timp ce esecul, nereusita, blamarea publica chiar daca esti nevinovat, aduce singuratate?

De ce un om care detine puterea este tradat de cei apropiati?

Considerand neincrederea romanilor in partidele politice, in mod sigur Calin Georgescu va fi presedintele Romaniei, daca va fi lasat sa candideze!

In Romania totul este, insa, posibil!

De de la condamnarea la 25 de ani de puscarie a lui Marcel Tundrea, fara ca acesta sa fie vinovat si pana la anularea alegerilor prezidentale, chiar inchidrea turului 2 in timp ce romanii din Diaspora votau, pe baza unor "suspiciuni de frauda electronica", infirmate de Serviciul Special de Telecomunicatii (STS), cine mai crede ca votul romanilor mai conteaza pentru alegerea viitorului presedinte al Romaniei?

Cine plateste pentru faptul ca fostul ministru de interne Gabriel Oprea a fost urmarit penal timp de 8 ani, in urma unor acuzatii dovedite, dupa numeroase tergiversari, ca nu au existat?

Daca un fost ministru si prim ministru interimar, asa cum a fost Gabriel Oprea, a fost atacat pe baza unor minciuni, ce se poate intampla cu un om obisnuit, platitor de taxe? Cine il apara?

Cati nevinovati zac inca in puscariile din Romania?

Romania are nevoie de masuri urgente!

Cine sunt viitorii candidati?

Daniel Funeriu surprinde prin angajamentul viitor pentru interesele nationale! Nicusor Dan adopta aceeasi atitudine de "om cumsecade" care i-a asigurat al doilea mandat la Primaria Capitalei, cu atat mai mult cu cat se crede ca nu deranjeaza afacerile cei aflati la butoane!

Ana Birchall uimeste prin sacrificarea averii, a anilor din viata si a linistii personale pentru un drum la Palatul Cotroceni! Cristian Terhes, privit cu simpatie de unii romani, provoaca atitudini controversate prin dorinta de putere! Diana Sosoaca si George Becali nu mai au nevoie de nicio prezentare!

Crin Antonescu nu inchide lista pentru alegeri!

Daca Elena Lasconi inca mai "negociaza" cu propriul partid, George Simion se afla, pentru cateva zile, in umbra!

Calin Georgescu reprezinta speranta pentru 2 milioane de romani!

Ce sanse are Victor Ponta sa castige viitoarele alegeri?

Experienta in administratie poate fi un plus pentru Victor Ponta.

Activitatea sa a inceput prin a fi procuror in cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție.

Un rol deosebit de important in promovarea sa ca om politic a revenit lui Adrian Nastase, fost prim-ministru al Guvernului Romaniei, dar si lui Gabriel Oprea, fost, in repetate randuri, ministru al apararii nationale, ministru de interne, viceprim-ministru pentru securitate nationala si prim -ministru interimar.

Numit secretar de stat în Ministerul Controlului (2001-2004), guvernul Năstase, ales deputat PSD, din anul 2004, Victor Ponta a fost prim-ministru al României între 2012 și 2015 și președinte al Partidului Social Democrat (PSD) între 2010 și 2015.

Profilul psihologic al lui Victor Ponta nu poate fi neglijat! Inteligent, atras de jocurile pentru putere, anticipativ, cu un spirit practic, Victor Ponta poate fi un foarte bun jucator la "masa puterii", daca nu isi mai altereaza caracterul sub greutatea functiilor de putere!

Siguranta de sine, supraevaluarea in unele situatii l -au adus insa in postura de a pierde temporar, increderea unor oameni apropiati, precum Adrian Nastase si Gabriel Oprea, dar si a Partidului Social Democrat (PSD) din care a fost nevoit sa plece.

In anul 2018, Victor Ponta a infiintat partidul PRO ROMANIA, cu sprijinul unor apropiati politic, printre care si Silviu Predoiu, fost sef al spionajului extern romanesc (SIE), dar fara sa devina o forta politica majora in Romania.

Foarte bun cunoscator al jocurilor de putere, cu relatii excelente cu președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, dar si cu prieteni la Casa Alba, inclusiv in echipa presedintelui american Donald Trump, Victor Ponta dezvolta un stil pragmatic, cu accent pe apararea interesului national si pe respectarea Constitutiei Romaniei.

Cat de mult va reusi Victor Ponta sa ii convinga pe romani ca poate fi un presedinte dedicat pentru Romania?

Reusita la alegerile prezidentiale a lui Victor Ponta anunta unu " Breaking News" pentru Romania!

Cu o imagine "sifonata" de adversarii sai politici, cu acuzatii de plagiat respinse in cele din urma de Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania, dar si cu acuzatii de coruptie nedovedite de autoritati pana in ziua de astazi, Victor Ponta poate, la modul cel mai serios. sa incurce jocurile celor care viseaza la a-si impune propriul candidat si interesele la Palatul Cotroceni!

Desi nu pare un "candidat puternic", Victor Ponta are sansele cele mai mari sa devina presedintele Romaniei!

Ce se va intampla insa cu Calin Georgescu?

Legea trebuie sa ramana mai presus de oricine, iar "executiile publice" transmise in direct, la televizor, trebuie sa inceteze!

Votul romanilor trebuie lasat liber!

Romania, incotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads