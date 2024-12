O clădire discretă din mijlocul capitalei britanice a fost deja identificată ca fiind adresa legală a mai multor operațiuni ale serviciilor secrete ruse din Europa. Intelligence Online dezvăluie că ea găzduiește și o rețea de influenceri români apropiați de ambasada Rusiei la București.

După cum au dezvăluit Intelligence Online și Snoop la începutul acestei luni, operațiunile de influențare de la București ale rețelei Fazze/AdNow par să facă acum parte din operațiuni mai ample de interferență străină care au dus la anularea alegerilor prezidențiale din România, al căror al doilea tur era planificat pentru 8 decembrie. Curtea Constituțională urmează să reprogrameze scrutinul în curând.

Fazze/AdNow își desfășoară de ani de zile activitățile, fie că este vorba de influență politică pro-rusă în România sau împotriva vaccinurilor Covid-19 în Europa de Vest, de la adresa sa oficială înregistrată la Londra, la 5 Percy Street. Această clădire banală cu terasă georgiană din cartierul elegant și central Fitzrovia nu găzduiește doar un salon de înfrumusețare, ci este și adresa poștală a aproape 180 de companii din întreaga lume, dintre care unele au legături indirecte cu serviciile secrete militare ruse, GRU.

Potrivit publicației britanice Finance Uncovered, 5 Percy Street este, de asemenea, adresa înregistrată a Always Efficient LLP, care a operat pe platforma de criptomonede BTC-e utilizată de grupul de hackeri Fancy Bear, afiliat GRU, ca parte a interferenței în campania prezidențială din 2016 din SUA. Always Efficient LLP este condusă de Sandra Gina Esparon și Evaline Sophie Joubert, ale căror nume au apărut anterior într-o investigație Bellingcat din 2019 privind schemele de spălare de bani din Londra. Înainte de a conduce Always Efficient LLP, cele două femei de afaceri au condus Enchanted Business Solutions LP, care a fost ulterior preluată de Stanislav Fesenko.

Din Marea Britanie la București

O altă companie, Bunelu Ltd, are, de asemenea, sediul la 5 Percy Street, dar aceasta a scăpat până acum atenției. Deși nu are legătură cu AdNow, este conectată la o serie de influenceri români pro-ruși care sunt susținători declarați ai candidatului la președinția României Călin Georgescu, a cărui creștere bruscă în sondaje a sporit suspiciunile că ar fi primit sprijin online de la Moscova și Beijing.

Fondat la Londra în 2019, Bunelu este condus de un cetățean moldovean, Ion Bulgacov, care a fost reținut în România pentru fraudă și ulterior eliberat pe cauțiune în 2015, înainte de a dispărea în 2017. Bulgacov a fost inițial condamnat în acest caz în 2019 și condamnat la 10 ani de închisoare. El a fost din nou reținut în 2021, apoi eliberat din nou. Procesul său este încă în desfășurare. Deși era căutat de autoritățile moldovenești după dispariția sa, Bulgacov și-a intensificat activitățile de afaceri în Europa de Vest.

Astăzi, se pare că nu este posibil să se afle detalii despre activitățile Bunelu din Londra, iar societatea și-a schimbat denumirea în 2021 în E2 Construct Consultancy Ltd. Între timp, o filială Bunelu a apărut în România. Aceasta susține că lucrează în sectorul hotelier, dar nu există nicio urmă a activității sale.

În fruntea filialei se detașează însă numele lui Mihai Rotariu, un om de afaceri al cărui nume este asociat cu aproximativ 20 de societăți strâns legate de lumea politică românească. Rotariu a fost asociat într-una dintre primele sale firme cu fratele fostului șef al Serviciului de Informații Externe al României din 1992 până în 1997, Ion Talpeș.

Rețeaua Tracia Unită

Fost membru al Camerei de Comerț Româno-Belaruse și al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Ruse, Rotariu este, de asemenea, fondatorul Tracia Unită, o societate care a transformat teoriile conspirației într-o afacere importantă, reunind o serie de teoreticieni pro-ruși ai conspirației și susținători ai lui Georgescu, candidatul de extremă dreapta care a ieșit învingător în primul tur al alegerilor prezidențiale din România, la 24 noiembrie.

Principalul asociat al Tracia Unită este influencerul new age britanic Sacha Stone, pe numele său real Simon Jean Paul Sasha Adams. La apogeul său, acesta avea câteva milioane de urmăritori pe rețelele de socializare și este un promotor activ al teoriilor conspirației cu privire la pericolele 5G. Pe lângă activitățile sale de afaceri, Stone este și un susținător fervent al lui Donald Trump și al lui Vladimir Putin.

Sosirea lui Stone la Tracia Unită în 2021 a fost marcată de o creștere bruscă a valorii autodeclarate a companiei, care pretindea că valorează 300 de milioane euro. De fapt, creșterea capitalizării se baza pe achiziționarea de către Tracia Unită a unei aplicații de dating, Seen, care nu mai există și a cărei valoare a fost estimată în mod arbitrar de proprietarii acesteia.

Conexiuni rusești

Alături de Rotariu, conaționalul său Bruno Mihăilescu apare ca cofondator al Tracia Unită. În plus față de investiția sa în Tracia Unită, el este, de asemenea, directorul a două companii fondate împreună cu femeia de afaceri româncă Romanița Ileana Popescu.

Aceasta a fost între 2003 și 2004 director executiv al Casei NATO (Casa NATO), o organizație neguvernamentală finanțată de guvernul român în timpul premierului Adrian Năstase. Năstase s-a transformat între timp într-un politician pro-rus care organizează conferințe pe teme antieuropene, la care l-a invitat pe ideologul ultranaționalist rus Aleksandr Dughin.

De asemenea, Popescu este legată indirect de ambasada rusă de la București printr-o legătură de afaceri cu Andrei Gheorghe Paduret, el însuși apropiat al Nataliei Niță, fost manager Lukoil și fost angajat al ambasadei ruse de la București. Niță este de asemenea apropiată de Boris Golovin, om de afaceri și fost colonel în GRU, potrivit Centrului Român pentru Jurnalism de Investigație (CRJI).

Întrebat despre aceste legături rusești și despre participarea sa la mai multe evenimente la ambasada Rusiei, Mihăilescu a fost deosebit de amenințător: „Nu cred că știi în ce te bagi, uită-te la ce-ți spun. Îți spun să te oprești acum, cât mai ai ocazia”.

Sprijin sud-african

Un videoclip publicat online de un susținător autoproclamat al planului lui Mihăilescu este, de asemenea, demn de remarcat. El spune că se numește Marvin Bernstein și locuiește în Africa de Sud, de unde îl susține vocal pe Georgescu, despre care spune că este sfătuit de „fratele” său Mihăilescu. El spune că este încântat să îl cunoască pe Mihăilescu, deoarece acesta este „foarte apropiat” de Georgescu. „Patrioții din Africa de Sud sunt de partea ta”, îi spune el candidatului în videoclipul său.

Imediat după publicarea documentelor serviciilor secrete românești declasificate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) la 4 decembrie, care indicau o operațiune de ingerință a statului vizând campania prezidențială din România, videoclipul „Marvin Bernstein” a fost șters. Documentele Serviciului Român de Informații indicau existența unei finanțări sud-africane pentru falsa campanie TikTok de mediatizare a candidatului pro-rus.

Geopolitică și coincidențe

O altă persoană implicată în cazul Tracia Unită, prezentatorul de televiziune Marvin Calistrat Atudorei, este și el un susținător al lui Georgescu. El este cunoscut în România în special pentru legăturile sale cu ambasada Rusiei la București. S-a bucurat de o relație strânsă cu fostul ambasador Valeri Kuzmin, intervievându-l de cel puțin patru ori. Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) din România a sancționat canalul Global News în ianuarie, după ce prezentatorul a susținut că a primit un DVD de la fostul ambasador „plin de dovezi că întreaga pandemie Covid-19 a fost creată în laboratoare din Ucraina, cu implicarea serviciilor secrete americane și a altora”.

Atudorei este, de asemenea, proprietarul Geopolitika.ro, un site care utilizează în mod constant limba rusă și transcrie integral discursurile lui Putin în limba română. De asemenea, site-ul promovează în mod regulat influența Rusiei în Africa și vorbește despre pierderea influenței a Franței în regiune.

Numele site-ului aduce cu un alt site, Geopolitika.ru, administrat de ideologul rus de extremă dreapta Aleksander Dughin. Au legătură cele două? Întrebat despre acest lucru, Atudorei spune că este doar o coincidență. „Cuvântul geopolitică este folosit de mulți analiști sau, de fapt, scriitori și jurnaliști”, spune el.

