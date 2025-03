Mai este posibilă candidatura lui Georgescu? Cum va juca CCR

Competiția pentru alegerile prezidențiale din luna mai a intrat în linie dreaptă, iar săptămâna care urmează este crucială pentru modalitatea în care se va reașeza întreaga scenă politică pentru următorii cinci ani. O competiție reluată, după ce în decembrie 2024 unul dintre competitori, folosind puterea de influență și de manipulare a rețelelor de socializare, a încercat să fenteze regulile jocului democratic pentru a câștiga cea mai importantă funcție în arhitectura puterii. Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, Curtea Constituțională a României, prin prisma prerogativelor conferite de lege, poate deveni actorul esențial care poate influența în mod decisiv soarta țării.

Reluarea scrutinului prezidențial, după anularea turului doi al alegerilor din decembrie 2024, a avut însă menirea de a devoala falimentul partidelor politice în ceea ce privește capacitatea de selecție și de promovare a unor lideri capabili să își asume candidatura pentru funcția supremă în stat. Șocul produs de cutremurul electoral, care a propulsat pe primul loc un candidat independent, total necunoscut, ce nu depășea nici marja de eroare a sondajelor de opinie, a generat retragerea în tranșee și abandonarea luptei prezidențiale de către liderii principalelor partide care formează coaliția de guvernare. O retragere strategică din fața furiei tot mai crescândă în rândul societății care, foarte probabil, va fi taxată usturător la urne.

Majoritatea sondajelor de opinie care au fost date publicității în această perioadă au indicat faptul că finala prezidențială din 18 mai se va desfășura între "independentul" Calin Georgescu și "independentul" Nicușor Dan. Astfel, potrivit unui sondaj CURS, realizat în perioada 21 – 25 ianuarie 2025, Călin Georgescu, candidatul independent susținut de AUR se clasează se primul loc cu 37% din voturi, fiind urmat de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care ar obține 21%. De asemenea, un alt sondaj realizat de AtlasIntel în perioada 21 februarie – 24 februarie, îi indică drept favoriți pentru turul al doilea pe Călin Georgescu, care ar lua 38,4%, și pe Nicușor Dan cu 25,4%, ambii fiind în creștere față de luna ianuarie.

Ambele candidaturi au fost însă puternic contestate, la Biroul Electoral Central fiind înregistrate în jur de 300 de contestații în privința candidaturii lui Nicușor Dan și peste 1.200 de sesizări și contestații legate de candidatura lui Călin Georgescu. De altfel, întâmplător sau nu, cei doi și-au depus vineri dosarul de candidatură la Biroul Electoral Central, simulând astfel un duel care ar putea să aibă loc în turul al doilea, dacă vor reuși să treacă de pe o parte toate filtrele legale de analiză a candidaturilor, iar pe de altă parte de filtrul românilor din cabina de vot.

Dacă candidatura ”independentului” Nicușor Dan, cu șanse mari de a ajunge și finalist, a trecut fără emoții de analiza Biroului Electoral Central, cea a ”independentului” Călin Georgescu a fost respinsă cu 10 voturi „pentru” respingere și 4 „împotrivă”, fapt care a generat și proteste foarte violente din partea susținătorilor acestuia. Dacă inițial, potrivit informațiilor comunicate pe surse, candidatura lui Georgescu ar fi fost respinsă deoarece nu ar fi îndeplinit toate condițiile de formă, fiind semnalate inadvertențe, printre care lipsa unei semnături și completări la declarația de avere, motivarea BEC publicată către miezul nopții a căzut ca o bombă. ”Orice candidat trebuie să apere democrația încă de la momentul depunerii candidaturii sale”. Teoretic, pentru Georgescu jocul nu s-a închis definitiv, mingea fiind acum aruncată în terenul judecătorilor de la Curtea Constituțională.

Potrivit legii, Georgescu are la dispoziție 24h pentru a contesta decizia Biroului Electoral Central la Curtea Constituțională, iar judecătorii constituționali se pot pronunța în privința validării sau invalidării candidaturii acestuia în termen de 48 de ore. Conform unor surse oficiale din cadrul Curții, hotărârea BEC de invalidare a candidaturii lui Georgescu a reprezentat o mare surpriză chiar și pentru cei nouă judecători ai CCR, aceștia așteptând cu mult interes să vadă cum au motivat membrii BEC hotărârea în privința lui Georgescu. Iar motivarea a venit, BEC respingând candidatura lui Georgescu chiar în virtutea deciziilor CCR din 5 octombrie și 6 decembrie 2024.

Cum va juca CCR această mutare de șah a BEC vom vedea chiar în orele următoare, fiind posibile doar două scenarii: fie judecătorii CCR vor admite contestația și atunci Georgescu, urcat pe valul de victimizare care se va crea în jurul lui, ca urmare a unei ”tentative abuzive” de respingerea candidaturii, are calea deschisă direct către Palatul Cotroceni, fie judecătorii CCR, care altfel ar trebui să-și invalideze propriile decizii, vor decide respingerea contestației lui Georgescu și scoaterea definitivă a acestuia din cursa electorală.

În perioada următoare vom afla dacă cel mai controversat candidat la alegerile prezidențiale din ultimii 35 de ani, candidat în favoarea căruia Serviciul rus de Informații Externe a ieșit la rampă cu o declarație de susținere mai poate fi învins la urne, prin votul direct al tuturor cetățenilor care susțin apartenența României la NATO și Uniunea Europeană, sau dacă Călin Georgescu a pierdut deja meciul la ”masa verde”, candidatura acestuia fiind un risc pentru democrația din România.

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

