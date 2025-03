Scenariul Georgescu-premier. Dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate

Decizia Biroului Electoral Central de respingere a candidaturii lui Călin Georgescu, validată apoi de hotărârea judecătorilor Curții Constituționale, resetează nu doar întreaga campanie electorală, ci și toate jocurile strategice care se vor face după alegerile prezidențiale.

Dacă admiterea candidaturii lui Georgescu ar fi deschis posibilitatea ca acesta să fie învins la urne și trimis definitiv acasă, iar toată agitația politico-electorală, care a fost declanșată odată cu anularea alegerilor prezidențiale din luna decembrie, să rămână doar o pată neagră în istoria democratică a României, respingerea candidaturii acestuia deschide larg ușa unor noi scenarii cu rezultate mult mai imprevizibile.

Indiferent cine va fi actorul politic căruia Georgescu va încerca să-i transfere imensul capital electoral pe care a reușit să și-l construiască cu precădere în aceste luni, în care declarațiile acestuia au fost principalul subiect de dezbatere atât în mediul on-line, cât și în mass-media tradițională, acesta va veni în fața alegătorilor cu o singură ofertă politică: Călin Georgescu – premier.

Însă, pentru ca Succesorul lui Georgescu, indiferent care va fi numele acestuia, că va fi liderul AUR, care va intra în cursa prezidențială pe ultima sută de metri, sau va fi un alt personaj din afara scenei politice sau chiar un candidat aflat deja în competiție electorală, să reușească să absoarbă și să capitalizeze toate energiile și toată furia care este acum în societate nu va fi suficient să le promită alegătorilor că Georgescu va fi desemnat premier.

Ads

Electoratul nu este deloc naiv și știe foarte bine că, în actuala arhitectură parlamentară, rezultată ca urmare a alegerilor din data de 1 decembrie, în care PSD și PNL fac legea, este foarte puțin probabil ca idolul lor, Călin Georgescu, să reușească să adune votul unei majorități constituite în jurul AUR. Mai mult, dacă candidatura acestuia a fost blocată printr-o decizie a CCR, foarte probabil se vor găsi pârghii și pentru blocarea unei eventuale desemnări în funcția de premier. De aceea, electoratul lui Georgescu va avea nevoie de o garanție clară că acesta va deveni premier.

Iar singura garanție pe care o poate primi electoratul lui Georgescu, că acesta va fi numit premier, dacă Succesorul său din cursa electorală va ajunge la Palatul Cotroceni, este promisiunea fermă că, după alegerile prezidențiale, candidatul susținut de Georgescu va face toate demersurile constituționale pentru dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Așadar, cu această ofertă pusă pe masă, alegerile prezidențiale din luna mai s-ar putea transforma într-un referendum pro sau contra alegeri anticipate, în care cei care se vor prezenta la urne vor opta fie pentru candidați care, în numele stabilității, vor susține menținerea actualei configurații parlamentare, fie vor alege un președinte care, după ce va ajunge la Cotroceni, în baza legitimității primite din partea cetățenilor, va solicita demisia premierului Ciolacu și va pune presiune pentru declanșarea de alegeri parlamentare anticipate.

Ads

De altfel, Succesorul lui Georgescu este singurul dintre actualii competitori care poate veni în fața electoratului cu această ofertă politică care are o mare capacitate de mobilizare la urne: alegeri parlamentare anticipate. Mai ales că partidele AUR, SOS și POT au avut deja o tentativă de schimbare a guvernului prin moțiunea de cenzură depusă la finalul lunii februarie.

Independentul Nicușor Dan, principalul favorit în sondajele de opinie să acceadă în turul al doilea, care coabitează cu o majoritate formată din PSD, PNL și PUSL, în Consiliul General al Municipiului București, s-a pronunțat deja în favoarea menținerii actualei formule guvernamentale astfel că, dacă va câștiga alegerile prezidențiale, acesta nu va fi un președinte interesat să declanșeze alegeri parlamentare anticipate.

Elena Lasconi, după decizia BEC, deși a părut că se orientează spre electoratul lui Georgescu, a bătut imediat în retragere. De exemplu, un vulpoi bătrân ca Traian Băsescu nu ar fi avut nicio emoție să speculeze momentul în favoarea sa. Dar, în politică, ca să riști și să câștigi, îți trebuie intuiție, talent și mult curaj. Atribute care Elenei Lasconi îi lipsesc cu desăvârșire. Mai mult, lidera USR s-a compromis destul de grav prin întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu, în vederea negocierii susținerii candidatului coaliției de guvernare, iar foarte mulți lideri de frunte ai USR și-au exprimat deja, în nenumărate rânduri, disponibilitatea și chiar nerăbdarea de a intra la guvernare alături de PSD, PNL și UDMR. În acest context, orice ofertă de alegeri anticipate din partea Elenei Lasconi ar fi total necredibilă.

Ads

Crin Antonescu, chiar dacă și-a dat în mod teatral demisia din PNL, înainte de depunerea candidaturii pentru alegerile prezidențiale, va fi un președinte care va reprezenta doar interesele partidelor care l-au propus și susținut în această cursă prezidențială, adică interesele PNL, PSD și UDMR. Deci, nu va fi interesat să declanșeze alegeri parlamentare anticipate. De altfel, acesta a și precizat că, dacă va fi ales în funcția de președinte al României, nu va forța în niciun chip schimbarea Guvernului Ciolacu și ar putea să-l numească premier pe Bolojan, doar dacă ar fi propus de o majoritate parlamentară. Adică, niciodată!

Rolul major jucat de Călin Georgescu în această perioadă tulbure din istoria democrației din România a fost și acela de a scoate la suprafață toată furia, nemulțumirea și frustrarea populației față de maniera sfidătoare în care președintele țării, guvernul, partidele și toți decidenții politici au înțeles să-și exercite mandatele de încredere pe care le-au primit din partea românilor. Iar această furie este într-o continuă creștere.

Ads

Dacă candidatul susținut de Călin Georgescu va intra în finala prezidențială din luna mai, și o va și câștiga, atunci presiunea pentru dizolvarea Parlamentului și declanșarea de alegeri parlamentare anticipate va fi una enormă. În ciuda ”optimismului” manifestat de premierul Marcel Ciolacu, care afirmă că prin decizia CCR ”s-a închis un episod extrem de tensionat și periculos”, nu este exclus ca, mai devreme sau mai târziu, alegerile anticipate să reprezinte singura soluție viabilă pentru a pune capăt tuturor tensiunilor care macină în acest moment societatea românească. Indiferent dacă Georgescu va mai exista sau nu pe scena politică.

---------

Raluca Boboc este licentiata in Stiinte Politice si a absolvit masterul de Politica Europeana si Romaneasca al Facultatii de Stiinte Politice (Universitatea din Bucuresti), Institutul de Cercetari Politice, iar din anul 2007 lucreaza in domeniul analizei si consultantei politice. A participat la diverse campanii electorale (pentru alegeri locale, parlamentare, europarlamentare si prezidentiale). La nivel institutional a lucrat in cele mai importante institutii ale autoritatii publice centrale: Administratia Prezidentiala (Departamentul de Analiza si Planificare Politica), Parlamentul si Guvernul Romaniei. In perioada 2012 - 2014 a fost Consilier de Stat la Departamentul de Analiza Politica (Administratia Prezidentiala). A publicat peste 250 de analize si articole de opinie pentru diverse publicatii precum Romania Libera, adevarul.ro, contributors.ro etc.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads