Rusia a anunțat că votul anticipat pentru alegerile prezidenţiale ruse din martie a început duminică, 25 februarie, în zonele ocupate din Ucraina, unde conflictul a intrat deja în al treilea an, precum şi în regiunile izolate ale țării, cea mai vastă ţară din lume, informează AFP.

Alegerile, care au loc în restul Rusiei pe 14 martie, se derulează într-un context în care au fost interzise toate criticile la adresa ofensivei Moscovei în Ucraina şi după moartea în închisoare a liderului opoziţiei ruse Aleksei Navalnîi.

Vladimir Putin, la putere din 1999, nu va avea de înfruntat nicio opoziţie reală în timpul acestui scrutin care ar urma să-i asigure un nou mandat de şase ani la Kremlin.

Chiar dacă niciun candidat independent nu a fost autorizat, o participare crescută este importantă pentru Kremlin, pentru a arăta uniunea poporului în spatele preşedintelui Putin.

Şeful numit de Kremlin în zona ocupată a regiunii ucrainene Zaporojie, unde se află cea cea mai mare centrală nucleară din Europa, a postat pe reţelele sociale o fotografie cu soldaţi într-un birou de vot improvizat.

Această regiune, ocupată de forţele ruse în martie 2022 în urma declanşării pe 24 februarie în acel an a invaziei asupra Ucrainei, se află într-o zonă de lupte.

Sunt puţine informaţii cu privire la organizarea acestui scrutin în alte zone ocupate de Moscova după ofensiva lansată în urmă cu doi ani.

În schimb, autorităţile au dat detalii cu privire la modul în care au trimis elicoptere şi snowmobile pentru a aduna votul alegătorilor izolaţi, precum crescătorii de reni, în cele mai îndepărtate regiuni din Siberia.

🇷🇺 Yakut reindeer herders were among the first to take part in early voting in the Russian presidential elections

In Russia, early voting has started in hard-to-reach and remote places.

If you can't come to the polling station, the polling station comes to you. pic.twitter.com/4YEI1amwuq