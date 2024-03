O femeie a aruncat un cocktail Molotov într-o secție de votare din Rusia VIDEO

O femeie a aruncat un cocktail Molotov într-o secție de votare din Rusia, vineri, 15 martie. Incidentul a avut loc în orașul Yugra, iar întreg momentul a fost filmat si transmis pe rețelele sociale.

În imagini se poate observa cum flăcările cuprind podeaua secției de votare. Un angajat intervine rapid pentru a muta urna cu voturi, ce se afla în apropiere, pe când altul folosește un extinctor pentru a stinge focul.

🔥 In Yugra, a woman set fire to a polling station with a Molotov cocktail pic.twitter.com/A7kZ59u5Bh