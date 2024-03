Vladimir Putin, felicitat ironic pentru câștigarea alegerilor, deși scrutinul abia a început: ”O victorie zdrobitoare”

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, l-a ''felicitat'' în mod ironic vineri pe preşedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui, chiar dacă scrutinul prezidenţial abia a început în Rusia, informează AFP.

"Vreau să-l felicit pe Vladimir Putin pentru victoria sa zdrobitoare în alegerile care încep astăzi", a scris Charles Michel pe reţeaua socială X. "Fără opoziţie. Fără libertate. Fără alegere", a adăugat el.

Would like to congratulate Vladimir Putin on his landslide victory in the elections starting today.

No opposition.

No freedom.

No choice.