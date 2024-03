Kremlinul a făcut public momentul când Putin s-a votat, din fața calculatorului VIDEO

Vladimir Putin a votat online vineri, 15 martie, în prima zi a alegerilor prezidenţiale menite, în absenţa opoziţiei, să îl realeagă pentru un nou mandat, la cincilea, care va avea o durată de şase ani, în virtutea amendamentelor constituţionale din 2020, potrivit AFP şi EFE.

Într-o scurtă înregistrare video difuzată de preşedinţia rusă, liderul rus poate fi văzut votând în biroul său, aşezat în faţa unui calculator.

În imaginile transmise de televiziunea publică rusă, Putin este arătat mergând spre un birou, aşezându-se la un calculator în faţa a două drapele ruseşti, iar după aceea pe ecran apare mesajul ”Mulţumesc, aţi votat cu succes!”.

Putin voted in the presidential elections and waved his hand! 🇷🇺❤️ pic.twitter.com/KINiocoGzy