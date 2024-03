Rușii sunt încurajați cu vodcă și plăcinte înainte să voteze. Imagine dintr-o secție de votare din sudul Rusiei FOTO

Localnicii din regiunea rusă Kemerovo sunt încurajați cu un păhărel de vodcă și plăcintă înainte să intre în cabina de vot, se arată într-o imagine distribuită pe X de consilierul MAI din Ucraina Anton Gerashchenko.

Fotografia distribuită înfățișează mai multe păhărele și câteva farfurii așezate pe o masă într-o secție de votare din orașul Prokopievsk, regiunea Kemerovo, din sudul Rusiei, potrivit unor postări pe Telegram, scrie digi24.

Situația a fost raportată chiar de localnici, cărora nu le-a venit să creadă. „Am crezut că e o glumă, dar s-a dovedit că nu”, afirmă un rus.

Directoarea școlii nr. 14 din orașul rus amintit, Ludmila Kobzeva, declara presei:

”Vodca noastră este bună, oamenii o gustă, iau o plăcintă și merg să voteze”.

In Russian Kemerovo region, voters are offered a shot of vodka before voting.

The polling station is at the local school.

The school's principal confirmed this - people are offered a shot before getting their ballot paper:

"Yes, in the school vestibule, but there's no learning… https://t.co/jUtgrI2MgJ pic.twitter.com/5ztMkbcfn1