Cozi mari s-au format brusc la unele secţii de vot din Rusia. A început "prânzul împotriva lui Putin"

Cozi mari s-au format brusc la unele secţii de vot din Rusia, într-o aparentă demonstraţie de disidenţă, în timpul alegerilor ce ar urma să confirme menţinerea preşedinţiei ţării de către Vladimir Putin, informează BBC.

Susţinători ai liderului de opoziţie decedat, Aleksei Navalnîi, au lansat un apel către cetăţenii ruşi să se prezinte la vot la prânz, la Moscova şi în alte oraşe, şi să voteze pentru orice alt candidat în afara lui Vladimir Putin sau să îşi anuleze votul. Un bărbat a declarat că este important pentru el să vadă că nu este singur în opiniile sale politice.

Potrivit corespondentului BBC la Moscova, ar fi dificil să se distingă cei care protestează astfel. Ei nu scandează niciun slogan politic şi nu afişează nicio pancartă, pentru că ştiu că dacă vor face acest lucru vor fi arestaţi. Este cam tot ce poate face opoziţia rusă în acest moment, să fie acolo şi să se privească în ochi, să ştie că încă există, transmite corespondentul BBC.

"Pentru amiază împotriva lui Putin (Moscova, districtul Arbat, secția de votare nr. 1), au venit 300 de oameni. Cred că asta e bine. De obicei această secție este mereu goală, cartierul este foarte mic", a declarat pentru Moscow Times un bărbat de 56 de ani, care a dorit să rămână anonim din motive de securitate.

The line to vote in Russia’s election in Tallinn, Estonia just after 12pm. Russian opposition figures including @navalny called on Russians to vote at midday to protest against Putin. Elena, 18, told me she was voting for the first time - but not for Putin. #ПолденьПротивПутина pic.twitter.com/8vyHk0H0YW