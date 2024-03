Alegeri în Rusia: În secții au fost distribuite pixuri speciale folosite la votare, cu cerneală care dispare VIDEO

Vladimir Putin nu riscă nici un singur vot împotriva sa. În unele secții de votare din Rusia, mai exact regiunile Kursk, și Rostov pe Don, au fost distribuite pixuri speciale cu cerneală care dispare pentru a fi folosite la alegerile prezidențiale din weekend.

Pixurile au fost furnizate în cutii sigilate cu emblema oficială a Comisiei Electorale Centrale din Rusia, potrivit unor surse citate de Sirena, potrivit Digi24.ro.

Cerneala folosită pentru a marca buletinul de vot al alegătorilor pare normală, dar poate fi făcută să dispară atunci când este încălzită cu bricheta, se arată într-o postare pe X.

Russia: The fascist government is supplying polling places with pens with disappearing ink. Identified in Kursk and Rostov-on-Don so far. Voters are supposed to use these government-supplied pens when they vote. pic.twitter.com/9WwdkfXOD3