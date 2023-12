Noi manifestaţii au avut loc la Belgrad, care denunţă fraude în recentele alegeri legislative în urma cărora dreapta naţionalistă a obţinut o victorie, relatează AFP.

Câteva sute de manifestanți au blocat mai întâi, luni, 25 decembrie, mai multe artere ale capitalei, după care s-au adunat luni seara în faţa unor comisariate de poliţie pentru a cere eliberarea unor manifestanți arestați duminică în timpul unor confruntări în faţa Primăriei Belgradului.

Sediul primăriei a fost atacat atunci de către manifestanţi, care au încercat să intre cu forţa în clădire, însă au fost respinşi de către forţe de ordine.

