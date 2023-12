Mii de oameni s-au adunat duminică, 24 decembrie, în centrul Belgradului într-un protest antiguvernamental pentru a cere anularea alegerilor parlamentare și locale în urmă cu o săptămână, despre care observatorii internaționali au considerat că s-au bazat pe falsuri electorale.

Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare și dirijat de președintele Aleksandar Vucic, a câștigat 46,72% din voturi la alegerile parlamentare anticipate de weekendul trecut, potrivit rezultatelor preliminare ale comisiei electorale de stat.

🇷🇸 Following their electoral defeat last Sunday, the pro-Western "Serbia against violence" coalition has made good on its promise by mobilizing thousands for a major protest in the streets of Belgrade.

Their primary demand is the annulment of the recent election results and the… pic.twitter.com/UN1hftNgXI