Joe Biden îl acuză pe Trump că folosește „limbajul lui Hitler”. „Este puţin dezechilibrat şi încearcă să se răzbune” FOTO/VIDEO

Joe Biden, președintele actual al Americii l-a acuzat marți, 21 mai, pe Donald Trump că folosește „limbajul lui Hitler”, după publicarea unui clip care menționează despre un „Reich unificat”, relatează dpa.

Într-un material video de campanie, Biden afirmă că Trump foloseşte „limbajul lui Hitler”, care nu este al Americii.

Liderul democrat de la Casa Albă apare cu un telefon în mână şi întreabă, referitor la videoclipul contracandidatului său republican în alegerile prezidenţiale: „Asta e pe contul lui oficial? Oau!”.

The Unified Reich Hoax is in full swing.

Biden just posted this reaction ad, falsely accusing Trump of echoing HitIer.

The truth? Someone made the ad using a template online with news headlines. For LITERALLY two seconds, a random WWI headline was left in a background frame. pic.twitter.com/l26fXN8388