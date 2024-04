Biden îl așteaptă pe Trump la o confruntare publică înaintea alegerilor din noiembrie: ”Mă bucur s-o fac”

Înainte de înfruntarea de la alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie, fostul și actualul președinte al Statelor Unite s-ar mai putea confrunta o dată.

Joe Biden a anunțat vineri, 26 aprilie, într-un interviu, că este pregătit să dezbată în mod public cu adversarul său republican Donald Trump, relatează AFP.

Întrebat de către animatorul Howard Stern dacă va participa la o dezbatere publică cu predecesorul său, democratul în vârstă de 81 de ani, care candidează la al doilea mandat, a răspuns că "o voi face undeva. Nu ştiu când. Mă bucur s-o fac".

