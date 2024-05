Ce spune Donald Trump în cel mai recent interviu. "Dacă nu câştigăm alegerile, ştiţi, aceasta depinde"

Pentru Donald Trump doar victoria contează la alegerile prezidențiale ce vor avea loc în noiembrie în SUA. Pentru el, un rezultat negativ pare a fi de nesuportat. Într-un interviu acordat publicației Milwaukee Journal Sentinel, Trump a refuzat să se angajeze explicit să recunoască rezultatul noii sale confruntări cu Joe Biden din toamnă, informează AFP.

"Dacă totul este condus în mod cinstit, eu voi accepta cu plăcere rezultatele", a declarat fostul preşedinte american. "Însă, dacă nu va fi aşa, va trebui să luptăm pentru binele ţării", a adăugat el.

