Robert de Niro l-a atacat pe Donald Trump în fața tribunalului unde este judecat. "Un clovn... vrea să distrugă ţara" VIDEO

Apariţie surpriză în faţa camerelor de luat vederi a lui Robert De Niro, marţi, 28 mai, în apropierea tribunalului din New York. Celebrul actor american l-a atacat pe Donald Trump, un "clovn" care ar putea deveni un "tiran", actorul exprimându-şi sprijinul pentru Joe Biden în plină campanie prezidenţială, informează AFP.

"Acesta este cartierul meu", a declarat vedeta de la Hollywood, pe o bucată de trotuar. "Iubesc acest oraş, nu vreau să îl distrug. Donald Trump nu vrea doar să distrugă acest oraş, el vrea să distrugă ţara şi, în cele din urmă, ar putea distruge lumea", a insistat acest opozant de lungă durată al fostului preşedinte republican.

Robert De Niro is outside Trump's New York criminal trial and just called him a coward and a clown: pic.twitter.com/4p6ycyoYan

Această luare de cuvânt a fost organizată de echipa de campanie a preşedintelui democrat Joe Biden, în timp ce, la mică distanţă, Donald Trump îşi asculta avocaţii care pledau pentru achitarea sa în sala de judecată a procesului său penal.

Calificându-l pe candidatul republican drept un "clovn", Robert de Niro, în vârstă de 80 de ani, a amintit: "Când Trump a candidat în 2016, era ca o glumă, un bufon care candida la preşedinţie".

Dar "am uitat lecţiile istoriei, care ne arată că alţi clovni nu au fost luaţi în serios, până când au devenit dictatori feroce", a subliniat el.

"Cu Trump, avem o a doua şansă şi nimeni nu mai râde. Avem o ocazie unică de a-l opri votând împotriva lui, o dată pentru totdeauna", a insistat actorul.

Robert De Niro stumps for the Biden campaign outside Trump's New York criminal trial:

“I love this city. I don't want to destroy it. Donald Trump wants to destroy not only the city but the country, and eventually he could destroy the world.”

pic.twitter.com/tGlIkwt8CB