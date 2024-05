La 82 de ani, un celebru senator american a anunțat că vrea un nou mandat. A candidat și la Casa Albă în 2016 şi în 2020 VIDEO

Cunoscutul senator american de stânga Bernie Sanders, fost candidat la fotoliul de la Casa Albă, şi-a anunţat luni, 6 mai, candidatura la propria succesiune în Congres, la vârsta de 82 de ani, relatează AFP.

"Îmi anunţ azi intenţia de a candida la un nou mandat", a spus într-un comunicat senatorul din Vermont.

Let me thank the people of Vermont, from the bottom of my heart, for giving me the opportunity to serve them in the United States Senate. It has been the honor of my life.

Today, I am announcing my intention to seek another term. Here is why: pic.twitter.com/cfO8MF4Cep