Andrew Tate s-a decis! Pleacă din România, pentru că a ieșit Trump. Dansează de bucurie în fața unui tablou al lui Carol I VIDEO

Controversatul Andrew Tate, care are dublă cetățenie - a Statelor Unite și a Marii Britanii - a anunțat că se va muta înapoi în America, întrucât Donald Trump va fi din nou președinte al Statelor Unite.

Declarația lui Andrew Tate, prezentată pe rețeaua X (Twitter), vine după ce Donald Trump și-a anunțat victoria în cursa prezidențială, într-un discurs pe care l-a ținut din Florida, informează Newsweek.

Solicitat de jurnaliști să ofere detalii despre revenirea lui în SUA, Andrew Tate a răspuns cu un citat: „MAGA!” (Make America Great Again), care este deviza lui Donald Trump.

I’m moving back to America.

Andrew Tate și-a însoțit acest anunț cu un clip video în care este filmat dansând într-o încăpere, alături de alți bărbați. În spatele lor, în camera unde dansează, se vede un tablou al lui Carol I, primul rege al României - ceea ce ar sugera că, în acest moment, Andrew Tate se află în România.

Andrew Tate (37 de ani) și fratele său, Tristan Tate (36 de ani) sunt acuzați că au exploatat femei, pe teritoriul României. În paralel, în Marea Britanie, frații Tate sunt acuzați că ar fi comis agresiuni de natură sexuală.

Clipul a fost distribuit și de Benny Johnson, un influencer conservator american, acuzat că a făcut propagandă pentru Rusia. Dar în varianta lui, melodia de fundal este „Mr. Saxobeat” de la Alexandra Stan.

Boys, we are so back.

