„În 38 de zile ți se taie alocația”. Mesaj pentru Volodimir Zelenski de la noua putere din SUA

Donald Trump Jr, care are o influență mare pe lângă tatăl său, a postat pe Instagram un mesaj pentru Volodimir Zelenski. „În 38 de zile ți se taie alocația” a scris fiul președintelui ales, lângă o fotografie cu un Zelenski supărat.

Donald Trump's son says Zelenskyy will “lose his allowance” when his father takes office

On Instagram, Donald Trump Jr. shared a video of dollars falling on the Ukrainian president with the caption, “You're 38 Days from losing your allowance.” pic.twitter.com/KTISplmhrZ