Biden este convins că alegătorii îl vor în continuare în cursa pentru Casa Albă și le răspunde detractorilor. "Nu-mi pasă ce cred aceste nume mari"

Preşedintele american Joe Biden este încrezător că alegătorul mediu îl doreşte în continuare candidat al Partidului Democrat și a promis luni, 8 iulie, că va rămâne în cursa prezidenţială, relatează Reuters.

"Nu plec nicăieri", a declarat Biden pentru emisiunea Morning Joe de la postul de televiziune MSNBC. El i-a îndemnat pe toţi cei care doresc ca el să se retragă să candideze împotriva sa atunci când Convenţia Naţională Democrată se va reuni în august.

Interviul a fost un alt exemplu al încercării lui Biden de a-şi reveni după o dezbatere ratată împotriva republicanului Donald Trump pe 27 iunie, care a ridicat întrebări cu privire la capacitatea sa mentală.

Biden şi-a exprimat frustrarea faţă de ceea ce el a numit un efort al "elitelor" de a-l forţa să iasă din cursa prezidenţială împotriva lui Trump, pe care l-a învins în 2020, alegerile urmând să aibă loc pe 5 noiembrie.

Când co-gazda emisiunii, Mika Brzezinski, a menţionat o listă de organizaţii majore de ştiri şi experţi care i-au cerut să se retragă, Biden a respins întrebarea.

"Nu-mi pasă ce cred aceste nume mari", a spus el.

"Concluzia este că nu plec nicăieri. Nu plec nicăieri. Nu aş candida dacă nu aş crede absolut că sunt cel mai bun candidat pentru a-l învinge pe Donald Trump în 2024", a adăugat Biden.

Separat, el le-a cerut luni, 8 iulie, printr-o scrisoare, aleşilor democraţi din Congres să se "ralieze" în jurul candidaturii sale, slăbită de dezbaterea eşuată împotriva lui Donald Trump.

"În ciuda speculaţiilor din presă şi din alte părţi, sunt ferm hotărât să rămân în cursă", a mai scris preşedintele american, adăugând că "orice lipsă de discernământ cu privire la sarcina care ne aşteaptă nu ar face decât să-l ajute pe Trump".

