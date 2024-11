„Biden a ținut cu Trump”. Teoria devenită virală printre fanii președintelui-ales. Ce dovezi aduc FOTO VIDEO

Joe Biden ar fi sabotat-o intenționat pe Kamala Harris, ca să iasă Donald Trump președinte și să se răzbune pe unii democrați pe care îi detestă din toată inima, cum ar fi soții Obama. Sună a scenariu de film sau dintr-un episod din „House of Cards”, dar este una dintre teoriile favorite ale republicanilor, cel puțin din ultima săptămână. Fanii lui Donald Trump chiar aduc și dovezi.

Joe Biden a spus mereu că el este singurul care poate să îl învingă pe Donald Trump în alegeri, pentru că este singurul care a făcut asta. Dar actualul președinte a fost forțat să se retragă din cursa pentru cel de-al doilea mandat, la insistențele colegilor de partid și donatorilor democrați. Barack și Michelle Obama, pe care familia Biden îi detestă, au pus umărul la această schimbare și au susținut-o pe Kamala Harris. Soții Obama au susținut-o și pe Hillary Clinton în 2016, în defavoarea lui Joe Biden, de unde și disprețul între familiile Obama și Biden.

Pentru că a fost dat la o parte, Joe Biden ar fi lucrat, în secret, ca să o saboteze pe Kamala Harris, susțin fanii lui Donald Trump. O dovadă ar veni chiar de la Trump, care a spus în timpul singurei dezbateri cu contracandidata lui că Biden o urăște.

Trump really wasn’t lying when he said Joe Biden hates Kamala. Just look how happy he was giving today’s speech. 😂 pic.twitter.com/jeYddtl1aN — Zak Fenner (@zakfenner) November 7, 2024

Altă presupusă dovadă: momentul în care Joe Biden își pune pe cap celebra șapcă roșie Trump.

Higher res footage of Biden putting on a Trump 2024 hat today via kelseysimmers94 (TikTok) pic.twitter.com/FeiVsdbdG1 — The Post Millennial (@TPostMillennial) September 12, 2024

Apoi, în ziua votului și imediat după, susținătorii lui Donald Trump au văzut semne peste tot. Jill Biden s-a îmbrăcat în roșu, culoarea republicanilor, când a mers să voteze. Iar în mesajul către națiune, după ce victoria lui Trump a fost confirmată, Joe Biden părea că a întinerit cu 10 ani - a venit sprinten la pupitru, a zâmbit larg, deși partidul lui a pierdut, și a vorbit clar și coerent, fără problemele care l-au scos din cursă.

I still have a feeling Biden was secretly on Trump’s side. pic.twitter.com/oflN8cqVsq — DogeDesigner (@cb_doge) November 9, 2024

Donald Trump vine săptămâna viitoare la Casa Albă, la invitația lui Joe Biden. Cel mai probabil, cei doi vor discuta despre tranziția de la o administrație la alta.

