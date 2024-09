CTP, despre afirmațiile bizare făcute de Trump. Ce crede jurnalistul despre „animalele de companie mâncate de imigranți”: „Excită tot ce e mai rău și mai prost în oameni"

Cristian Tudor Popescu (CTP) a publicat primele observații cu privire la dezbaterea electorală Trump-Harris pentru alegerile prezidențiale din SUA. CTP l-a ironizat pe Trump pentru declarațiile bizare despre animale de companie mâncate de imigranți și a numit alegerile un moment important pentru a determina „cum este sufletul Americii?”.

„Trump știe bine ce face”, crede Cristian Tudor Popescu, cu privire la declarațiile controversate ale fostului președinte american Donald Trump.

Analiza completă a lui Cristian Tudor Popescu:

„They are eating the dogs, they are eating the cats, they are eating the pets of the people that live here. This is a shame”. Asta a turuit mecanic, fără să clipească, ca un robot vechi, candidatul Trump în dezbaterea cu Kamala Harris. El spune articulat „the”, adică: „Ei mănâncă câiniI, mănâncă pisiciLE, mănâncă animaleLE de casă” – deci, iese că mai toate pisicile și toți câinii din Springfield, Ohio sunt devorați de imigranții haitieni din zonă. „Mai mult”, „informează” Trump, „asta se întâmplă și în multe alte orașe, dar le e rușine s-o spună”. Ceea ce induce imaginea unui măcel al câinilor și pisicilor de către imigranți pe întreg teritoriul Statelor Unite(...)

Până și primul răspândac al „știrii”, coechipierul lui Trump, J.D. Vance, a dat înapoi: „E posibil, desigur, ca toate aceste zvonuri să fie false”.

Ads

Așa cum moderatorul ABC Tv a precizat imediat, „Nu există niciun fel de date despre așa ceva, potrivit autorităților orașului Springfield”. Răspunsul tenace al lui Trump: „Așa spun oamenii, prin urmare o să găsim aceste date”.

Este o probă concludentă de cum arată Justiția sub Trump: faptele trebuie să se supună zicerilor „oamenilor”. Pe această bază, oamenii din Springfield și de oriunde în America pot fi linșați de alți oameni. Așa cum cei care, îndemnați de Trump, au asaltat Capitoliul pe 6 ianuarie 2020 se duceau să-l spânzure pe vicepreședintele republican Mike Pence și s-o facă bucăți pe democrata Nancy Pelosi, după ce toate autoritățile electorale și juridice din SUA constatau că alegerile s-au desfășurat corect.

Dar Trump știe bine ce face. Un canal oficial de internet al partidului Republican a postat o imagine generată cu AI în care Trump strânge la piept o rățușcă și o pisică sub lozinca: „Să protejăm rățuștele și pisicuțele din Ohio!”. Postarea, cu aspect mai degrabă sinistru, are deja 70 milioane de accesări...

Ads

Ca să ajungă din nou la Casa Albă, D.J. Trump excită tot ce e mai rău și mai prost în oameni. După părerea mea, nu poate exista nicio justificare să votezi o asemenea persoană fără să-ți fie rușine. În schimb, oponenta lui, doamna Kamala Harris, mizează pe rațiunea, bunătatea și bunul simț al concetățenilor ei.

Nu-mi amintesc vreo dezbatere televizată între candidații la președinția SUA, și le-am văzut pe toate din 1960 încoace, în care contrastul să fie mai clar. De fapt, aceste alegeri vor răspunde la întrebarea Cum este sufletul Americii?, la acest sfârșit de sfert de veac XXI”, s-a exprimat CTP, pe pagina sa de Facebook.

Ads