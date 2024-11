Donald Trump a dat primele declarații de la sediul campaniei sale din Florida, unde s-a declarat câștigător. New York Times titrează că fostul președinte are șanse de 95% de a câștiga un nou mandat la Casa Albă, iar în acest moment mai are nevoie doar de 4 voturi electorale, potrivit CNN.

„Mulțumesc poporului american pentru că m-a ales drept cel de-al 45-lea și al 47-lea președinte al SUA. America ne-a dat un mandat puternic fără prececent. Controlăm din nou Senatul”, a spus Trump, care susține și victoria în Camera Reprezentanților, deocamdată neverificată.

„Voi lupta pentru voi în fiecare zi (...) Începe era de aur a Americii”, a spus Trump în timpul discursului.

„Aceasta zi va fi ținută minte ca cea în care poporul american a preluat din nou controlul asupra țării”, a completat republicanul.

„Este cea mai mare revenire politică din istoria SUA”, a declarat J.D. Vance, opțiunea lui Trump pentru postul de vicepreședinte.

The New York Times titrează că șansele lui Trump sunt mai mari de 95% în acest moment. Publicația estimează că Trump va câștiga aproximativ 312 voturi electorale, față de pragul

Fostul preşedinte Donald Trump a câștigat în Pennsylvania, al treilea stat-cheie, de unde vin cele mai multe voturi electorale - 19 - din rândul celor şapte state care decid anul acesta cursa pentru Casa Albă, conform previziunilor CNN.

În Pennsylvania sunt în joc 19 voturi electorale. Este nevoie de cel puţin 270 de voturi în Colegiul Electoral pentru a câştiga alegerile prezidenţiale din 2024, or Donald Trump are asigurate în acest moment, potrivit CNN, 266 de voturi.

Este o victorie majoră pentru fostul preşedinte, care îi reduce dramatic şansele Kamalei Harris de a recupera diferenţa de voturi în Colegiul Electoral.

Ads