Donald Trump este doar a doua persoană din istoria Statelor Unite care va ocupa funcția de președinte în mandate neconsecutive. Cine a fost predecesorul său

Învingător în alegerile prezidențiale, din 5 noiembrie, după ce a zdrobit-o pe vicepreședinta democrată Kamala Harris, republicanul Donald Trump a bătut mai multe recorduri în această zi, considerată chiar de el "istorică".

Conform site-ului eu.desmoinesregister.com, o dată cu această victorie, și după primul mandat, dintre 2017 și 2021, Trump intră într-un grup mai mult decât exclusivist. El devine doar a doua persoană din Statele Unite care va îndeplini mandate neconsecutive ca președinte.

Primul a fost Grover Cleveland, care a fost, mai întâi, al 22-lea președinte al națiunii americane între anii 1885 și 1889, iar apoi al 24-lea locatar de la Casa Albă, cu al doilea mandat, între anii 1893 și 1897.

Cine a fost Grover Cleveland?

Născut în New Jersey, în 1837, și crescut în nordul statului New York, Cleveland a practicat Dreptul în Buffalo înainte de a începe o ascensiune rapidă în cariera politică. În 1881, el a fost ales primar al orașului Buffalo, candidând ca un reformator împotriva corupției. Un an mai târziu, a fost ales guvernator al statului New York, iar în 1884 a fost nominalizat ca reprezentant al Partidului Democrat pentru funcția de președinte.

Cu o campanie bazată pe combaterea corupției, Cleveland l-a învins pe fostul senator și secretar de stat James Blaine, devenind astfel primul președinte democrat de la Războiul Civil. Acest succes a avut loc în ciuda unui scandal în care Cleveland a recunoscut că a avut un copil în afara căsătoriei cu o femeie pe nume Maria Halpin în 1874. Halpin a susținut că relația a fost neconsensuală și a fost ulterior internată în mod suspect într-un azil pentru persoane cu probleme mintale.

Primul mandat al lui Cleveland a fost marcat atât de revoltele muncitorilor de la Haymarket din Chicago în 1886, cât și de adoptarea Legii privind Comerțul Interstatal în 1887, care a constituit prima încercare a guvernului federal de a reglementa industria feroviară.

În 1886, Cleveland a devenit singurul președinte care s-a căsătorit în timpul mandatului său, unindu-și destinul cu Frances Folsom, o tânără în vârstă de 21 de ani.

Administrația sa a stârnit controverse prin blocarea mai multor proiecte de lege privind pensiile veteranilor din Războiul Civil, precum și a fondurilor destinate distribuției de semințe pentru fermierii afectați de secetă. În legătură cu acest din urmă aspect, el a afirmat că ajutoarele federale „slăbesc tăria caracterului nostru național.”

În 1888, Cleveland a câștigat votul popular, dar a pierdut în cele din urmă în fața challenger-ului republican Benjamin Harrison în colegiul electoral.

Patru ani mai târziu, Cleveland, care a continuat să fie o figură de seamă în cadrul Partidului Democrat, a fost din nou nominalizat pentru a candida la președinție, de data aceasta învingându-l pe Harrison cu o promisiune de campanie de a reduce tarifele ridicate.

În cel de-al doilea său mandat, de data aceasta ca al 24-lea președinte al națiunii, Cleveland s-a confruntat aproape imediat cu mari dificultăți. Primul său an în funcție a fost marcat de criza economică cunoscută sub numele de Panica din 1893. Anul următor, mii de lucrători feroviari au inițiat ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Grevele Pullman, afectând grav o mare parte a industriei feroviare și obligându-l pe Cleveland să trimită trupe militare federale pentru a pune capăt dezordinii.

În 1896, Cleveland nu mai avea sprijin nici măcar din partea propriului partid și a decis să se retragă în loc să candideze din nou.

Deși Trump va fi al doilea președinte care își va desfășura mandatele în termeni neconsecutivi, există și alții care au încercat, dar nu au mai reușit să se întoarcă la Casa Albă.

Martin Van Buren, care a fost al 8-lea președinte al SUA între anii 1837 și 1841, a încercat ulterior să candideze fără succes în 1848 ca membru al Partidului Free Soil. Millard Fillmore, președinte între 1850 și 1853, a acceptat nominalizarea din 1856 a Partidului American, cunoscut și sub numele de Partidul Know Nothing, dar nu a fost ales. În 1912, Theodore Roosevelt a încercat să obțină un al treilea mandat de președinte, candidând fără succes ca reprezentant al unui partid de opoziție.

