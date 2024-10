După ce a acuzat imigranții din Haiti că mănâncă pisicile și câinii locuitorilor din Springfrield, Ohio, candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA, Donald Trump, a fost nevoit să dea explicații suplimentare în timpul unui eveniment politic dedicat latino-americanilor miercuri, 16 octombrie.

Într-o emisiune transmisă de Univision, post TV de limbă spaniolă din SUA, Donald Trump a primit întrebări de la public. Jose Saralegui, un inginer american născut în Mexic, i-a cerut explicații fostului președinte american cu privire la acuzațiile sale că imigranții "vă mănâncă pisicile și câinii!", care au fost negate de autoritățile locale și sunt lipsite de orice dovadă.

„În timpul campaniei electorale au fost folosite unele teorii conspiraționiste (...) Autoritățile locale au clarificat că haitienii nu au mâncat câini și pisici. Totuși, vreți să revocați permisul legal de ședere al lor în țară. Vă întreb cu respect: Chiar credeți că acești oameni au mâncat animale de companie?”, a întrebat republicanul în vărstă de 67 de ani.

„Asta a fost raportat. Eu doar am spus ce a fost raportat, și au mâncat și alte lucruri pe care nu ar fi trebuit să le mănânce. Eu doar raportez. Am fost acolo și mă mai duc acolo și vom cerceta. Și voi oferi un raport complet când se va întâmpla asta. A fost în ziare și s-a publicat destul de mult”, a răspuns Donald Trump, citat de Deadline.com.

📌 A Latino Republican asks Donald Trump if he really believes that Haitian immigrants are eating pets.

This is what Trump said at the Univision town hall #LosLatinosPreguntan.

Watch today at 10 PM ET/9C/7PAC on @univision, @ViX, and our digital platforms.#Destino2024 pic.twitter.com/EYGvQ9txs4