„Mulțumesc, Joe!”. Susținătorul-surpriză care a anunțat că mizează pe Donald Trump

Joe Rogan, unul dintre cei mai populari realizatori de podcast-uri din Statele Unite, a anunțat că îl susține pe Donald Trump. Joe Rogan are peste 13 milioane de urmăritori pe Twitter iar emisiunea lui, „Joe Rogan Experience”, este considerată una dintre cele mai influente și urmărite podcast-uri din lume.

Anunțul a venit când Joe Rogan îi lua un interviu lui Elon Musk, alt susținător declarat al lui Donald Trump.

„Marele și puternicul Elon Musk. Dacă nu era el, ne lua naiba. Explică mai bine decât oricine de ce trebuie susținut Trump și sunt de acord cu el la fiecare pas. Să fie clar, da, înseamnă că îl susțin pe Trump” a scris Joe Rogan pe Twitter.

The great and powerful @elonmusk.

If it wasn't for him we'd be fucked. He makes what I think is the most compelling case for Trump you'll hear, and I agree with him every step of the way.

For the record, yes, that's an endorsement of Trump.

Enjoy the podcast pic.twitter.com/LdBxZFVsLN